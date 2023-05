Tässä kaikki, mitä pitää tietää korkeakoulun pääsykokeesta: ”Henkkarit kannattaa kyllä katsoa valmiiksi jo nyt!”

Mitä valintakokeeseen pitää ja mitä ei saa ottaa mukaan? Miten löytää oikean paikan, entä jos eksyy tai myöhästyy? Tampereen yliopiston Kaisa Keskitalo vastaa tärkeään kokeeseen valmistautuvan kysymyksiin.

Aamulehti

Kevään valintakokeet yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin käynnistyvät paraikaa. Tampereen yliopiston valintakokeisiin osallistuu tuhansia hakijoita. Eniten hakijoita on ilmoittautunut kauppatieteen (1 759 ilmoittautunutta), diplomi-insinöörikoulutuksen (1 752) ja lääketieteen (1 582) valintakokeeseen. Kokeeseen voi valmistautua monilla eri tekniikoilla, mutta mitä pitää ottaa huomioon ja mitä olla mukana varsinaisena koepäivänä?

Kysyimme pääsykokeen käytännön järjestelyistä Tampereen yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluiden päälliköltä Kaisa Keskitalolta. Hän vastaa kysymyksiin yliopiston näkökulmasta, ammattikorkeakouluun hakevalle ohjeet voivat olla osin toisenlaiset. Myös yliopiston sisällä on erilaisia ohjeita eri alojen valintakokeisiin. Keskitalon ensimmäinen ohje onkin, että opiskelemaan pyrkivä tarkistaa oman hakukohteensa käytännöt tarkasti verkkosivuilta.

Pitääkö valintakokeeseen ilmoittautua?

”Pääosin kokeisiin ei ilmoittauduta, vaan hakija on valinnut kohteen ja paikkakunnan yhteishaussa. Tällöin kokeeseen ei myöskään tule erikseen kutsua. Jos valintakokeeseen voivat osallistua vain kutsutut hakijat, tiedon kokeesta saa omaan sähköpostiin.”

Jos kokeeseen ei tule kutsua, mistä tietää missä ja milloin se järjestetään?

”Valintakokeen aika ja paikka löytyvät korkeakoulun verkkosivuilta. Digitaalisiin valintakokeisiin tieto tulee sähköpostitse, pois lukien tietojenkäsittelytiede. Täällä Tampereella tiettyjä ison hakijamäärän kokeita on hajautettu eri paikkoihin, esimerkiksi lääketieteen koe järjestetään sekä keskustakampuksella että Hervannassa.”

Yliopistokampus ei välttämättä ole hakijalle tuttu, rakennuksia ja luentosaleja on paljon. Entä jos eksyy matkalla pääsykokeeseen?

”Koepäivinä yliopistolla on opastajia, jotka voivat ohjata kokelaita. Jos siis eksyy, kannattaa kysyä rohkeasti tietä oikeaan paikkaan. Kannattaa ehdottomasti myös perehtyä etukäteen siihen, missä koe järjestetään, ja varata reilusti aikaa myös julkiseen liikenteeseen tai parkkipaikan löytämiseen.”

Entä jos silti myöhästyy?

”Myöhästyneitä ei oteta sisälle valintakokeeseen. Kannattaa siis todellakin olla ajoissa.”

Mitä pääsykokeessa pitää olla mukana, riittääkö kynä ja kumi?

”Tärkein mukaan muistettava asia on henkilöllisyystodistus, sillä ilman sitä ei kokeeseen pääse. Henkkareiksi käy voimassaoleva passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti tai suomalainen ajokortti. Myös korkeintaan vuosi sitten vanhentuneella passilla ja henkilökortilla pääsee kokeeseen, kunhan hakija on tunnistettavissa sen kuvasta. Kannattaa kuitenkin tarkistaa omien henkkareiden tilanne ja sijainti jo nyt hyvissä ajoin, mutta jos käsissä on juuri vanhentunut passi, ei tarvitse jättää sen takia osallistumatta kokeeseen.”

Mitä muuta pitää varata mukaan?

”Digitaalisessa kokeessa pitää mukana olla oma kannettava tietokone ja virtajohto. Koekohtaiset välineet on kerrottu verkkosivuilla, esimerkiksi arkkitehdin koulutukseen on lueteltu tarkka listaus tarvittavista välineistä. Yleisesti ottaen mukaan tarvitaan kirjoitusvälineet.”

Miten valvotaan tietokoneen käyttöä koetilanteessa?

”Valintakokeet ovat valvottuja tilaisuuksia. Tietokoneen näyttöä ei saa peittää suojakalvolla ja kokeen aikana vain valintakoejärjestelmän käyttö on sallittua. Ohjeiden vastainen toiminta tai vilppi voi johtaa kokeen hylkäämiseen.”

Pahimmissa painajaisissa pääsykokeessa kynä katkeaa tai tietokone hyytyy kesken kaiken. Selviääkö siitä?

”Meillä on jonkin verran reserviä, jotta hakijalle voidaan tarvittaessa vaikkapa lainata uusi kynä. Varatietokoneita ei ole, mutta teknisiin ongelmiin on varauduttu ja niihin saa tukea tarvittaessa.”

Mitä ei saa ottaa mukaan?

”Oma puhelin suljetaan ja jätetään kokeen valvojille. Myös kellot ja langattomia yhteyksiä käyttävät laitteet, kuten hiiret tai näppäimistöt, on kielletty. Mukana saa olla vesipullo, pienet eväät ja tarvittavat lääkkeet. Jos on epävarma, saako jotakin ottaa mukaan, kannattaa kysyä valvojilta tai etukäteen yliopiston hakijapalveluista.”

Saako kokeen aikana käydä vessassa tai tupakkatauolla?

”Vessassa voi käydä. Käytäntö on sama kuin ylioppilaskirjoituksissa: viittaa, niin saatetaan wc-tiloihin ja takaisin kokeeseen. Tupakalla ei voi käydä.”

Miten muuten evästäisit pääsykokeita jännittäviä?

”Valintakokeet ovat yliopistollekin tärkeä asia ja ne halutaan hoitaa hyvin. Koulutamme kokeiden valvojat ja hakija voi luottaa siihen, että hänestä pidetään kyllä huolta. Kokeet ovat tietysti jännittäviä tilanteita, mutta tärkeää on tulla paikalle avoimin ja luottavaisin mielin. Ne henkkarit kannattaa kyllä katsoa valmiiksi jo nyt!”