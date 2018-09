Afganistanin pakolaisten palautuksiin tauko

Afganistan oli Suomen maahanmuuttoviraston, Migrin, päätöksistä päätellen turvallinen maa palauttaa kielteisen turvapaikkahakemuksen saaneita ihmisiä. Tiistaina Migri kuitenkin keskeytti päätösten tekemisen afganistanilaisten turvapaikkahakemuksissa. Myös poliisi ilmoitti, että lähipäivinä ei olla palauttamassa ketään Afganistaniin.

Syynä muutoksiin oli YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tuore arvio Afganistanista. UNHCR:n mukaan Afganistanin turvallisuustilanne on entisestään heikentynyt, eikä edes pääkaupunki Kabul ole tarpeeksi turvallinen niin kutsuttuun sisäiseen pakolaisuuteen maan sisällä.

Tähän asti Migri on perustellut pakolaisten palauttamista Afganistaniin sillä, ettei koko maa ole sodassa. Migrin näkemyksen mukaan se ei vaikuta koko maahan, jos vaikkapa Helmandin maakunnassa käydään totaalista sotaa. Silloinkin on Migrin mukaan voinut Kabulissa elää melko tavallista elämää – ja sinne on voinut myös palauttaa aivan muualta Afganistanista sotaa pakoon lähteneitä ihmisiä.

"Tavalliseen elämään" eivät ole UNHCR:n raportin mukaan erityisen hyvin päässeet kiinni edes Afganistaniin vapaaehtoisesti palanneet pakolaiset. Raportin mukaan palanneilla on ollut todellisia vaikeuksia elämänsä uudelleen rakentamisessa Afganistanissa. He ovat lähtiessään menettäneet elinkeinonsa ja varansa. Heidän on ollut lähes mahdotonta saada menetettyjä maitaan ja kiinteistöjään takaisin. He eivät ole saaneet terveydenhuoltoa eivätkä koulutusta. Ja nämä ovat maahan vapaaehtoisesti palanneiden kokemuksia.

Siksi on hyvä, että Migri arvioi nyt uudelleen Afganistanin tilanteen myös Suomeen tulleiden pakolaisten osalta. Tämä on viimeisiä hyviä hetkiä uudelleenarvioon. Mitä lähemmäksi kevään eduskuntavaalit tulevat, sitä kovemmaksi muuttuu keskustelu pakolaisista, myös valtapuolueissa. Tästä on jo saatu ikäviä esimerkkejä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi viime viikon lauantaina Ylellä, että suuri osa Suomeen tulleista pakolaisista on elintasopakolaisia. Eduskunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) puolestaan oli viime sunnuntaina Seinäjoella huolissaan kristittyjen asemasta Suomessa. "Kristittyjä ollaan työntämässä kaappiin samalla kun kaikki muut ovat tulossa kaapista ulos", lausui Risikko vapaaseurakunnan konferenssikeskuksen avajaisissa.

Enemmän kuin huoli ihmisistä, Sipilän ja Risikon lausunnoista paistaa huoli perussuomalaisten mahdollisesta vaalimenestyksestä ensi huhtikuun vaaleissa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) puolestaan lupaa riippumattoman selvityksen Migrin toiminnasta. Enää pitäisi vain keksiä, kuka ihminen tai mikä järjestö tuollaisen selvityksen voisi uskottavasti tehdä. Paras vaihtoehto olisi UNHCR. YK:n pakolaisjärjestöllä on ainakin pitkä kokemus ja näkemys pakolaiskysymyksistä.

Riippumattoman selvityksen edelle ehti Migri omalla sisäisellä selvityksellään. Siitä ei löytynyt aihetta epäillä, että laitoksen toiminnassa olisi epäselvyyksiä. Näin sisäisillä selvityksillä on tapana mennä. Siksikin riippumaton selvitys on paikallaan.

Maahanmuuttovirasto on tehnyt lyhyessä ajass 45 000 turvapaikkapäätöstä. Mykkänen summasi tilanteen Ylellä hivenen kylmästi ja praktisesti: "Koskaan ei saada järjestelmää, jossa 45 000 turvapaikkapäätöstä saataisiin täsmälleen kohdalleen." Onneksi edes yritetään saada.