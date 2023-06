Miten tulevaisuus tehdään, pohti Rellusta valmistuva Elina Arpala äidinkielen yo-kokeessa – lue laudaturin arvoinen essee tästä

Aamulehti pyysi kolmelta tamperelaiselta lukiolta uuden ylioppilaan kirjoittamaa kiinnostavaa äidinkielen kirjoitustaidon kokeen vastausta julkaistavaksi. Tästä jutusta voit lukea Tampereen lyseon lukiosta valmistuneen Elina Arpalan laudaturin tuoneen esseen.

Tänä keväänä äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa kirjoitettiin tulevaisuutta käsitteleviä esseitä. Kokelaiden piti valita viidestä toisiaan liippaavasta aiheesta yksi, ja kirjoittaa pohtiva tai kantaa ottava teksti, jossa hyödynnetään vähintään kahta koetilanteessa annettua aineistotekstiä. Koetta voi tarkastella täällä.

Tampereen lyseon lukion tuore ylioppilas, vuonna 2004 syntynyt Elina Arpala kirjoitti aiheesta ”Kielteisiä ja/tai myönteisiä tulevaisuuskuvia” seuraavan 55/60 koepistettä tuoneen esseen.

Aamulehden julkaisemat kevään ylioppilasesseet on valittu kolmen valikoidun lukion äidinkielen opettajien suositusten perusteella. Tekstit julkaistaan kirjoittajien luvalla ja muokkaamattomina.

Miten tulevaisuus nähdään ja tehdään?

Kirjoittanut Elina Arpala.

Ihmiset ovat pitkään uskoneet, että huominen näyttää vääjäämättä eilistä valoisammalta. Vaikka uusien keksintöjen on aina pelätty vievän ihmisiltä työt ja osa ihmisistä on kokenut kaiken olleen ennen paremmin, valtaosan silmissä elämämme on nykypäivänä huomattavasti onnellisempaa kuin esimerkiksi keskiverto talonpojan 1800-luvun Suomessa. Tästä on perinteisesti kiitetty tieteen kehitystä ja ihmisen empatiakyvyn kasvua. Monessa asiassa, kuten nälänhädän ja köyhyyden vähentämisessä, on kieltämättä tapahtunut huomattavaa edistystä viime vuosikymmenten aikana, mutta erityisesti uutisia katsoessa voi huomata kehitystä tapahtuvan paljon myös toiseen suuntaan. Kuilu kaikkein köyhimpien ja kaikkein rikkaimpien välillä on kasvanut, luonnontilaisten metsien määrä jatkaa hupenemistaan ja vaikka vain reilut sata vuotta sitten naiset Afganistanissa saavuttivat äänioikeuden ennen valtaosaa eurooppalaisista naisista, tänään se perusoikeus on monien muiden ohella jo menetetty.

Vaikka uutisten luonteeseen kuuluu maailmalla tapahtuvista poikkeuksista viestiminen pitkäjänteisen ja positiivisen kehityksen korostamisen sijaan, ei maailmantilan aiheuttamasta huolesta voida syyttää pelkästään mediaa. Ensimmäistä kertaa koko maailmanhistoriassa ihmiskuntaa uhkaa globaali kriisi, joka vaikuttaa kaikkiin ja jonka estäminen vaatii kaikkien panosta: ilmaston lämpeneminen. Aleksis Salusjärvi käsittelee Ylen uutisten verkkosivuilla 6.12.2021 julkaistussa kolumnissaan "Jos yhteiskunta romahtaa, suomalaiset pakenevat kesämökeille" mahdollista maailmanloppua ja siitä selviämistä. Salusjärvi luettelee kolumnissa pitkän listan nuorten huolia jäätiköiden sulamisesta luonnonvarojen loppumiseen. Yksikään uhkakuvista ei valitettavasti ole vain ikuisesti maailmanloppua odottaneen ihmisen epärationaalisia pelkoja, vaan jokaisen takana seisoo useita, vertaisarvioituja ja yleisesti tiedemaailman hyväksymiä tutkimuksia.

Suomalaisten hallussaan pitämistä puulämmitteisistä kesämökeistä ja ylisukupolvisista viljelystaidoista huolimatta tilanne on huolestuttava. "Juuri kukaan ei enää usko, että ilmaston lämpeneminen lakkaa puoleentoista asteeseen", toteaa Salusjärvi kolumnissaan. Nuoret ovat joutuneet todistamaan, kuinka maailmanlaajuiset somekampanjat, suurmielenosoitukset ja valtavasti nimiä keränneet vetoomukset eivät ole saaneet päättäjiä tarttumaan läheskään riittäviin toimiin. Yhteisen hädän tunnustamisen ja kattavan toimenpideohjelman laatimisen sijaan poliitikot näyttävät keskittyvän puolueiden välisiin, yhteistyötä vaikeuttaviin erimielisyyksiin. Tuli ilmastovaalit, mutta mihin unohtuivat konkreettiset teot? On paneeleita, julistuksia ja kokouksia, mutta miksi samaan aikaan metsiä hakataan ja uusia hiilivoimaloita avataan? Jos mikään määrä vaikuttamista ei auta kääntämään kovaa vauhtia karille ajautumassa olevan laivan suuntaa, tuhon tieltä kesämökille pakeneminen alkaa varmasti näyttäytyä parhaana ratkaisuna yhden jos toisenkin silmissä.

Kriisin keskellä elää kuitenkin myös ihmisiä, joita ohjaa selvästi valoisampi tulevaisuudenkuva. Ylen verkkosivuilla julkaistiin 4.8.2019 Marcus Ziemannin kirjoittama artikkeli "Tulevaisuustutkija Markku Wilenius tietää, että 10 vuoden päästä elämme täysin erilaisessa maailmassa." Siinä Ziemann maalaa haastatellun asiantuntijan avulla kuvaa maailmasta, jossa ihmiset näkevät vain oman itsensä ja tarpeidensa sijaan korvaamattoman yhteisön ja sen jäsenistä huolehtimisen tärkeyden. Tässä tulevaisuuden maailmassa työpaikkojen vanhat hierarkiat murenevat ja auttamisen halu korostuu. Ehkä elämä ei sittenkään ole pelkkää eloonjäämistaistelua vuodenajasta toiseen pienessä puulämmitteisessä kesämökissä. Ehkä myös päästöt on saatu laskemaan eikä hiilinieluja enää tuhota energian ja talonlämmityksen nimissä. Salusjärven nähdessä Suomi modernin sivilisaation romahduksen sattuessa maailman otollisimpana paikkana selviytymiselle, Wilenius pitää maatamme mahdollisena edelläkävijänä ilmastoystävällisemmän yhteiskunnan luomisen saralla.

Artikkelin luoma kuva on toki idyllinen, mutta periaatteessa täysin mahdollinen. Se voi tuntua yhtä kaukaiselta kuin naisten äänioikeus ja kahdeksantuntinen työpäivä joskus tuntuivat, mutta tänä päivänä nekin entiset ideaalit ovat länsimaiselle ihmiselle kaikkea muuta kuin pelkkää unelmaa. Tällä hetkellä jotkut ovat jo vaihtaneet kuusituntiseen työpäivään, eikä naisten näkeminen ministereinä suututa enää edes valtaosaa suomalaisista. Voi tietenkin olla, että nykyinen elämäntyylimme ja vapaa-ajan määrä on mahdollistettu vain siirtämällä koneiden valmistus ja vaatteiden ompelu globaalin etelän köyhille, vaarallisissa työoloissa raataville naisille kokonaispäästöjä vähentämättä. Muita kohtaan tunnetun empatian pitäisi yltää oman lähipiirin ja kansallisvaltioiden rajojen yli, jotta todellinen, tasavertainen muutos saataisiin aikaan. Ylen artikkelissa haastateltu Wilenius kuitenkin korostaa, että muutos on jo täällä, ja ainakin haluaisin olla hänen kanssaan samaa mieltä. Jos viimeksi kirjanpainotaidon keksiminen sysäsi liikkeelle ihmisten mielenmaisemia ja yhteiskuntia muokanneen hyökyaallon, eikö internet, uusi globaali ja reaaliaikainen viestintäkanava voisi oikein käytettynä mahdollistaa seuraavan muutoksen ihmisten ajattelutavassa, tehdä meistä ratkaisukeskeisiä, luontoa ja toisiamme rakastavia yhteisön osia?

Edistyksen juhlimisen lisäksi on kuitenkin hyvä muistaa, kuinka olemme tähän pisteeseen päätyneet. Haluamme usein ajatella, että ihmisen kehitys parempaan on ollut vaivatonta ja väistämätöntä. Totuus kuitenkin on, että valkoiset miespäättäjät eivät ole ikinä antaneet naisille heidän vapauttaan tai mustille kansalaisoikeuksiaan pelkästään hyvää hyvyyttään tai empatian vihdoin kehityttyä kriittiseen pisteeseen. Muutos on aina vaatinut mielenilmauksia, lakkoja, vaativaa asennetta ja häiriön aiheuttamista. Muutos vaatii edelleen aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja väsymätöntä toimintaa tärkeinä pidettyjen arvojen puolesta. Onneksi maailmaa on ennenkin muutettu, joten tiedämme sen olevan täysin mahdollista. Kesämökin omistavia maailmanloppuun varautujia on jo tarpeeksi, nykytilanteessa on enemmän kysyntää aktivisteille ja edistyksellisille äänestäjille. Edistyksestä on myös pidettävä kiinni, sillä vanhoja hyviä aikoja kaipaavat konservatiivit kärkkyvät valtaa takaisin jopa sukupolvien ajan. Sen tietävät useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa aborttioikeutensa käytännössä menettäneet naiset, Venäjällä 1990-luvulla demokratian nousua juhlistaneet kansalaiset ja Afganistanin toisinajattelijat.

Vaikka tieteellä on jo ratkaistu monia kerran ylivoimaisilta tuntuneista ongelmistamme, ei siihen voida suhtautua uskonnollisesti jumalana, joka pelastaa meidät kunhan vain uskomme ja odotamme tarpeeksi kauan. Se, miten hyvin tiedettä kuunnellaan päätöksenteossa riippuu täysin siitä, kuka on äänestetty tekemään päätöksiä, aivan kuten se, miten nopeasti sorrettujen ryhmien asema kohenee, riippuu ainoastaan siitä, miten paljon teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Eikä ihmisen empatiataitojen kasvu tapahdu vain itsekseen, vaan se vaatii määrätietoista työtä ja tahtoa nähdä omaa pihaa pidemmälle. Jää kaiketi nähtäväksi, ratkaistaanko ilmastokriisi oikeudenmukaisesti vai vain harvojen sanelemilla ehdoilla, vai ratkaistaanko sitä ollenkaan. Jälkimmäisessä tapauksessa moni varautuja voisi todeta, että onhan maailmanlopuista ennenkin selvitty. Yksi asia on kuitenkin varma: tulevaisuus on kokonaan meistä kiinni.

Kaksi kysymystä kirjoittajalle

Mitä ajattelet tästä esseestä, Elina Arpala?

”Vaikken ole kirjoittanut esseeseen mitään omien näkemyksieni vastaista, teksti on suunniteltu ennen kaikkea miellyttämään Ylioppilastutkintolautakunnan sensoreita ja tuottamaan hyvät pisteet korkeakouluhakuun. Johonkin muualle kuin ylioppilaskokeeseen kirjoittaessani olisin tulevaisuudenkuvia käsitellessä siteerannut mieluummin Naomi Kleiniä ja Rutger Bregmania kuin Ylen artikkeleita, ja ehkä keskittynyt omiin näkemyksiini ja elintärkeään informaatioon enemmän kuin kieliopillisesti puhtaaseen julistukseen.”

Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi?

”Tavoitteenani on viettää mahdollisimman paljon aikaa Bistro Viljassa ja Hatanpään arboretumissa ennen syksyä ja oikeustieteen opintojen alkamista Rovaniemellä.”

