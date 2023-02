”Tytöille kallis päivä, joskin tärkeä” – Näin Aamulehden lukijat vastasivat kysymykseen vanhojenpäivän sopivista kuluista ja siitä, kenen ne pitäisi maksaa

Perjantaina vietetään taas lukiovuoden suurta juhlapäivää. Kysyimme Aamulehden lukijoilta, miten vanhojenpäivän vaatimiin varustekuluihin pitäisi suhtautua. He listasivat myös parhaat säästövinkkinsä.

Vanhojenpäivä on monelle nuorelle ensimmäinen kerta täydessä juhla-asussa. Näin sujuivat Nokian lukion vanhojentanssit vuonna 2020.

Aamulehti

Kysyimme Aamulehden lukijoilta, mitä vanhojenpäivänä ainakin tarvitaan, ja mikä olisi sopiva budjetti juhlaan valmistautuvalle lukiolaiselle. Kysyimme myös, kenen pitäisi maksaa kulut.

Kyselyyn vastanneiden mielestä sopivin budjetti vanhojen päivään olisi 100–300 euroa. Toiseksi eniten kannatusta sai 300–600 euron budjetti.

Vanhojenpäivän perusvarustuksiin moni vastaaja listasi juhlavaatteet eli puvun ja kengät, myös kampauksesta monet olivat valmiita maksamaan.

”Mekko, kengät, kampaus ja meikki ovat pakollisia. Tiara, karvatakit ja muut sellaiset ovat turhia ja kalliita.”

Riittääkö pelkkä pakollinen, se onkin sitten toinen juttu.

”Meillä hankittiin uusi puku Zazabellasta, uudet kengät sekä käytiin koemeikissä ja värjättiin hiukset. Suurena päivänä aamu alkaa kampaajalla ja jatkuu kosmetologin kautta koululle. Myös ripsihuolto toteutettiin juhlaviikolla.”

”Ammattilaisen tekemä meikki oli itselleni luksusta, josta en aiemmin ollut päässyt nauttimaan. Rusketukset ja kauneushoidot tuntuvat jo menevän hieman yli.”

”Kynnet ja kampaus teetettiin, mutta niissä pitäydyttiin keskihinnoissa.”

Kuka maksaa?

Siitä, kuka kulut maksaa, oli jo eriäviä mielipiteitä. Jotkut olivat sitä mieltä, että kulut kuuluvat ilman muuta vanhempien maksettavaksi.

”Olin onnellisessa asemassa, että vanhempani kustansivat tanssit, ja sain kaiken tarvittavan, mitä halusin.”

”Onhan juhla ainutkertainen sekä lukiolaiselle, mutta myös monelle vanhemmalle. Tämä on mielestäni hieno perinne, jota äitinä odotan suurella innolla.”

”Se on tärkeä päivä, ja minua ei haittaisi tulevaisuudessa maksaa oman lapseni vanhojenpäivästä reilua summaa.”

”Vanhat tanssitaan kerran ja ovat oman teiniaikani rakkaimpia muistoja. Ei ole monia kertoja elämässä, kun saa laittaa mekon päälle ja nauttia vain.”

”Vanhojenpäivä on yksi once in a lifetime -kokemuksista. Siihen saa panostaa ihan hyvällä omatunnolla. Budjetti kannattaa päivään miettiä tarkasti. Mikäli ei ole varaa laittaa 700 euroa likoon, sitä ei tarvitse tehdä.”

Nuori osallistuu

Moni ehdotti, että nuoren tulisi osallistua ainakin joihinkin kuluihin myös itse. Tähän nuori voisi käyttää esimerkiksi kesätyörahoja, jos toiveet hankinnoista ovat suuret.

”Rajan vetäminen budjetille on vaikeaa, koska vanhojenpäivään kuuluvat ylellisyys ja glamour. Loimme tyttärelle riittävän budjetin ja sanoimme, että hän saa kesätienesteistään maksaa ylimenevän osan.”

”Jos tanssija haluaa rusketukset ja tekoripset, meillä hän saa maksaa ne itse.”

”Kyllä jokainen maksaa itse kulunsa. Vanhemmat toki avustavat.”

Tädit ja kummit

Muutama vastaaja pohti, että myös esimerkiksi kummit tai sukulaiset voisivat osallistua nuoren suuren päivän kustannuksiin.

”Kiva yllätys olisi, jos vaikka kummit kustantaisivat lahjana jonkin yksittäisen asian kuten kengät.”

”Sovittiin äidin kanssa, että maksamme mekkoni puoliksi. Meikin ja kampauksen tätini tarjoutui maksamaan ystävänsä kampaamossa.”

Pojilla kohtuullista

Poikien vanhemmat tuntuvat pääsevän pienemmillä kuluilla kuin tyttöjen. Vastaajat kertoivat, että vuokrafrakin lisäksi ei juuri muuta tarvittu.

”Helpotuksen huokaus, että lapseni ovat poikia! Frakkivuokra tykötarpeineen oli sentään maltillinen, 120 euroa. Tavallisella tummalla puvullakin olisi pärjännyt, mutta olihan se kiva sijoittaa tähän ainutlaatuiseen hetkeen, kun poika frakkia toivoi.”

”Pojalle vuokrataan puku, ja äiti maksaa. Äiti on innoissaan, että poika haluaa vanhoihin edes osallistua.”

Pukuja voi hankkia monesta eri paikasta, ja niitä voi myös vuokrata. Lukijat neuvoivat olemaan ajoissa liikkeellä. Nokian lukion vanhat loistivat upeina vuonna 2020.

Rahastus harmittaa

Kalliiksi kilpavarusteluksi muuttunutta somistautumista harmiteltiin useassa vastauksessa.

”Nuorten kaikkiin vaatimuksiin ei pidä suostua. Nyt varattoman perheen nuoret eivät kehtaa osallistua. Tämä on mennyt rikkaiden mukaan.”

”Tuntuu kurjalta, kun vanhojenpäivästä on tullut kilpavarustelua, erityisesti tytöillä. Oma lapsi halusi juuri tietyt tennarit ja ne olisivat puvun väriin sopiakseen maksaneet kohtuuttomasti. Päädyttiin valkoisiin.”

”Menee liiallisuuksiin, että yhden päivän tanssit menevät yli häähinnan.Tiedän, että jotkut eivät edes osallistu, koska tietävät, että kiusaamiseksi menee tanssien jälkeen. Kouluilla voisi olla vähävaraisille lainamekkoja, kuten on kirjoja niille, joilla ei varaa ole.”

Parhaat vinkit Näin säästät Vertaile hintoja. Niissä on isoja eroja. Kuuntele kokeneempia. Aiempien vuosien vanhat voivat antaa vinkkejä. Ole ajoissa liikkeellä. Silloin voit varata edullisiakin vaihtoehtoja. Myy asusi käytön jälkeen. Yksi päivä ei tee asusta käyttökelvotonta. Kaiken ei tarvitse olla uutta. Vanhat kengät ovat parhaat jalassa. Normaali kampaajakäynti, kuten värjäys, kannattaa ajoittaa sopivasti vanhojenpäivän alle. Käytettynä hankitun asun voi korjauttaa ompelijalla itselleen sopivaksi. Asun voi myös vuokrata tai lainata. Suvustakin saattaa löytyä. Tee itse. Joissain kouluissa asuja ommellaan myös käsityötunnilla. Kengät ja hansikkaat kannattaa ostaa jo aiemmin, kun sopivat tulevat vastaan. Meikin ja hiukset voi hyvin laittaa myös itse. Netissä on paljon ohjevideoita. Asuja annetaan tai myydään halvalla käytettynä esimerkiksi Facebookin kierrätysryhmissä. Kestoripset voi korvata kaupan irtoripsillä. Kynnetkin saa myös edullisilla tekokynsillä. Itseruskettavaa voidettakin saa kaupasta. Parhaat iltajuhlat syntyvät kotihipoissa. Juhlapaikoille pääsee usein myös julkisilla. Ulkovaatteet voi lainata vanhemmilta tai tuttavilta.

Säästövinkit käyttöön

Moni oli keksinyt erilaisia keinoja säästää. Esimerkiksi käytetty puku tuli esille monessa vastauksessa.

”Ostimme käytetyn puvun netistä. Se maksoi 170 euroa ja korjaus 25 euroa. Villahuivin neuloi tuttava, sen lanka maksoi 20 euroa.”

”Tytär osti puvun ulkomailta, uutena alle 200 euroa. Hän tanssi omissa vanhoissa kengissään.”

”Pyysin tuttuani tekemään kampauksen. Meikit tein itse. Kengät lainasin äidiltä, mekon ostin käytettynä, parin euron liimattavat kynnet ja siinä kaikki. Ei tullut kalliiksi.”

”Kampauksen voi hakea myös kampaajaopiskelijalta, samoin meikin. Ei kukaan oikeasti katso toisen ripsiä, että onko ne just millilleen.”

”Itselläni oli lainassa serkun vanha puku, nolla euroa.”

”Ystävä ompeli tyttäreni puvun ja minä osasin tehdä hänelle mieleisen lettinutturakampauksen.”

Aamulehden kyselyyn vastanneet muistuttivat, että aiemmin vanhojen päivä oli päivä, jolloin koulun uudet vanhimmat pukeutuivat vanhanaikaisiin vaatteisiin ja tanssivat vanhoja tansseja korostaakseen asemaansa. Nykyään juhla muistuttaa enemmän amerikkalaisia koulutanssiaisia. Tältä näyttivät TYKin vanhat vuonna 2003.

Ajoissa liikkeelle

Kohta saattaa jo olla hyvä aika alkaa etsiä seuraavan vuoden asuja.

”Nettikirpputorit ovat täynnä vain kerran käytettyjä mekkoja. Kannattaa alkaa etsiä hyvissä ajoin.”