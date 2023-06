Lukion opo kertoo vaietusta vaiheesta, jonka moni valmistuva nuori käy läpi: ”Pitää hyväksyä, että nyt on erilaista ja elämä muuttuu”

Kun ennalta määrätty elämänsuunnitelma päättyy ja ystävät hajaantuvat eri teille, tilalle tulevat pysähtyminen ja tyhjyys. Haikean tunteen kokee joskus myös aikuinen, kun tuttu arki muuttuu lomaksi.

Aamulehti

Pitkän elämänvaiheen, kuten lukion, päättyessä pidetään usein kekkerit. Vuosien työn päättymistä pitääkin juhlistaa. Muutaman päivän päästä saattaa mielen vallata kuitenkin outo haikeus ja hämmennys.

Opinto-ohjaaja Jarna Pasanen Tampereen yhteiskoulun lukiosta, onko ilmiö sinulle tuttu?

”Kun törmää keväällä valmistuneisiin myöhemmin tai kun saa heiltä viestejä, kuulee kyllä tästäkin. Lukion jälkeen voi tulla tyhjyyden tunne ja yllättäväkin ikävä takaisin. Vaikka olisi pitkään odottanut ja ollut ihan valmis lähtemään pois, tuleekin olo, että koulussa oli ihanaa.”

Mitä voi tehdä, jos lomalle jäänti tai ammattiin valmistuminen tuovat surullisen olon ja kaipuun takaisin arkeen?

”Lepo auttaa. Sitä tarvitsee useamman vuoden ahkeroinnin jälkeen, ja sen on ansainnut. Varsinkin, jos on ollut paljon opiskelua, harrastuksia ja sosiaalista kanssakäymistä, on hyvä joutua pysähtymään. Senkin uhalla, että se herättää monenlaisia tunteita. Myös negatiiviset tunteet pitää ottaa vastaan ja tutkiskella niitä.”

Mistä olo johtuu?

”Haikea olo voi tulla lyhyemmänkin ajan päättymisestä. On vaikka ollut tosi hauskaa viikonlopun festareilla ja pitää palata sunnuntai-iltana kotiin – kun on hauskaa ja intensiivistä ja sitten siitä pitää luopua. Tulee hetki, kun pitää hyväksyä, että nyt on erilaista ja elämä muuttuu.”

Valmistumisen jälkeen valmis suunnitelma elämän kulusta saattaa loppua. Mitä jos uusi tilanne pelottaa?

”Suurin osa lukiosta valmistuneista ei ole seuraavana syksynä missään opiskelemassa. Kehottaisin luottamaan siihen, että ei ole kiire mihinkään. Oma polku kyllä lopulta löytyy. Ei pidä myöskään vertailla itseään liikaa muihin. Jos huomaa, että joku on jo opiskelemassa ja joku tekee jotain jännittävää asiaa, ei pidä hätääntyä. Kyllä myöhemmin omatkin jutut löytyvät.”

Mitä hyötyä arjen rutiineista on?

”Ne antavat mahdollisuuden siihen, että ei tarvitse joka tunnista päättää, mitä tekisi. On helpottavaa, että joku kertoo ulkoa päin, että näin täytyy tehdä. On helpompi mennä pysähtymättä eteen päin verrattuna pysähtymiseen ja sen tutkimiseen, mitä itse oikeasti haluaa, kun saa kokonaan päättää sen. Tämän kohtaaminen on itse kullekin aika rankkaa ja varsinkin, jos on vasta 19-vuotias.”

Minkälaisia ohjeita antaisit muutoksen helpottamiseksi?

”Vaikka lepo on tärkeää, merkityksen ja onnistumisen tunnetta saa, kun tekee edes yhden asian joka päivä. Se voi olla tiskaaminen tai kaverin tapaaminen. Kunhan tekee edes jotain pientä. Kun kaveriporukka hajoaa eri teille, voi silti ottaa yhteyttä. Matalalla kynnyksellä viestiä vaan, vaikka tuntuisi, että kaikilla on uudet kaverit ja jännittävä elämä. Aina kannattaa pitää yhteyksiä vanhoihin kavereihin. Vaikka olisi mennyt useampi kuukausi ilman yhteyksiä, niin rohkeasti vaan. Siinä ei häviä mitään.”

Mikä on tärkein ohjeesi nyt valmistuville nuorille?

”Haluaisin rohkaista juttelemaan tunteista aikuisille. Kertomaan, miltä juuri nyt tuntuu. Samalla voi kysyä, muistaako aikuinen, kun oli saman ikäinen, tuntuiko hänestä samalta. Yleensä siitä, että avaa suunsa, seuraa tosi paljon hyvää. Kun kertoo avoimesti, että nyt en kyllä yhtään tiedä, mitä tekisin, yleensä aikuinen tavoittaa saman tunteen.”