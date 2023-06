Main ContentPlaceholder

Miksi Valkeakosken kouluille on ostettu oma drone? – ”Lapset ja nuoret keksivät uusia käyttötapoja”

Valkeakosken kouluille on hankittu yhteinen drone, joka on ollut kevään ajan kovassa käytössä. Piipahdimme Sorrilan yhtenäiskoulun Naakan yksikössä katsomassa, miten yläkoululaiset opettelevat laitteen käyttöä. Kaupungin tvt-suunnittelija Antti Syvänen uskoo, että teknologiasta on iloa etenkin luonnontieteiden opetuksessa.

Naakan yhdeksäsluokkalaiset Niko Siira (vas.), Teppo Rantanen, Miika Lahti, Into Kuortti ja Konsta Tulla testaavat Valkeakosken koulujen yhteisdronea. Lahdella ja Siiralla on omat dronet myös kotona, sillä laitteella aukeavat maisemat ja dronen lennättäminen kiinnostavat heitä.

Koripallokenttä on sopivasti tyhjillään, kun Naakan yksikön yhdeksäsluokkalaisia saapuu maantiedon tunnille. Luvassa on tavallisesta poikkeava tunti, sillä tänään oppilaat harjoittelevat dronen käyttöä. ”Jos teillä on puhelimessa wifi päällä, ottakaa se pois. Signaalit voivat häiritä dronea. Siksi isojen yleisömassojen yläpuolella ei suositella lentämään”, maantiedon ja biologian opettaja Nelli Sinkkonen ohjeistaa.