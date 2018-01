Aktiivimalli sähköistää puolueiden sisäistä kisaa

Työttömyysturvan aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite oli torstaina kerännyt kansalaisaloite.fi-verkkosivustolla yli 100 000 allekirjoitusta.

Vaikka pyrkimys aktivoida työttömiä työnhakuun on yleisesti ottaen järkevä ajatus, aktiivimallin voimaantulon synnyttämä kiukku taisi yllättää pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orvon (kok.).

Maan hallituksessa on muistissa, mitä eri puolueiden kannatukselle tapahtui gallupeissa syksyllä 2015. Silloin merkittävä osa äänestäjistä hermostui hallituksen työmarkkinapolitiikkaan, etenkin niin sanottuun pakkolakipakettiin. Hallitus esimerkiksi kaavaili työntekijän ensimmäisestä sairauspäivästä kokonaan palkatonta.

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n kannatus ampui uudenvuodenraketin lailla ylöspäin. Elokuussa 2015 sosiaalidemokraatteja kannatti Taloustutkimuksen Ylelle tekemässä tutkimuksessa 14,4 prosenttia äänestäjistä. Saman vuoden joulukuussa Antti Rinteen johtaman vasemmistopuolueen gallupsuosio oli 22,7 prosentissa – ja hallituspuolue perussuomalaisten 8,9:ssä.

Epäsuosittu työmarkkinapolitiikka on tällä vaalikaudella syönyt suosion yhdeltä hallituspuolueelta. Nyt vaaravyöhykkeellä ovat keskusta ja kokoomus. Mielikuva työttömiä kepillä paimentavasta hallituksesta on Sipilälle ja Orvolle kiusallinen tilanteessa, jossa talous kasvaa kohisten ja työllisyysaste on jo valmiiksi nousussa.

Valta jaetaan eduskuntavaaleissa uudelleen alle puolentoista vuoden kuluttua. Gallupit eivät äänestä, mutta niiden painoarvo politiikassa kasvaa vuonna 2018. Yksittäiset suosiomittaukset eivät ole tärkeitä, vaan puolueet ovat kuin olympiahiihtäjiä, joille ratkaisevaa on vaalikunnon kohoamisen nousujohteisuus.

Jos vaaleja edeltävä vuosi sujuu prosenteissa kehnosti, äänestäjät liittävät puolueeseen herkästi mielikuvan häviäjästä.

Kokoomus porskutti viime vuoden jälkimmäisen puoliskon yksinäisenä mittauskärkenä. Hätäisimmät alkoivat jo puhua Orvosta seuraavana pääministerinä. Ylen joulukuun gallupissa kokoomuksen kannatus värähti alaspäin, 19,8 prosenttiin. Sdp ja keskusta jakoivat kakkospaikan 17,8 prosentin suosiolla.

Iltalehden ja Uuden Suomen joulukuussa Tietoykköseltä tilaamassa mittauksessa kokoomus oli 20,8 prosentissa ja pääministeripuolue keskusta vain 16,2 prosentissa.

Aktiivimallista ei juuri keskusteltu julkisuudessa, kun mittaukset tehtiin. Vasta nyt kansalaiset ovat havahtuneet siihen, että työttömyysturvaa leikataan vajaalla viidellä prosentilla, ellei työtön kolmen kuukauden jaksolla tee pätkätöitä tai osallistu työllistämistä edistäviin palveluihin.

Todennäköisesti sdp kohdistaa kritiikkinsä kärjen kokoomukseen ja varoo ärsyttämästä vanhaa punamultakumppaniaan keskustaa. Rinne haluaa rakentaa vaalien lähestyessä asetelmaa, jossa paalupaikasta kilpailisivat vain kokoomus ja sdp. Tämä sopii kokoomukselle, sillä sen äänestäjät kannattavat aktiivimallin kaltaisia päätöksiä.

Jatkohalujaan tutkiskelevalle pääministerille seuraavat gallupmittaukset ovat tärkeitä. Keskusta ei saisi jäädä päivänpoliittisessa väittelyssä sivustakatsojaksi. Keskustassa on olemassa paineita siihen suuntaan, että Sipilälle halutaan haastaja kesäkuun puoluekokoukseen.

Vaikka talous kuinka kasvaisi ja sote-uudistus etenisi, keskustan kenttä haluaa voittoja myös tulevista vaaleista.