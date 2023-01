Näin opintolainan korkojen nousu vaikuttaa siihen, paljonko joudut valmistumisen jälkeen maksamaan

Suomen ylioppilaskuntien liiton asiantuntija kertoo, miten opintolainojen korkojen nousuun pitäisi nyt suhtautua. Tampereen yliopiston opiskelijat harmittelevat, että ilman lainaa ei selviä vuokrasta ja ruokakuluista

Yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistossa opiskeleva Krisu Silander on nostanut lainaa korkojen noususta huolimatta entiseen malliin, koska ilman sitä rahat eivät riitä arjen menoihin.

Opintolainan korkojen noususta puhutaan nyt paljon. Jo pikainen kierros Tampereen yliopiston kampuksilla kuitenkin osoittaa, että opiskelijoille on epäselvää, miten korkojen nousu vaikuttaa aikanaan heidän lainojensa takaisinmaksuun.

Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikan asiantuntijan Sakari Tuomiston työtä ovat opiskelijoiden sosiaaliturvaan, toimeentuloon ja asumiseen liittyvä edunvalvonta ja asiantuntijatyö. Kysytään siis häneltä, tarvitseeko opiskelijan huolestua korkojen noususta vai voiko lainaa nostaa vanhaan malliin.

Miten korkotason nousu nyt vaikuttaa takaisin maksettavan velan määrään, jos omat opinnot ovat vielä kesken, Sakari Tuomisto?

”Opintojen aikana pankki lisää korot säännöllisesti osaksi lainapääomaa. Koron taso vaikuttaa suoraan siihen, kuinka suureksi lainasumma opintojen aikana kasvaa.”

Korot on siis maksettava varsinaisen lainasumman lisäksi, kun lainan takaisinmaksuaika koittaa. Euromääräisesti korkoja kertyy sitä enemmän, mitä korkeampi korkoprosentti on ja mitä enemmän lainaa on.

”Laskin, että jos korko on koko opintojen ajan neljä prosenttia ja opiskelija ottaa lainaa maksimisumman, pelkistä koroista kertyy maksettavaa viidessä vuodessa 3 700 euroa, aika iso summa siis.”

Journalistiikkaa Tampereen yliopistossa opiskeleva Eino Rissanen kertoo, että hänen lainansa korko on toistaiseksi todella matala, mutta pankki tarkistaa sen seuraavan kerran helmikuun loppupuolella. Rissanen on nostanut lainaa tarpeen mukaan arjen kuluihin, mutta myös esimerkiksi yllättävien reissumenojen kattamiseen.

Entä miten koron nousu vaikuttaa siinä tapauksessa, että on jo valmistunut ja joutuu itse maksamaan opintolainan korkoa pankille?

”Silloin kuukausittain maksettava korkosumma kasvaa. Määrä riippuu siitä, paljonko lainaa on jäljellä. Mutta jos korkoja piti maksaa aikaisemmin kymppejä kuussa, nyt samasta lainasummasta voi mennä korkoihin reilusti toista sataa euroa.”

Jos lapsettoman ihmisen tulot ovat alle 1 457 euroa kuussa, Kela maksaa valtion takaaman lainan korot kokonaisuudessaan.

”Korkotukea ei saa kuitenkaan heti, vaan korot pitää maksaa ensin itse ja tukea voi hakea Kelalta jälkikäteen puolivuosittain. Välitöntä apua korkojen maksamiseen ei siis Kelalta saa, vaikka tulot olisivat pienet.”

Mistä voi tarkistaa, kuinka suuri oman opintolainan korko tällä hetkellä on?

”Ainakin useimmissa pankeissa koron näkee verkkopankin Lainat-osiosta. Sieltä näkee todennäköisesti myös, koska oman lainan korko seuraavan kerran tarkistetaan.”

”Jos laina on sidottu 12 kuukauden Euriboriin, pankki tarkistaa koron yleensä kerran vuodessa. Tällä hetkellä korko kasvaa tarkistuksen jälkeen väistämättä suuremmaksi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Lainakuluihin kuuluu lisäksi myös pankin kanssa neuvoteltava marginaali, eli prosentti, jonka opiskelija maksaa pankille koron lisäksi.”

Yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistossa opiskeleva Mati Rintala myöntää suoraan, ettei ymmärrä, miten lainan korot toimivat tai vaikuttaako nykyinen korkotaso siihen, paljonko hän joutuu maksamaan, kun lainan takaisinmakuaika koittaa. Opintolaina menee hänellä joka kuu vuokran maksamiseen.

Kannattaako opintolainaa ottaa nyt ollenkaan, jos sitä ei välttämättä tarvitse elämiseen?

”Kannattaa harkita, mitä vaihtoehtoja oman toimeentulon järjestämiseen on. Jos resurssit riittävät töiden tekemiseen, se voi olla järkevää. Jos opinnot ovat vaativia, voi toisaalta olla parempi keskittyä niihin, nostaa lainaa ja yrittää valmistua määräajassa.”

”Jos opintolainaa ottaa sijoitusmielessä, kannattaa selvittää tarkasti, onko sijoittaminen nykyisellä korkotasolla kannattavaa. En kuitenkaan tahdo antaa henkilökohtaisia taloudellisia neuvoja.”

Moni tarvitsee opintolainaa välttämättömiin arjen kuluihin. Miten korkojen nousuun kannattaa reagoida, jos oma tilanne on sellainen, että ilman lainaa ei tule toimeen?

”Vuoden 2017 opintotukiuudistuksen seurauksena iso osa opiskelijoista on siinä tilanteessa, että lainaa on pakko ottaa. Silloin opintorahan määrää laskettiin ja valtion takaamaa lainasummaa kasvatettiin.”

”Jos lainaa tarvitsee elämiseen, ei auta kuin yrittää edistää opintoja niin, että valmistuu määräajassa. Siinäkin tapauksessa hyvityksessä huomioidaan kuitenkin korkeintaan 400 euroa kuussa, eli vähintään korot jäävät todennäköisesti opiskelijan itsensä maksettaviksi.”

”Suomen ylioppilaskuntien liitto ajaa lainalle korkokattoa. Se toisi opiskelijalle ainakin jonkinlaisen turvan.”

Sähkötekniikka Tampereen yliopistossa opiskeleva Janne Kurula luottaa siihen, että pystyy maksamaan lainansa takaisin valmistumisen jälkeen. Loppuvaiheessa olevien haastavien opintojen lisäksi työnteko on tuntunut liian raskaalta.

Mikä? Opintolaina Korkeakouluopiskelija saa valtion takaamaa opintolainaa enintään 650 euroa kuussa. Opintolainaa voi hakea valitsemastaan pankista, kun Kela on myöntänyt lainatakauksen. Laina pitää maksaa pankille takaisin. Opiskelija sopii maksuaikataulusta itse pankin kanssa. Pankki pääomittaa opintolainan korot vielä yhden lukukauden ajan viimeisen opintotukilukukauden jälkeen. Lainan takaisinmaksu alkaa yleensä noin puoli vuotta tämän jälkeen. Lähde: Kela.fi

”Laina menee elämiseen”

Kysyimme viideltä Tampereen yliopiston opiskelijalta Hervannan ja keskustan kampuksilla, mihin he käyttävät opintolainarahansa ja onko korkojen nousu vaikuttanut siihen, miten he lainaa nostavat.

Kaikki viisi opiskelijaa kertoivat, että lainaa on pakko nostaa joka kuukausi kasvaneista koroista huolimatta. Kaikki myös myönsivät, että korkojen nousu on lisännyt opintolainaan ja opiskelutahtiin liittyvää ahdistusta.

”Korkojen nousu on stressaavaa, koska en voi vaikuttaa siihen, nostanko opintolainaa vai en. Tarvitsen rahat asumiseen ja hengissä pysymiseen”, ensimmäistä vuotta yhteiskuntatutkimusta opiskeleva Krisu Silander kertoo.

”Hinnat nousevat ja opintotuki on pieni. Takaraivossa on jatkuvasti pelko, että olen lainan kanssa tulevaisuudessa pulassa, jos en jostain syystä valmistu ajoissa”, hän pohtii.

Journalistiikkaa Tampereen yliopistossa opiskeleva Eelis Berglund kertoo, että opintolaina menee suoraan elämiseen. Viime aikoina hän on yrittänyt seurata erityisen tarkasti, mihin rahaa käyttää. Ylimääräisiä harkintoja Berglund harvoin tekee, mutta pelkällä opintotuella ei silti hänen mukaansa pärjää mitenkään ilman lainaa.

Vaihtovuosi käy liian kalliiksi?

Journalistiikkaa Tampereen yliopistolla kolmatta vuotta opiskeleva Eino Rissanen on viime aikoina pohtinut erityisesti sitä, miten mahdollinen vaihto-opiskeluvuosi vaikuttaisi tulevaisuuden opintolainataakkaan. ”Olen miettinyt, voinko mennä vaihtoon ja mihin vaiheeseen opintoja lähtö pitää ajoittaa, että en pilaa mahdollisuuksiani valmistua määräajassa.”

Toisen vuoden journalistiikan opiskelija Eelis Berglund kertoo, että opintolainan ottaminen arvelutti häntä jo etukäteen siinä määrin, että hän soitti pankkiin ja selvitti, mitä tapahtuu, jos korot nousevat. ”Tein silloin päätöksen, että en ota lainaa täyttä summaa esimerkiksi sijoittamista varten, vaan ainoastaan sen, mitä tarvitsen elämiseen. Nyt riskitön ratkaisu on tuntunut hyvältä.”