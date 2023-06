Tamperelainen Eemi Ilomäki valmistuu ammatti­opistosta ja jatkaa hakematta ammatti­korkeaan – Tällainen on uusi opintoväylä: ”Täällä jos tekee minimin, sillä ei pärjää”

Tamperelainen Eemi Ilomäki valmistuu ammattiin Tampereen ammattiopisto Tredun koneautomaatioasentajana. Ilomäen koulutus poikkesi perinteisestä, sillä hän jatkaa opintojaan suoraan ammattikorkeakouluun.

Tamperelainen Eemi Ilomäki suoritti kolmen vuoden ammattikoulun aikana yhteensä 60 opintopistettä ammattikorkeakoulun opintoja. Ilomäen luokka on Tampereen ammattiopisto Tredun ensimmäinen pilottihankkeeseen osallistunut luokka, jossa opiskelijoille avautuu suora polku korkeakouluun.

Aamulehti

Nopean nettihaun perusteella selviää, ettei insinöörimatematiikka ole yksinkertaista. Erityisen vaikeaa sen täytyy olla, jos integraaleja ja kaavoja lähtee opiskelemaan peruskoulupohjalta. Työläästä urakasta huolimatta tamperelainen Eemi Ilomäki otti kolme vuotta sitten haasteen vastaan.

Ilomäki on osallistunut Tampereen ammattiopisto Tredun pilottihankkeeseen, jossa luokallinen koneautomaatioasentajia opiskelee ammatillisen perustutkintokoulutuksen aikana myös ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopinnot, yhteensä siis 60 opintopistettä. Kolmen vuoden ammattikoulun jälkeen opiskelijat hyppäävät suoraan Tampereen ammattikorkeakouluun toisen vuoden insinööriopiskelijoiksi ilman erillistä hakua.

Eemi Ilomäki kertoo, että ammattikorkeakouluopintojen suorittaminen oli työlästä. Hänen mielestään hyvä opiskelurutiini ja itsekuri ovat kuitenkin valttikortteja tulevissa opinnoissa ja työelämässä.

Paljon työtä

Ammattikorkean opinnot vaativat omistautumista. Esimerkiksi juuri insinöörimatematiikan kanssa puurtaminen on vaatinut Ilomäeltä paljon paukkuja. ”Koulutehtävien kanssa ei pystynyt yhtään ottamaan rennosti.”

Usein ammattikoulun vahvuuksiin listataan opintojen käytännönläheisyys. Ilomäki kertoo, että käytännön työ tarjosi opintojen aikana mukavan irtioton kaavojen pänttäämisestä. Näin molempien yhteensovittaminen oli mielekästä. ”Minulle se on sopinut ihan hyvin. Se käsillä tekeminen oli enemmänkin rentouttavaa.”

Koneautomaatioasentajaksi nyt valmistuva Ilomäki kertoo aina olleensa kiinnostunut rakentamisesta ja erilaisista koneista. Korkeakoulumaailmasta hän on saanut esimakua kotoa. Ilomäen sisko opiskelee Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteitä ja toinen sisko lukee konetekniikkaa Jyväskylän ammattikorkeassa. Ilomäki halusi seurata perässä, ja alusta asti oli selvää, että tie vie korkeakouluun. Alavalinta lyötiin lukkoon, kun varmistui, että koneautomaatiolinjalta on mahdollista jatkaa opintoja suoraan ylemmille asteille.

”Olen pienestä pitäen tykännyt rakentaa, tutkia eri asioita ja purkaa niitä osiin. Huomasin, että tässä on mielenkiintoinen ala, josta pääsee suoraan AMK:hon. Tässä oli aika suoraviivainen polku rakennettu.”

Yksi ammattikoulun hyvistä puolista on käytännönläheisyys. Eemi Ilomäki kertoo, että käytännön opinnot ovat toimineet rentouttavana puuhana raskaiden opintojen lomassa.

Kohti opiskelijaelämää

Ilomäen suunnitelmat ovat selvät pitkälle tulevaisuuteen. Hän ottaa opiskelupaikan vastaan, mutta lykkää opintojen aloitusta vuodella. Ensin edessä on varussotilaspalvelus Porin prikaatissa Säkylässä. Tämän jälkeen hän hyppää ammattikoreakouluun suoraan kakkosvuoden opiskelijaksi.

Toisen opiskeluvuoden talvella edessä on erikoistumissuunnan valinta. Ilomäkeä kiinnostaa automaatiotekniikka. ”Se sopisi parhaiten, ja siitä olisi jo jonkinlainen käsitys, kun on pari vuotta jo ammattikoulussa sitä tehnyt. Tiedän jo käytännön pohjalta ,mitä siellä tehdään.”

Ilomäki on ehtinyt miettiä myös tulevaisuuden uravalintaa. ”Lehdessä on ollut juttuja, että insinööreistä on pulaa. Haluaisin varmaan johonkin työnjohtoportaaseen. Se vaikuttaa mielenkiintoiselta.”

Vaikka korkeakouluopintojen yhdistäminen ammattikoulun kanssa on ollut työlästä, Ilomäen mielestä uurastus on kannattanut. Hän kertoo, että jatko-opintoihin on helpompi lähteä nyt, kun opiskelurutiinit ovat jo hallussa.

”Kun saa itsekurin opiskeluun, se helpottaa sitten, kun menee jatkamaan. Ei tarvitse siellä sitten oppia sitä.”

Ilomäen mukaan vastaavanlaisesta väylästä voisi olla hyötyä myös muilla aloilla. Opintojen yhdistämistä Ilomäki suosittelee heille, jotka haluavat suoran tien kohti korkeakouluopintoja. ”Tämähän oikaisee aika suoraan ryteikön läpi. Tässä vaaditaan sitä, että pystyy itsenäisesti tekemään ylimääräisiä tehtäviä. Täällä jos tekee minimin, sillä ei pärjää.”

