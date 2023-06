Turvallisuusalalta ammattiin valmistuva Nea Sorvari kertoo, että välillä tuleva työ pelottaa – alalle tuleville hänellä on helppo vinkki

Kangasalalainen Nea Sorvari valmistuu turvallisuusvalvojaksi tänä keväänä. Kesällä edessä ovat ensimmäiset oman alan työt.

Aamulehti

Jos pitäisi listata lasten suosituimpia haaveammatteja, poliisi olisi varmaan lähellä litanian kärkeä. Niin se oli myös kangasalalaisella Nea Sorvarilla kolmisen vuotta sitten. Yläkoulua käyvä Sorvari mietti, mikä koulu tarjoaisi parhaat mahdollisuudet poliisin uralle. Vastaus löytyi, kun Tampereen seudun ammattiopiston Tredun edustaja vieraili koululla kertomassa ammattikoulun opintotarjonnasta. Suunnitelma oli sillä selvä, Sorvarista tulisi vartija.

Nyt Sorvari jättää ammattikoulun taakseen valmiina turvallisuusvalvojana. Kolmen vuoden opintojen aikana suunnitelma poliisin urasta on jäänyt sivummalle, mutta ei sitä ole täysin kuopattu. Tilalle on joka tapauksessa tullut täysi into turvallisuusalaa kohtaan. Eikä ihme, kun Sorvaria kuuntelee: puheesta paistaa into, kun hän kertoo alan monipuolisuudesta.

”Turvallisuusalassa alkujaan kiinnosti tehtävänkuva. Se on asiakaspalvelua, ihmisten auttamista. Alalla täytyy olla sosiaalinen, luotettava ja pitää tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Nämä sopivat hyvin itseeni.”

Nea Sorvarin mielestä ammattikouluun kannattaa lähteä, jos tykkää käytännön kautta oppmisesta. Hänen mukaansa esimerkiksi työharjoittelut ovat hyviä paikkoja oppia. Niistä voi myös aueta tulevaisuuden työpaikka.

Suoraan töihin

Uravalintaan johtanut palo ihmisten kanssa toimimiseen on edelleen Sorvarin suurin innoittaja. Jossain kohtaa hän aikoo jatkokouluttautua, kunhan sopiva ala löytyy. Nyt hän haluaa työskennellä turvallisuusalalla. Ensimmäiset pestit on jo sovittuna. ”Nyt kiinnostavat tehtävät laidasta laitaan. Järjestyksenvalvojan työt alkavat kesällä Tampereen festivaaleilla.”

Sorvarin mukaan koulunkäynti kiinnosti, kun ala oli mieluisa. Kuten arvata saattaa, turvallisuusalan opiskelu on käytännönläheistä, mutta opiskeluun kuuluu myös paljon pänttäämistä. Lukemista on esimerkiksi lakipykälien opettelussa. ”Siellä tehdään paljon käytännössä, mutta paljon myös käydään lakipuolta läpi.”

Palkintona opintoihin panostamisesta Sorvarin hyllyä korostaa hopeamitali Taitaja 2023 -kilpailuista eli ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuista. Turvapalveluiden kilpailussa mitattiin koulussa opittua erilaisissa yksilötehtävissä.

”Oli tehtävä, jossa huonovointista henkilöä piti seurata. Henkilö ’pyörtyi ja sydän pysähtyi’. Piti elvyttää, käyttää defibrillaattoria ja soittaa apua.” Tehtäviin kuului myös fyysistä ja psyykkistä kuntoa testaava rata, VR-laseilla tehty vartiointikierros ja kulunvalvontatehtävä. ”Kisoista sai paljon itseluottamusta ja onnistumisen fiilistä.”

Nea Sorvarin mukaan turvallisuusalaa pohtivien ei tarvitse jännittää alan turvallisuutta. Hän kertoo, että työpaikan vallinnalla voi itse vaikuttaa siihen, millaisia tehtäviä vartija töissä tekee.

Ei tulla painimaan

Vartijan töistä puhuttaessa mieleen tulee väistämättä työn vaarallisuus. Samaa on pohtinut myös työelämään siirtyvä Sorvari. ”Kyllä minua välillä pelottaa, että mitä jos sieltä tuleekin jotain, mihin ei pysty niin hyvin reagoimaan ,kun on yksin töissä. Mutta ne hetket ovat niin harvinaisia. Ja sen takia on koulutus, että osaa niiden varalle sitten toimia.”

Turvallisuusalaa harkitseville, mutta alan hurjia puolia miettiville Sorvari antaa rauhoittavan neuvon. ”Alalle uskaltaa kyllä lähteä. Kun tulee opiskelemaan ,oppii paljon, ja työelämässä voi vaikuttaa siihen, mitä pitää tehdä. Töissä ollaan myös harvoin yksin. Kaksi sekuntia niin joku on auttamassa.”

Alalle tuleville Sorvari korostaa ihmisten kanssa toimimista ja sitä, ettei hommiin eksy vääristä syistä. ”Pitää olla halu tehdä näitä töitä. Ei saa tulla alalle sillä ajatuksella, että haluaa painia. Sitä pitää välttää loppuun asti. Asiat pitää koettaa hoitaa aina puhumalla.”

Lue lisää: Tamperelainen Eemi Ilomäki valmistuu ammattikoulusta ja jatkaa suoraan ammattikorkeaan – tällainen on uusi opintoväylä: ”Täällä jos tekee minimin, sillä ei pärjää”

Lue lisää: Onnea! Katso tästä jutusta kaikki Pirkanmaan kevään 2023 ammattiin valmistuneet – lista päivittyy sitä mukaa, kun saamme kouluilta nimilistoja