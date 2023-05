Tuoreella ylioppilaalla on selkeät terveiset lukiolaisille: ”Tärkein asia on, että ei stressaa mistään”

Ingrid Rodriguez Querol osaa seitsemää kieltä, harrastaa autoja ja haaveilee onnellisuudesta. Ylioppilasjuhlia hän ei kuitenkaan pidä. ”Ei ole hyvä asia, jos koulu on koko elämä”, Rodriguez Querol toteaa.

"Monipuolinen ja fiksu nuori ihminen, jolla on sana hallussa – varsin monella kielellä.”

Näin kuvailee Kangasalan lukion espanjan lehtori Anri Tuohimäki yhtä kevään ylioppilaista, Ingrid Rodriguez Querolia. Miltä luonnehdinta kuulostaa?

”Kyllä se ihan minulta kuulostaa. Osaan seitsemää kieltä, ja kyllä minulla on myös sanottavaa jonkin verran”, Rodriguez Querol sanoo.

Kuka? Ingrid Rodriguez Querol Kevään 2023 ylioppilas Kangasalan lukiosta. Syntynyt 2004 Kataloniassa Espanjassa. Asunut Kangasalla vanhempiensa kanssa puolivuotiaasta asti. Perheeseen kuuluvat myös Espanjassa asuvat sukulaiset. Harrastaa kuntosalia ja autoja. Kiinnostunut kielistä ja psykologiasta.

Tapaamme Ingrid Rodriguez Querolin hänen pian entisessä opinahjossaan. Kolmen vuoden urakka on ohi, ja se huipentui kevään ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskokeiden kaikki arvosanat eivät vielä ole tiedossa, mutta taskussa on jo hyvin suoritettu pitkän espanjan ja psykologian koe.

Espanjan opinnoissa on auttanut oma perhetausta: Rodriguez Querolin äidinkieli on katalaani ja hän on syntynyt Barcelonan lähistöllä. Perhe muutti Suomeen tyttären ollessa puolivuotias vauva. Verenperintönä saatu kielitaito on ollut hyödyksi myös ranskan ja italian opiskelussa. Niiden ja suomen lisäksi Rodriguez Querol puhuu englantia ja ruotsia. Hän onkin painottanut kieliä lukio-opinnoissaan. Myös psykologian kursseista on jäänyt lämpimiä muistoja.

”Psykologian neloskurssi oli ihana. Sillä opiskeltiin, miten olla onnellinen elämässä. Minulla on myös ollut todella ihanat psykologian opettajat. Psykologia on yksi tärkeimmistä kouluaineista, pakollisia kursseja pitäisi olla lukiossa paljon enemmän kuin yksi.”

Ingrid Rodriguez Querol kiittää erityisesti psykologian kurssien opettajiaan. Myös lukion italian opettaja on painunut mieleen: ”Hän kuunteli omalla ajallaan murheitani, iso kiitos hänelle.”

Koulu ei ole koko elämä

Hyvin menneistä kursseista ja kiitettävistä arvosanoista huolimatta Rodriguez Querol suhtautuu lukiovuosiin ristiriitaisin tuntein. Miksi näin?

”Vaikka olenkin ollut niin sanottu hyvä oppilas, ajattelen, että elämässä on paljon tärkeämpiä asioita kuin ne, mitä lukiossa opetetaan. Monilla kursseilla kyse ei ole oppimisesta, vaan muistamisesta. Miksi pitää stressata niin paljon näistä asioista?”

Rodriguez Querol mainitsee stressin ja suorituspaineet moneen kertaan. Näyttelevätkö ne tämän päivän opiskelijan elämässä niin suurta roolia?

”Kyllä oppilailla on paljon paineita ja stressiä. Minäkin olen stressannut ihan hirveästi. Nyt en enää ota paljoa stressiä, oletan, että pärjään elämässä aina jotenkin”, hän sanoo.

Autoista on tullut Ingrid Rodriguez Querolille tärkeä harrastus. Myös tulevaisuuden ammatti saattaa löytyä autojen parista.

Lukiota aloittaville tai yo-kirjoituksia jännittäville nuorille Ingrid Rodriguez Querolilla on selkeät terveiset:

”Tärkein asia on, että ei stressaa mistään. Ei kokeista, ei ylppäreistä. Elämässä on asiat todella hyvin, jos koulua täytyy stressata. Lukiosta selviää kyllä eikä työmäärä ole mahdoton. Ei ole hyvä asia, jos koulu on koko elämä.”

Rodriguez Querol uskaltaa kritisoida lukio-opetuksen rakenteen lisäksi sitä, että julkisessa keskustelussa nostetaan yleensä esille huippuarvosanoin valmistuvia nuoria.

”Nuori saa toki olla ylpeä saavutuksestaan, mutta mitä laudatureilla lopulta tekee? Ei se kerro ihmisestä tai hänen älykkyydestään, saako kokeesta kympin vai seiskan. Huippujen nostamisesta tulee lähinnä paineita niille, jotka eivät kirjoita kymmentä ällää. Arvosanat eivät reflektoi menestystä.”

Psykologiaa tai autotekniikkaa

Rodriguez Querolin elämässä on nyt paljon muutakin sisältöä kuin koulu. Hän on jo aloittanut kesätyön Postin varhaisjakelussa, lisäksi arkea täyttävät kuntosalilla käynti ja rakas autoharrastus.

”Autot ovat lähellä sydäntä. Autot eivät minulle tarkoita pelkkää ajamista, vaan niitä voi tuunata ja jos jokin menee rikki, sen voi korjata.”

Lukiovuosina sosiaaliset suhteet toivat Rodriguez Querolille paikoin turhautumisen tunteita. Hän kertoo monien kaverisuhteiden katkenneen lukion aikana. Normaalista poikkeava unirytmikin vaikeutti kouluarkeen sopeutumista. Aamuyöhön ajoittuva työ sopiikin hänelle nyt hyvin. Kesältä hän odottaa myös yhdessäoloa Espanjasta Suomeen matkustavan perheen kanssa. Synnyinmaasta tuoretta ylioppilasta tulevat tapaamaan eno, täti ja hyvä ystävä. Ylioppilasjuhliin heitä kuitenkaan ei ole kutsuttu.

”En pidä juhlia eivätkä vanhempanikaan painosta sellaisia järjestämään. Lakkiaispäivänä tulen koululle, menen kotiin ja käyn salilla. En pidä tätä minään meriittinä.”

Aamulehtikin julkaisee kevään ylioppilaiden nimet ja monelle tulvii nyt onnitteluja sukulaisilta ja tuttavilta. Miltä se tuntuu, saako sinua onnitella?

”On valmistuminen ihan onnittelemisen arvoinen asia. En kuitenkaan tekisi siitä niin isoa numeroa.”

Kevään yhteishaussa Rodriguez Querol on hakenut opiskelemaan kahta intohimoalaansa: psykologiaa Tampereen yliopistossa ja autotekniikkaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tuleeko hänestä psykologi vai autoinsinööri vai jotakin aivan muuta, sitä ei vielä tiedä. Opiskelupaikan saaminen ei häntä juuri jännitä, myös välivuosi on nuorelle ”ihan ok vaihtoehto”. Kesällä hän aikoo viettää aikaa perheensä kanssa, esitellä sukulaisille Tamperetta ja nauttia.

”Nyt pystyy keskittymään asioihin, jotka tekevät onnelliseksi. Yritän nauttia mahdollisimman paljon kaikesta.”

Entä mistä pian valkolakin päähänsä painava nuori haaveilee?

”Toi on kyllä vaikea kysymys. Isoin haave on olla onnellinen.”