Aamulehti arvioi uuden Tampin – yksi asia yllätti kokeneen kriitikon: ”Kuin rippileiriläisten kynästä”

Sama kude on meissä kuin mik’ unelmissa on ja unta vain on lyhyt elämämme, kiteytti ihmisen elon William Shakespeare Myrskyssään. Juuri ilmestynyt Tampereen teekkareiden Tamppi-lehti todistaa jälleen bardin viisauden todeksi. Tampin kannessa Herra Hakkaraista muistuttava unissakävelijä horjuu taskumatti kaviossaan täysikuun valaisemalla Tampereella kohti kiskoja, joilla ylväs punainen ratikka jo kohti lipuu.

Tamppi tekee todeksi myös Marshall McLuhanin väline on viesti -maksiimin. Julkaisu on nimittäin täysin analoginen. Tamppi myydään yökylä-pussissa, josta löytyy lehden lisäksi puhallettava tyyny, hammasharja ja kondomi pahvikuorissa. Missään julkaisun osassa ei ole ainuttakaan qr-koodia eikä yhtäkään nettiosoitetta. Tämä lämmittää suunnattomasti ikäisiäni X-sukupolvelaisia, jotka Tampin mukaan ”osaavat vapaa-ajalla olla myös ilman älypuhelinta, mistä johtuen vastaavat viesteihin 3–5 arkipäivän kuluessa”. Näin nerokkaasti Tampin toimitus siirtää meidät pandemianaikaisesta digitaaliunesta fyysiseen analogiseen uneen.

Kapitalistin kyykky

Analogista unta kannattelee liberaali markkinatalous, jonka tuottavimpia työläisiä teekkareista, sittemmin diplomi-insinööreistä tulee. Tuo maailma voi olla DI:llekin julma ja sen tuo Tamppikin esiin. WappuWorkout-jutusta löytyvät suoritusohjeet niin kapitalistin kyykylle kuin työttömän työnnölle. Kapitalistin kyykky ohjeistaa makaamaan selällään ja kannattelemaan osakkeenomistajien riskiä. ”Älä kuitenkaan luovuta, sillä omalla työlläsi voit sinäkin nousta kyykättäväksi.” Voimakas työttömän työntö taas pysäyttää talouden rattaat. ”Varo kuitenkin ylirasittamasta itseäsi. Liian kova työntö voi myös vahingossa käynnistää rattaat uudelleen.”

Tamppi analysoi ansiokkaasti myös vihreän eri sävyt kuin kommenttina vihreiden vaalitappiolle. Otetaan esimerkiksi E-Green-vihreä: ”Ajaa sähköautolla mökille, sähköpotkulaudalla pienpanimo-oluelle, pesee hampaansa sähköhammasharjalla. Sähköä saa töpselistä ja lähteestä riippumatta se on viherpesty puhtaaksi.” Myös Blue Green -vihreä osuu vihreyden ytimeen: ”Ilmastoasiat on jees ja luontoa pitää suojella, mutta tuloveroprosenttia voisi vähän pienentää, osingot verovapaiksi ja kaupungissa pitäisi päästä katumaasturilla kaupan tuulikaappiin.”

AI sä tulit jo?

Eniten Tampissa hämmästyttää kuitenkin se, miten turvallisia, lempeitä ja ketään loukkaamattomia tekniikan ylioppilaiden jutut ja vitsit lopulta ovat. Tamppi tuo enemmän mieleen Kevätpörriäinen-lehden kuin vaikkapa neljän vuosikymmenen takaiset punk-lehdet, jotka haistattivat hauskasti ja terävästi kaikelle. Tampista ei löydy yhtään todellista törkeyttä tai aitoa mauttomuutta. Jopa lehden härskeimmät vitsit ovat kiltteydessään kuin rippileiriläisten kynästä lähtöisin. Vai mitä sanotte tästä: ”Tekoälyyn perustuvalle seksirobotille annettiin kriittistä palautetta: AI sä tulit jo?” tai tästä: ”Meksikolainen tekoäly sai orgasmin: AI caramba!”

Kiltteys herättää huolestuksen nuorten huippuosaajien mielten liiasta pyöristymisestä ja kapinallisuuden kaikkoamisesta. Korrekti puheenparsi ja korrekti käytös on välttämätöntä esimerkiksi seksuaalisuudessa, mutta aivan kaikissa asioissa, esimerkiksi vappulehdissä, ei tarvitse olla täydellisen korrekti. Tampin toimituksen kannattaa ensi vuoden julkaisua ideoidessaan muistaa, että kapinallisuus, välillä räväkkäkin vastaanpano systeemille, on välttämätön osa myös talouden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.