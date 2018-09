Antaa Trumpin vedättää – vanhat valtioviisaudet aitojen pystyttämisestä ovat yhä voimassa

Tässä uudenlaisessa maailmassa olisi hyvä välillä muistaa vanhojen valtioviisaiden puheita.

Yhdessä niistä todettiin yksinkertaisesti, että kansainvälisiä suhteita on parempi hoitaa ovia avaamalla kuin aitaa pystyttämällä.

Nykyään kovin monet maailman mahtajat näyttävät ajattelevan, että ovia on avattu jo liikaa. Tai ehkä johtajat luulevat, että kansa on sitä mieltä, ja kansan tuomion pelossa he myötäilevät oletettua yleistä mielipidettä.

Tutkimustenkin pohjalta on kuitenkin perusteltua väittää, että niin sanotuista tavallisista ihmisistä suurin osa pitää vapaasta liikkumisesta ja etenkin mahdollisimman esteettömästä kaupankäynnistä.

Donald Trump on kaikesta tästä huolimatta päättänyt tehdä kaikkensa esteiden pystyttämiseksi väylien avaamisen sijasta.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit toissa vuonna vähemmistön äänillä voittanut Trump on tuoreimmillaan uhitellut Maailman kauppajärjestöä WTO:ta vastaan. Hän on vihjannut – tai enemmänkin kuin vihjannut – että Yhdysvallat voisi erota koko kerhosta.

Valkoisen talon isäntä puhui WTO:sta talousmediajätti Bloombergin haastattelussa. Hän väitti pokkana, että kauppajärjestö syrjii amerikkalaisia.

"Jos he eivät paranna tapojaan, voisin vetäytyä WTO:sta", Trump töksäytti.

Hän siis tuli taas puhuneeksi Yhdysvalloista ensimmäisessä persoonassa – ikään kuin entisaikojen aurinkokuninkaan "valtio olen minä" -teesejä jäljitellen.

Trumpin kannattajat näkevät asian varmaankin toisin. Heille uhkaus lienee osoitus valmiudesta käyttää valtaa ja nostaa hankalia asioita reippaasti pöydälle.

Tavallaan menetelmä on sama, jota Trump sovelsi turvallisuuspolitiikkaan. Hän toisti toistamasta päästyäänkin, että Yhdysvaltojen liittolaiset, etenkin eurooppalaiset, maksavat liian vähän puolustusliitto Naton ylläpidosta.

Kun hän oli valitustensa jatkeeksi esittänyt vain huonosti peitellyn uhkauksen erota Natosta, alkoivat sotilasliiton muut maat esittää lupauksia varustelumenojen kasvattamisesta.

Päätteeksi Trump pääsi hehkuttamaan, että Nato on vahvempi kuin koskaan ja että yhteiseen puolustussitoumukseen oli panostettu miljardikaupalla lisää rahaa.

Jos kauppapolitiikassa päädytään samaan, se voi tarkoittaa joitakin kosmeettisia muutoksia sääntöihin, joilla WTO:ssa ratkotaan kiistoja tulleista, kiintiöistä ja muista kaupan esteistä. Sitten jos Trump jossain vaiheessa kehuu WTO:n muuttuneen vahvemmaksi kuin koskaan, muu maailma huokaisee helpotuksesta ja elämä jatkuu.

Kauppa- ja turvallisuuspolitiikka eivät kuitenkaan ole identtisiä kaksosia, vaikka taloudelliset kiistat usein ovat pohjalla, kun valtiot uhkaavat käydä toistensa kimppuun tuliaseiden voimalla.

Eniten yhteistä on siinä, että keskustelemalla ja malttamalla mielensä saa sekä bisneksessä että politiikassa aikaan parempia tuloksia kuin uhkailemalla.

Muun maailman on hyvä pitää mielessä se, että Yhdysvalloissa pidetään marraskuussa välivaalit. Trumpin republikaanipuolue voi tuolloin menettää enemmistönsä kongressin jommassakummassa kamarissa tai jopa molemmissa. Vaaleihin asti kannattaa pitää pää kylmänä eikä panna liikaa painoarvoa Trumpin teatterille.