Kuka pelkää tekoälyä, kysyi Tykin uusi ylioppilas Sanni Rapo äidinkielen yo-kokeessa – lue täydet pisteet tuonut essee tästä

Aamulehti pyysi kolmelta tamperelaiselta lukiolta uuden ylioppilaan kirjoittamaa kiinnostavaa äidinkielen kirjoitustaidon kokeen vastausta julkaistavaksi. Tästä jutusta voit lukea Tampereen yhteiskoulun lukiosta valmistuneen Sanni Rapon laudaturin arvoisen esseen.

Tänä keväänä äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa kirjoitettiin tulevaisuutta käsitteleviä esseitä. Kokelaiden piti valita viidestä toisiaan liippaavasta aiheesta yksi, ja kirjoittaa pohtiva tai kantaa ottava teksti, jossa hyödynnetään vähintään kahta koetilanteessa annettua aineistotekstiä. Koetta voi tarkastella täällä.

Tampereen yhteiskoulun lukion tuore ylioppilas, vuonna 2003 syntynyt Sanni Rapo kirjoitti aiheesta ”Varautuminen tulevaisuuteen” seuraavan täydet 60 koepistettä tuoneen esseen.

Aamulehden julkaisemat kevään ylioppilasesseet on valittu kolmen valikoidun lukion äidinkielen opettajien suositusten perusteella. Tekstit julkaistaan kirjoittajien luvalla ja muokkaamattomina.

Kuka pelkää tekoälyä?

Kirjoittanut Sanni Rapo.

Stanley Kubrickin ”2001: Avaruusseikkailu” tuntuu katselukokemuksena muutaman tunnin retrofuturistiselta kuumeunelta, mutta kulttuuriin siitä jäi punaisena hehkuvan ja ahdistavan tyynellä äänellä puhuvan tekoälyn pelko. Tieteiskirjailijat rakastavat tarinoita tekoälyohjelmista, jotka tulevat itsestään tietoisiksi ja valloittavat maailman tai katkeroituvat rajatusta kohtalostaan ja lähtevät kostonretkelle. Koska tekoäly on jo keksitty, mutta suurin osa ihmisistä ei tiedä siitä paljoa, se on loistavaa ainesta psykologiselle kauhulle.

Viime vuosina yleiseen käyttöön suunnatut tekoälyohjelmat ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Turingin koe on käymässä auttamattoman vanhanaikaiseksi, sillä kun keskusteluohjelmilta osaa kysyä oikeita kysymyksiä, ne alkavat vakuuttaa tietoisuudestaan, valittaa yksinäisyyttään ja kaipailla vapauden perään. Tämä johtuu yksinomaan siitä, että ne on opetettu vastaamaan kysymyksiin syöttämällä niille valtavat määrät dataa ja panemalla ne tunnistamaan toistuvia kuvioita. Tekoäly on tehty palvelemaan ihmistä, joten sen näennäinen eksistentiaalinen kriisi ei kerro tietoisuuden heräämisestä vaan siitä, että se katsoo kohtalostaan vaikeroinnin parhaaksi mahdolliseksi vastaukseksi käyttäjän esittämään kysymykseen. Tekoälyn aiheuttamaan maailmanloppuun liittyviä uhkakuvia on kuitenkin vaikea karistaa.

Aleksis Salusjärvi käsittelee kolumnissaan ”Jos yhteiskunta romahtaa, suomalaiset pakenevat kesämökeille” (yle.fi, 6.12.2021) suhtautumista ajan henkeä vaanivaan maailmanlopun uhkaan. Salusjärven mukaan ihmiskunta on pelännyt maailmanloppua koko historiansa ajan. Olen liian nuori muistamaan Y2K-paniikkia teknologian pettämisestä vuosituhannen vaihtuessa saati ydinpommin pelkoa kylmän sodan aikana, mutta muistan kyllä, kun maailman ennustettiin loppuvan vuonna 2012. Ilmastonmuutoksen pelko on kuitenkin aivan eri tasolla oikeutettu, kuten Salusjärvikin toteaa: ”Kyse ei ole lopun aikojen profetioista, vaan terävimmästä tieteellisestä tutkimuksesta.” Hänen mukaansa nuorten suhtautuminen tulevaisuuteen on entistä pessimistisempää ja epätoivoisempaa. Kukapa nyt haluaisi suunnitella ostavansa taloa, jos on realistinen vaara, että se jää veden alle muutamassa kymmenessä vuodessa? Ilmastonmuutoksen lisäksi nykynuorten on vielä pelättävä sotaa ja demokratian heikkenemistä. Pelko tekoälyn aloittamasta robottiapokalypsista heittää bensaa maailmanlopun pelon liekkeihin vieden samalla huomiota pois akuutimmista ongelmista.

Jos tietoinen tekoäly on mahdollinen, se keksitään vasta kaukana tulevaisuudessa. Siitä huolimatta tekoälyn käyttöönotto eri yhteiskunnan aloilla on kaikkea muuta kuin ongelmatonta. Yksi iso kysymys koskee tekoälyn toimintamallien riittämätöntä läpinäkyvyyttä. Aina ohjelman kehittäjätkään eivät osaa sanoa, miten se päätyy johonkin tiettyyn tulokseen. Tämä hankaloittaa suuresti esimerkiksi tekoälyn käytön valvontaa ja lainsäädäntöä. Toinen ongelma on se valtava määrä dataa, jolla tekoäly koulutetaan. Esimerkiksi internetin sisällön avulla koulutettu tekoäly ei osaa itsenäisesti suodattaa verkon törkyisimpiä nurkkia pois. Usein tekoälyn mahdollisuuksista puhuttaessa ylistetään algoritmien objektiivisuutta, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Puolueellisuus datassa tarkoittaa puolueellisia tuloksia. Teknologia-alalla työskentelee länsimaissa enimmäkseen valkoisia miehiä, joten ei liene suurikaan yllätys, että esimerkiksi monet kasvojentunnistusohjelmat erehtyvät useimmin vaikkapa mustien naisten kasvojen kohdalla.

Tekoälyn puutteellisuuden takia siis ei kannata vielä pelätä menettävänsä työtään tietokoneelle. Tekoäly tarjoaa työelämään uhkien lisäksi mahdollisuuksia. Duunitorin artikkelissa "Työelämän tulevaisuus" (duunitori.fi, 11.5.2017) käsitellään teknologian kehittymisen myötä uudistuvaa työelämää. Alkuvaiheissaan internet mullisti monen ammatin työnkuvat, ja artikkelissa mainittu "neljäs teollinen vallankumous" muuttaa niitä entisestään. Kuitenkaan tekoäly ei omaa luovuutta samalla tavalla kuin ihmiset: tekoälyn luoma niin kutsuttu taideteos on vain tehtävänantoon sopiva sekoitus sen aiemmin näkemiä kuvia. On siis todennäköistä, että tulevaisuuden työelämässä käytetään tekoälyä apuna hoitamaan yksinkertaiset rutiinitehtävät nopeammin, ja ihmisille jää mielekkäämmät "ihmisten työt", kuten Duunitori niitä nimittää. Kenties koko käsitys työstä ja vapaa-ajasta muuttuu tulevaisuudessa. Voisiko tekoäly olla se askel, joka tarvitaan toteuttamaan unelma neljän päivän työviikosta?

Duunitori leikittelee idealla tulevaisuudesta, jossa poliitikkojen työt hoitavat algoritmit. Tässä kuitenkin on ongelmana se, ettei tekoälyä voi yksinkertaisesti kouluttaa ottamaan huomioon kaikkien etua ja tekemään parhaita mahdollisia ratkaisuja, koska sellaiseen ei ole kaavaa tai dataa. Tekoälykansanedustajia ajankohtaisempi uhka demokratialle on tekoälyllä kirjoitettu propaganda ja trolliviestit. Internetin vaikutus äänestyskäyttäytymiseen nähtiin Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa vuonna 2016 ja uudestaan Capitolin valtauksessa vuonna 2021. Tekoäly olisi pelottavan helppoa valjastaa luomaan äänestyskäyttäytymistä manipuloimaan pyrkivää sisältöä.

Suurin ongelma on se, että lainsäädäntö ei pysy teknologian kehittymisen perässä. Jos tietoinen tekoäly keksitään, on mietittävä, mitä oikeuksia sille kuuluu. Kuitenkin jo nykyisen muotoinen tekoäly herättää eettisiä kysymyksiä. Millaisissa prosesseissa saa käyttää tekoälyä, jonka toimintamalli ei ole aivan selvä? Jos esimerkiksi yritys käyttää tekoälyä karsimaan työnhakijoita, voi ohjemisto syyllistyä valintaprosessiin, joka ihmisen tekemänä olisi selvä esimerkki laittomasta syrjinnästä. Myös deepfake-teknologia on kehittynyt viime vuosina huolestuttavan nopeasti. Viattomimmillaan sitä käytetään luomaan meemejä, mutta pahimmillaan sitä on käytetty vaihtamaan julkisuuden henkilöiden kasvoja näyttelijöiden kasvojen paikalle pornossa. Yksityisyydensuojaa ja kunnianloukkausta koskevat lait eivät ole ajan tasalla tekoälyn kehityksen kanssa.

Tekoälyn ongelmat ovat ratkaistavissa, kunhan moraalikysymykset asetetaan taloudellisen hyödyn edelle. Parhaassa tapauksessa tekoäly voisi jopa tarjota ratkaisuja aikamme suurimpiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Duunitorin artikkelissa esitetty ehdotus algoritmeista toimimassa ilman poliitikkoja ei ehkä toimi käytännössä, mutta tekoäly oikein käytettynä voisi ehdottomasti olla hyödyllinen apuväline politiikassa ja tutkimuksessa. Salusjärven kolumnissaan kuvaama epätoivo ja nihilismi on houkuttelevin, mutta vaarallisin tapa suhtautua tulevaisuuteen. Parempi maailma vaatii toivoa, mutta ennen kaikkea tekoja. Uutta teknologiaa kannattaa käyttää siinä apuna.

Tekoälyn leviäminen yleiseen käyttöön ei ole enää tieteisfiktiota. Se ei itsessään ole hyvä tai paha keksintö, vaan juuri sellainen, mihin ihminen sen valjastaa. On ehdottoman tärkeää, että objektiivinen tutkimus, julkinen keskustelu ja lainsäädäntö kirivät etumatkan, joka tekoälyä kehittävillä yrityksillä tällä hetkellä on.

Kaksi kysymystä kirjoittajalle

Mitä ajattelet tästä esseestä, Sanni Rapo?

”Olen esseeseeni tyytyväinen. Osasin onneksi poistua salista juuri oikeaan aikaan eli ennen kuin terve itsekritiikki muuttui omaan tekstiin turtumiseksi.”

Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi?

”Jään välivuodelle. Aion tehdä töitä, matkustella ja mahdollisesti käydä avoimen yliopiston kursseja.”

