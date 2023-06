Utopia alkaa vaikuttaa dystopialta, kirjoitti Norssin lukiosta valmistuva Kaale Kelloniemi ja sai täydet pisteet äidinkielen yo-kokeesta – lue essee tästä

Aamulehti pyysi kolmelta tamperelaiselta lukiolta uuden ylioppilaan kirjoittamaa kiinnostavaa äidinkielen kirjoitustaidon kokeen vastausta julkaistavaksi. Tästä jutusta voit lukea Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiosta valmistuneen Kaale Kelloniemen laudaturin arvoisen esseen.

Tamperelainen Kaale Kelloniemi kertoo pitäneensä aina lukemisesta, mistä hän kiittää erityisesti vanhempiaan. Lapsuuden lukemistoon kuuluivat etenkin Aku Ankat, vanhempana mukaan on tullut muun muassa Tolkienia. Kirjoittamiseen hänellä ei ole ollut vastaavaa omakohtaista paloa, vaikka se onkin koulussa aina hyvin sujunut. ”Lukiossakin vasta äidinkielenopettajan kannustus ja palaute sai minut tavoittelemaan tosissaan laudaturia äidinkielestä.”

Tänä keväänä äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa kirjoitettiin tulevaisuutta käsitteleviä esseitä. Kokelaiden piti valita viidestä toisiaan liippaavasta aiheesta yksi, ja kirjoittaa pohtiva tai kantaa ottava teksti, jossa hyödynnetään vähintään kahta koetilanteessa annettua aineistotekstiä. Koetta voi tarkastella täällä.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion tuore ylioppilas, vuonna 2004 syntynyt Kaale Kelloniemi kirjoitti aiheesta ”Kielteisiä ja/tai myönteisiä tulevaisuuskuvia” seuraavan täydet 60 koepistettä tuoneen esseen.

Aamulehden julkaisemat kevään ylioppilasesseet on valittu kolmen valikoidun lukion äidinkielen opettajien suositusten perusteella. Tekstit julkaistaan kirjoittajien luvalla ja muokkaamattomina.

Utopiaako?

Kirjoittanut Kaale Kelloniemi.

Algoritmit ja koneoppiminen ovat lähes huomaamatta hiipineet kiinteäksi osaksi elämäämme. Nuo monimutkaiset matemaattiset mallit päättävät, mitä näemme sosiaalisessa mediassa ja jopa hakukoneissa. Mainoksia ne näyttävät joskus jopa aavemaisella tarkkuudella, kun pelkkä lomahaaveen ääneen mainitseminen saa nettisivujen sivupalkit täyteen pakettimatkamainoksia. Vaikka sanoina termit kalskahtavat kyseenalaisilta ja synkiltä, on sisällön räätälöidystä suosittelusta hyötyä. Ei sosiaalisen median sivustojen kannata suositella keski-ikäisille sedille meikkausohjevideoita tai mainostaa hulppeita omakotitaloja vastavalmistuneille teineille. Käyttäjänkin on paljon mielekkäämpää selata sisältöä, jonka katsominen kiinnostaa.

Tulevaisuudessa tekoälyt tulevat kehittymään ja yleistymään entisestään. Ne helpottavat arkea ja niin mainostajat kuin kuluttajatkin hyötyvät toistensa löytämisestä. Mainostajat saavat asiakkaita; kuluttajat löytävät tarvitsemiansa tuotteita. Edistyneemmät tekoälyt toimivat paremmin, ja esineiden internetin yleistyessä niillä on käytössä enemmän dataa, jonka pohjalta tehdä parempia ehdotuksia. Väitetään, että jo nyt algoritmit voivat tunnistaa raskauden ennen odottavaa äitiä itseään pelkästään luottokorttihistorian tietojen perusteella. Tulevaisuudessa siis ostosten tekeminen helpottuu, kun verkkokaupat osaavat suositella oikeita tuotteita ennen kuin ehdimme niitä edes hakea. Ilmiö esiintyy myös Juho Gröndahlin käsikirjoittamalla videolla 2037 - Millaista on yhteisöllinen asuminen? (areena.yle.fi, 18.10.2017), joka pohjautuu tutkijoiden luomaan tulevaisuusskenaarioon. Videolla nuori nainen saa sijaintinsa perusteella telepaattisen mainoksen asunnosta, joka sattuu olemaan hänelle juuri sopiva. Kyseessä tosin ei ole sattuma, vaan mainos on kohdennettu taustatietojen pohjalta kyseiselle henkilölle. Vaikka suoraan aivoissa näytettävät mainokset eivät kovin pian ole arkipäivää, henkilökohtaisesti personoitu täsmämarkkinointi yleistynee nopeammin kuin osaamme edes arvata.

Arjen lisäksi tekoäly tulee myös työpaikoille. Jo nyt raskaat ja itseään toistavat työt tehtailla ovat robottien kontolla, mutta luova aivotyö on toistaiseksi ihmisten tonttia. Tulevaisuudessa tämä muuttuu, kun tekoälyt valtaavat myös luovan työn työpaikat. Jo nyt julkisesti saatavilla olevat tekoälyt pystyvät koodaamaan toimivia ohjelmia, ja itsestään ajavia autoja on maanteillä. Duunitorin artikkeli Työn tulevaisuus (duunitori.fi, 11.5.2017) pohdiskelee työn tulevaisuudennäkymiä. Artikkelissa enteillään, että tulevaisuudessa ihmistyötä tarvitaan vähemmän, ja pystymme tuottamaan kaiken tarvitsemamme vähemmällä vaivalla. Tulevaisuus vaikuttaa siis lokoisalta. Ostoksia ei tarvitse miettiä, kun tilaa säännöllisesti tekoälyn suosittelemat tuotteet. Robotti-imurit ja -ruohonleikkurit hoitavat kotitöitä. Työelämässä tarvittava ihmisen panos vähenee niin fyysisillä kuin luovillakin aloilla, eikä kaikkien tarvitse edes käydä töissä. Kuulostaa utopialta.

Utopia alkaa kuitenkin lähemmin tarkasteltuna vaikuttamaan dystopialta. Jo nyt teknologiayhtiöt keräävät ihmisistä hahmotuskyvyn ylittävän määrän dataa. Tulevaisuudessa tiedonkeruu kiihtyy vain entisestään, kun esineiden internetin myötä älypuhelinten ja -kellojen rinnalla myös jääkaapit ja hammasharjat alkavat lähettämään pilveen tietoa käyttäjistään valmistajille. Gröndahlin videolla naisen innostunut ilme hyytyy, kun mainos kertoo tälle tämän oman tulotason kehityksestä. Jokaisella meistä raja siitä, mitä haluamme kansainvälisten suuryritysten meistä tietävän. Itse kunkin selkäpiitä karmisi, jos puhelimen avatessa naamalle lävähtää ummetuslääkemainos, kun älypönttö on huomannut viimeisimmän vessakäynnin venähtäneen mediaania pidemmäksi. Lisäksi elämän liika helppous passivoi. Jos robotit ja tekoäly tekevät kaiken työn, onko meitä odottava tulevaisuus kuin suoraan Pixarin Wall-E -animaatioelokuvasta? Vai tuleeko meistä kenties kotona istuvia jatkuvan ärsyketulvan vankeja kuten Fahrenheit 451 ennusti? Teknologian kehittyessä tähän suuntaan riski on todellinen.

Herääkin kysymys, onko kaikkea todella tarve helpottaa. Eikö elämästä menetetä jotain, jos mitään ei tarvitse tehdä itse? Haasteet ja työnteko ovat aina kuuluneet elämään, ja juuri haasteista selviäminen ja niiden voittaminen on ihmisyyden tärkeimpiä piiteitä. Muistan edelleen yhden elämäni yksinkertaisuudessaan onnellisimmista hetkistä: ruokalevon tunturin rinteellä. Makailin rinkkaani nojaten auringonpaisteessa takana puolen päivän vaellus ja täyttävä lounas. Miksi muistan juuri tämän hetken? En ainakaan siksi, että ruoka olisi ollut poikkeuksellisen hyvää – kotona tuskin olisin syönyt sitä ollenkaan. En siksi, että tunturin rinne ja rinkka pään alla olisi ollut erityisen mukava ja pehmeä alusta maata – itse asiassa paikka oli varsin epämukava. Enkä siksi, että matalalla paistanut aurinko olisi hellinyt hipiääni kuin etelän aurinkorannoilla maatessa. Muistan hetken siksi, että olin haastanut itseni fyysisesti ja henkisesti päästäkseni siihen asti, tehnyt töitä hetken eteen. Ruoka ei ollut hyvää, mutta se täytti. Maa ei ollut untuvapatjan veroinen, mutta se oli kävelemistä parempi. Aurinko ei tuulessa juuri lämmittänyt, mutta ainakaan ei ollut kylmää tai märkää.

Ei koulun ruokatunti tai kotisohvalla löhöily tuota samaa tunnetta, sillä ne voimme kokea milloin tahansa. Kun sen sijaan on tehnyt työtä ja ollut epämukavuusalueellaan, yksinkertaisetkin pienet ilot tuntuvat juhlalta. Jos kaikki tuodaan elämässä hopeatarjottimella nenän eteen eikä minkään vuoksi tarvitse ponnistella, menettää mukavuus ja helppous arvonsa. Siitä tulee arkista, ja jäämme janoamaan yhä enemmän.

Vaikka aluksi tulevaisuus, jossa robotit tekevät kaikki työt ja ihmiset voivat löhöillä kotona voi kuulostaa hyvältä, ei tulevaisuudenkuva todellisuudessa ole niin valoisa kuin päältäpäin katsoen luulisi. Jos ulkoistamme työn ja ajattelun koneille, että elämästämme tulisi helpompaa ja nautinnollisempaa, menetämme jotain ihmisenä olemisesta. Juuri työ tuo merkityksen levolle ja vaikea helpolle. Jos ei koskaan olisi pimeää, kuka osaisi arvostaa valoa? Vaikka inhimillisestä kärsimyksestä pitää päästä eroon, ei se tarkoita että kaikilla pitää olla aina kivaa. Kun tulevaisuudesta hiljalleen tulee nykyisyyttä, on mielessä hyvä pitää kysymys siitä, kumpi lopulta hallitsee toista – ihminen vai kone.

Kaksi kysymystä kirjoittajalle

Mitä ajattelet tästä esseestä, Kaale Kelloniemi?

”Tähän esseeseen olen varsin tyytyväinen, ja pakkohan siihen on ollakin sillä eihän parempia pisteitä olisi kirjaimellisesti voinut saada. Vaikka yleensä annan tekstin muodostua luonnostaan, pyrin kirjoittaessa tietoisesti pitämään mielessä opettajien neuvot siitä, miten hyvä essee syntyy. Suuri kiitos kuuluukin koulumme äidinkielen opettajille Harri Mustoselle ja Sirpa Eriksonille laadukkaasta opetuksesta näiden lukiovuosien aikana. Uskoisinkin, että teksti on aika lailla juuri niin hyvä kuin itse pystyn kuudessa tunnissa kirjoittamaan. Toki näin kliseisesti sanottuna jokainen on oman itsensä kovin kriitikko ja näin jälkeenpäin tekstiä lukiessa kyllä huomaan hiottavaa ja korjattavaa, jos lähtisin sitä vielä ajan kanssa työstämään. Ylioppilaskokeen aikana jouduin muun muassa poistamaan loppupuolelta keskeneräisen kappaleen, sillä en olisi ehtinyt kirjoittaa sitä puhtaaksi ajatuksen kanssa.”

Mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi?

”Nyt aion juhlistaa valkolakin saamista ja nauttia kesästä. Syksyllä odottaa siirtyminen yliopistomaailmaan. Pääsin yhteishaussa suoraan todistuksella ensimmäiseen hakukohteeseeni ja aloitan tuotantotalouden opinnot Tampereen yliopistossa.”

