Äänestäjällä on oikeus parhaaseen

Korkeamman tason vaikuttajien maine ei voi erityisen hyvin.

Helsingin piispan Teemu Laajasalon luottokorttitutkinta ja valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen tuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta ovat aihepiiristä tuoreimmat esimerkit.

Luottamusta suomalaiseen poliisiin ovat horjuttaneet muun muassa Jari Aarnio ja syytteet joidenkin poliisien tavasta yrittää urkkia järjestelmistään tietoja, jotka eivät heille toimenkuvansa puolesta kuulu.

Yritysjohtajien eläkkeet ja tapa minimoida veroja muuttamalla osoite Portugaliin on puheenaiheena säännöllisesti. Entisistä ja nykyisistä poliitikoista löytyisi montakin esimerkkiä, mutta mainittakoon tässä vain tuoreimpana puheenaiheena keskustelu kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä.

Maailmalla tiedetään esimerkkejä huomattavasti törkeämmästä käytöksestä, monellakin eri tavalla.

Donald Trumpia ei ole syytetty eikä tuomittu mistään, mutta jo vaalikampanjan aikana kävi ilmi, että hän on puheiltaan tyylitön. Se kuva on vain vahvistunut ensimmäisen presidenttivuoden aikana.

Trump itse ehkä pitää hyvänä ideana tviitata suuremmasta napista kuin tuolla toisella. Ehkä hän ajattelee, että senkaltainen kieli vetoaa ydinkannattajakuntaan. Muissa se aiheuttaa vain myötähäpeää.

Miten on mahdollista, että Yhdysvaltoja johtaa tyhmempi ihminen kuin minä?

Ihmisellä on halu katsoa korkeita virkaa pitäviä ylöspäin. On turvallista ajatella, että joku älykäs, taitava ja kokenut hoitaa tärkeää tehtävää.

Tähän ihmisellä on myös oikeus. Esimerkiksi poliitikkoja seurataan ja tutkitaan tarkalla silmällä, koska he edustavat meitä kaikkia – ja meidän verorahojamme. Silloin on täysin oikein vaatia ihmiseltä varsin korkeita moraalistandardeja.

Ihmissuhdeseikkailut ovat jokaisen oma asia – paitsi jos kyseinen ihminen hoitaa tehtävää, jossa hän tietää Suomen valtionsalaisuuksia. Silloin on oikeutettua kyseenalaistaa ihmisen harkintakyky ja pohtia, mitä vaaraa poliitikon henkilökohtainen elämä voi aiheuttaa Suomelle.

Joka vaalissa menestyy joku, joka on vähän kuin oletus "tavallisesta" kansalaisesta. Se tyyppi, jota voidaan kuvata klassisella kaljavertauksella: joisinko tämän ihmisen kanssa oluen? Hänen poliittiset kykynsä ovat ehkä vasta nupullaan, mutta hän on joidenkin silmissä hyvä tyyppi tai kenties sopiva näpäytys "järjestelmälle".

Kansanedustuslaitoksen on hyvä edustaa erilaisia ihmisiä ja intressejä. Jokainen valitsee omansa. Joku voisi sanoa, että kansa ansaitsee sen mitä äänestää. Näin ei ole. Kansa ei ansaitse valitsemiensa tulevia tekoja, jos ne ovat moraalittomia tai jopa lainvastaisia.

Uutiset Donald Trumpista ja jopa kirkon piiriin ulottuvasta asiallisuuden tajun puutteesta uuvuttavat. Äänestäjä ansaitsee uskoa, että äänestämällä voi valita tehtävään parempaa kuin itse on. Se usko on syytä pitää politiikassa ja virkatehtävissä kirkkaana mielessä.

Toissa perjantaina järjestetty Aamulehden ja Yleisradion presidenttitentti paljasti paljon ehdokkaiden persoonasta ja tavasta suhtautua toisiin ihmisiin. Asiasisältöjen lisäksi myös tämä on tärkeää, sillä se auttaa äänestäjää pohtimaan, millainen on ehdokkaan persoona ja selkäranka.

Politiikassa väliä on paljon muullakin kuin politiikalla.