Paljonko opiskelijat saavat palkkaa alansa kesätöistä ja millaista oman alan työn hakeminen on? – Asiantuntija: ”Kaikki lähtee itsetuntemuksesta”

Vilma Kouvo (vas.) ja Heini Kinanen opiskelevat tuotantotaloutta Tampereen yliopistolla. Kaksikko kertoo, että heidän alallaan kesätöihin on suhteellisen helppo päästä. ”Tuotantotalous on alana niin laaja. Monet kesätyöt ovat meidän alan töitä”, Kouvo kertoo. Hän sai viime kesänä palkkaa noin 2 100 euroa kuussa. Kinasen palkka oli noin 2 250 euroa kuukaudessa. Molempien mielestä palkka on riittävä. ”Kesätöihin mennään oppimaan eikä tienaamaan. Kokemus on tärkeämpää”, Kinanen kertoo.