Useimmat lounasravintolat ovat nostaneet viime aikoina hintojaan, mutta yliopiston ravintoloista opiskelija saa lounaan edelleen alle kolmella eurolla. Aamulehden jututtamat Tampereen yliopiston opiskelijat eivät ole huomanneet ruoan laadussa muutosta, mutta yhden yleisen erityisruokavalion noudattajat ovat pettyneitä ruoan tasoon.

Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen opiskelijat tungeksivat ravintola Newtonissa hernekeitto- ja lihapullatarjottimet käsissään. Puoli kahdeltatoista jono yltää lähes ravintolan ovelle asti.

Rakennustekniikan opiskelijat Emmi Järvenpää ja Piia Kaivola onnistuvat löytämään itselleen tyhjän pöydän. Yliopistoruoka saa heiltä pelkkiä kehuja.

”Tarjonta on tosi monipuolinen. Listoilta löytyy aina houkutteleva vaihtoehto”, Kaivola sanoo.

Myös muutaman pöydän päässä lihapullia syövät konetekniikan fuksit Danila Schshinin ja Daniel Salminen kehuvat yliopistoruokaa.

”Hinta-laatusuhde on hyvä. Ainoa miinus on, että välillä ruokaa saa ottaa liian vähän. Esimerkiksi näitä pikkuisia lihapullia kuuluu annokseen korkeintaan kymmenen”, Schshinin sanoo.

Opiskelijahintainen lounas maksaa Newtonissa 2,95 euroa. Salmisesta hinta on sopiva, vaikka opintojen alkaessa lounaan sai 2,70 eurolla. ”Loppusyksystä hinta kävi 3,20 eurossa. Se tuntui jo liian kalliilta. Siirryin syömään kotona, jos se vain onnistui aikataulujen puolesta.”

Sesonkiajattelua lisätty

Juveneksen kehityspäällikkö Nina Lyytinen kertoo, että inflaatioon on reagoitu kiinnittämällä huomiota lounaiden raaka-aineisiin. Näin annokset on saatu pidettyä edullisina.

”Hyödynnämme paljon sesonginmukaisia kotimaisia kasviksia. Kalliin ulkomaisen tomaatin tai kurkun sijaan valikoimme salaattipöytään useimmiten kotimaisia juuresraasteita. Tarvittaessa reseptiikkaa on muokattu niin, että esimerkiksi jälkiruoan vadelmat on korvattu edullisemmilla marjoilla.”

Sodexon liiketoimintajohtaja Sari Parojärvi kertoo, että heillä tärkein keino selvitä hintojen noususta on ollut ruokalistojen muuttaminen entistä kasvispainotteisemmiksi.

”Meillä on tarjolla joka päivä vegaaninen vaihtoehto, jokin toinen kasvisruokavaihtoehto ja sekasyöjille yksi lihaa sisältävä vaihtoehto. Ratkaisu on ollut hyvä, sillä liha on kallistunut todella paljon ja erityisesti keskustakampuksen ravintola Linnassa kasvisruoan kysyntä on kova.”

Samu Salko, Jussi Kelavuori ja Jenni Stenholm ovat kaikki syöneet Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen ravintoloissa vähintään viisi vuotta. Ruoan laatu on heistä pysynyt vuodesta toiseen hyvin samanlaisena. Kelavuori kehuu, että ruoka on hintaansa nähden todella hyvää. Salko kaipaa takaisin vain Newtonin pitsapäiviä.

Sofia Tammela toivoo, että kaikki tavalliset allergeenit merkittäisiin lounasvaihtoehtoihin netissä niin, että itselle sopiva ravintola olisi helpompi valita etukäteen. Pyry Puumalainen kehuu saavansa yliopistolounaasta aina vatsansa täyteen, ja ruoan makukin on kohdallaan. Rakennustekniikkaa opiskelevat Tammela ja Puumalainen söivät haastattelupäivänä Ravintola Reaktorissa.

Lohesta luovuttu lähes kokonaan

Lohesta Juvenes ja Sodexo ovat luopuneet lähes kokonaan. ”Savulohipasta on pysynyt listallamme, ja se on yksi opiskelijoiden suosikeista. Muuten lohta ei enää pysty myymään opiskelijahintaan”, Parojärvi sanoo.

”Me jätimme lohen pois normaalihintaisilta opiskelijalounailta jo pari vuotta sitten”, Lyytinen kertoo.

Kaikki ruokalistojen muutokset eivät liity suoraan hintaan. Lyytinen kertoo, että Juveneksella on muokattu listoja myös siksi, että kotimaiset raaka-ainevalinnat tukisivat suomalaista tuotantoa. ”Esimerkiksi riisin tilalle valitsemme mieluummin kotimaisia ohra- tai kaurapohjaisia vaihtoehtoja.”

Juveneksen opiskelijaravintoloissa linjastolta löytyi torstaina muun muassa perinteistä hernekeittoa.

Tonnikalapasta oli ravintola Linnassa myyty loppuun jo yli tuntia ennen lounasajan päättymistä.

Opiskelijat: laatu ei ole muuttunut

Vaikka listoja on muokattu viime aikoina monella tavalla, Aamulehden jututtamat 18 opiskelijaa eivät ole huomanneet ruoan laadussa muutosta.

Ohjelmistotuotantoa opiskeleva Samu Salko syö Hervannan kampuksen ravintoloissa jo kuudetta vuotta. ”En ole huomannut tasossa vuosien aikana vaihtelua. Lounaan hinta sen sijaan on pysynyt kuusi vuotta lähes samana. Kun aloitin opinnot, ruoka maksoi 2,60 euroa.”

Matematiikan opettajaksi opiskeleva Jenni Stenholm kehuu ruoan hinta-laatusuhdetta niin hyväksi, että kävelee etäpäivinäkin mieluummin yliopistolle syömään kuin kokkaa kotona itse.

Keskustakampuksen ravintola Linnassa lounastavat hollantilaiset vaihto-opiskelijat Bregje Wilpshaar ja Annick Blanket ovat ilahtuneita siitä, miten monipuolisen opiskelijalounaan Suomessa saa alle kolmella eurolla. He kertovat, että Hollannissa pelkkä keitto maksaa kampuksella vähintään viisi euroa. Wilpshaar on ollut erityisen vaikuttunut suomalaisten yliopistoravintoloiden salaattipöydistä.

Psykologian opiskelijat Anni Karjalainen ja Eveliina Mykkänen kehuvat yliopistoruoan hinta-laatusuhdetta hyväksi, vaikka kasvisvaihtoehdot aiheuttavat välillä pettymyksen. Karjalainen ja Mykkänen valitsevat lounaspaikakseen tavallisesti keskustakampuksen ravintola Linnan, koska sinne on luennoilta kätevin poiketa.

Kasvisruoalle eniten kritiikkiä

Keskustakampuksen ravintola Linnassa päivän suosituin annos on selvästi ollut tonnikalalasagnette. Lounasaikaa on jäljellä vielä reilu tunti, mutta lasagneten kohdalla on enää kyltti: ”Loppuunmyyty”.

Psykologiaa neljättä vuotta opiskelevat Eveliina Mykkänen ja Anni Karjalainen kehuvat, että kalaruoat ovat Linnassa yleensäkin heidän suosikkejaan. ”Emme ole edes huomanneet, että lohi on kadonnut listoilta”, Karjalainen tunnustaa.

Kasvisruoka sen sijaan saa Mykkäseltä ja Karjalaiselta kritiikkiä, vaikka liiketoimintajohtaja Sari Parojärven mukaan juuri sen kehittämiseen on viime vuoden aikana panostettu. ”Kasvisruoan taso on muuhun ruokaan verrattuna vaihteleva. Välillä ruoka on kuivaa eikä proteiinia tunnu olevan riittävästi”, Mykkänen sanoo.

Myös keskustakampuksen päätalon Yo-ravintolassa ruokaileva yhteiskuntatutkimuksen opiskelija Jaakko Kemppainen pettyy usein kampuksen kasvisruokiin. ”Tuntuu, että lihavaihtoehtoihin panostetaan enemmän ja kasvisruoka on joka päivä samantyyppistä.”

Täysin vegaanista ruokaa tarjoavan Juveneksen Vegebaarin ruokia Kemppainen kehuu, mutta 4,25 euron hinta on hänestä opiskelijalle liian kallis.

Myös yhteiskuntatutkimuksen opiskelija Vimmu Heino sanoo, että hyvää kasvisruokaa on välillä yliopistolta vaikea löytää.

Rakennustekniikan fuksit Petteri Immonen, Jasper Kunnas ja Jonni Timonen kehuvat yliopistoruokaa niin hyväksi, että välillä yliopistolle tulee lähdettyä pelkän lounaan takia. Liian eksoottiselta kuulostaviin ruokia, kuten chilillä ja suklaalla maustettua mustapapupataa he eivät edes kokeile. Esimerkiksi uunimakkara sen sijaan toimii aina.

Yhteiskuntatutkimusta opiskeleva Vimmu Heino sanoo, että vegaanina ei voi luottaa siihen, että mistä tahansa ravintolasta löytyy itselle mieluisa vaihtoehto. Usein hän päätyy keskustakampuksen ravintola Linnaan, mutta torstaina lautaselle oli valikoitunut Juveneksen Yo-ravintolan kasvishernekeitto.

Hävikkiä pyritään välttämään

Juveneksen kehityspäällikkö Nina Lyytinen tietää, että kasvisruoka puhuttaa opiskelijoita. ”Kehitämme siihen jatkuvasti uutta reseptiikkaa.”

Hän muistuttaa, että kasvisruokien proteiinivaihtoehdoista esimerkiksi kikherne, linssi, pähkinät ja pavut ovat selvästi edullisempia kuin tofu tai vaikkapa nyhtöherne. Siksi prosessoituja proteiininlähteitä on tarjolla lähinnä Vegebaarin kalliimmissa lounasvaihtoehdoissa.

Sodexon Parojärvi kertoo, että mahdollisimman mielenkiintoisia kasvisruokareseptejä kehitetään myös heillä jatkuvasti. Haastatteluviikolla listalta löytyi muun muassa chilillä ja suklaalla maustettu mustapapupata.

Lyytinen ja Parojärvi korostavat, että ravintolatkin hyötyvät siitä, jos ruoka maistuu opiskelijoille. Parojärven mukaan hävikin vähentäminen on ravintolalle raaka-aineiden valikoinnin lisäksi kaikkein tehokkain tapa pitää kulut kurissa. ”Jos jostain ruokalajista tulee paljon huonoa palautetta tai sitä ei näytä menevän, se poistetaan kokonaan listalta”, Lyytinen sanoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että myös opiskelijoiden mieltymysten välillä on suuria eroja. ”Osa haluaa syödä perinteisiä, tuttuja makuja: lihapullat, lasagne ja makkarapohjaiset ruoat ovat edelleen kestosuosikkejamme. Osa taas arvostaa eettisyyttä ja kotimaisuutta.”