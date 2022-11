Mitä ihmettä tapahtuu YTHS:llä? Lääkäripula on niin huutava, että opiskelijoiden on jonotettava kiireettömiä aikoja kuukausia

Pisimmät jonotusajat yleislääkärille ovat Tampereen kattavalla YTHS:n keskisellä palvelualueella.

YTHS:n Hervannan kampuksen toimipiste Tampereella. Tampere kuuluu keskiseen palvelualueeseen, jonka alueella aika vastaanotolle pääsyyn on pidentynyt toukokuusta keskimäärin 20 vuorokautta 76 vuorokauteen.

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on kriisiytynyt. Erityisen ikävästi tämä näkyy Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) keskisellä palvelualueella, johon Tamperekin kuuluu. Opiskelijat joutuivat keskisellä alueella lokakuussa odottamaan yleislääkärin vastaanotolle pääsyä keskimäärin 76 vuorokautta eli yli 2,5 kuukautta. Palvelualueiden keskimääräiset odotusajat ovat nähtävissä YTHS:n omalla nettisivulla.

Nopeasti ei lääkäriin pääse YTHS:n neljällä muullakaan palvelualueella. Keskimääräiset yleislääkärin vastaanotolle pääsyajat olivat niillä 25–41 vuorokautta.

Keskinen alue on silti aivan omassa luokassaan. Keskimääräinen odotusaika on noussut alueella kuukausi kuukaudelta edelliset puoli vuotta ja alkaa jo lähennellä hoitotakuulain säätämää ylärajaa.

Mitä? Odotusajat YTHS:n yleislääkärille Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS on jaettu viiteen palvelualueeseen. Tampere kuuluu keskiseen palvelualueeseen yhdessä Hämeenlinnan, Seinäjoen, Riihimäen, Forssan, Alavuden ja Lammin kanssa. Keskisellä palvelualueella kiireettömissä tapauksissa YTHS:n yleislääkärin vastaanotolle pääsyyn kului vuonna 2022 keskimäärin ajanvarauksesta: Toukokuussa 56 vuorokautta.

Kesäkuussa 56 vuorokautta.

Heinäkuussa 66 vuorokautta.

Elokuussa 73 vuorokautta.

Syyskuussa 74 vuorokautta.

Lokakuussa 76 vuorokautta. Hoitotakuulain mukaan opiskelijaterveydenhuollossa kiireettömän hoidon pitää alkaa yleis- ja mielenterveydessä kolmen kuukauden kuluessa ja suunterveydessä kuuden kuukauden kuluessa. Suunterveydessä keskisellä alueella tapahtui lokakuussa viisi hoitotakuun ylitystä.

Miksi hoitoon pääsy keskisellä alueella on näin hidasta?

”Suurin syy on se, että palveluiden kysyntä, erityisesti mielenterveydessä, on selvästi suurempi kuin mihin henkilöstömäärällämme kykenemme vastaamaan. Tampereella tilannetta vaikeuttaa vielä se, että Taysin erikoissairaanhoito etenkin aikuispsykiatriassa ei vedä”, sanoo Marjo Kuortti, YTHS:n keskisen palvelualueen alueylilääkäri.

Vuoden 2021 alusta YTHS:n hoitoon otettiin myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat, jolloin YTHS:n asiakasmäärä tuplaantui noin 270 000 opiskelijaan. Myös YTHS:n henkilöstömäärä lähes tuplattiin yli 900 henkeen. Jonotusajoista päätellen terveydenhuolto­palveluiden tarpeen mitoituksessa kuitenkin epäonnistuttiin.

Miksi keskisellä alueella hoitoon pääsy on vielä hitaampaa kuin YTHS:n muilla palvelualueilla?

”Meillä on tällä hetkellä prosentuaalisesti iso osa yleislääkäreistä pitkillä vapailla, ja heidän sijaisuuksiaan on ollut hankala täyttää”, Kuortti sanoo.

Rekrytointiongelmia on laajemminkin kuin pelkkien pitkien sijaisuuksien täyttämisessä.

”Esimerkiksi Seinäjoelle ei ole lähityötä tekevää lääkäriä saatu edes vuokrafirmojen kautta”, Kuortti sanoo. Tampereella tilanne on tässä asiassa hieman parempi.

Lääkäripulasta johtuu Kuortin mukaan myös se, että odotusajat ovat keskisellä alueella viime kuukaudet vain nousseet. ”Ongelma on sama kuin koko terveydenhuolto­sektorilla. Erityisesti yleislääkärien kohdalla näin on ollut jo pitkään.”

Vuokrafirmat vetävät

Eikö edes Tampereen alueella sitten ole yleislääkäreitä tarjolla, vaikka Tampereen yliopisto koko ajan vieressä heitä kouluttaa?

”Lääkäreitä vuokraavat firmat rekrytoivat hyvin aktiivisesti valmistumassa olevia ja vastavalmistuneita lääkäreitä. Hyvin moni heistä haluaa tehdä osa-aikatyötä. Vuokrafirmassa he voivat entistä vapaammin päättää siitä, milloin ovat töissä ja milloin lomalla”, Kuortti sanoo.

YTHS:n kuitenkin luulisi houkuttelevan työpaikkana. Siellä lääkäreillä ei ole ympärivuorokautisia päivystyksiä, työt tehdään päiväsaikaan ja korkeakouluopiskelijat ovat mukavia asiakkaita.

”Nämä ovat kyllä meidän valttejamme, mutta on karu totuus, että palkkauksessa emme pysty kilpailemaan vuokrafirmojen kanssa. Vuokrafirmoissa varsinkin nuori lääkäri pääsee huomattavasti paremmille ansioille.”

Kuortti odottaa tilanteen tasaantuvan, kun alueen vakinaiset yleislääkärit palaavat pitkiltä vapailtaan töihin. Vapaat eivät ole olleet Kuortin mukaan sairauslomia vaan ”muita vapaita”. Kuortin mukaan yleislääkärit ovat palaamassa vapailtaan maalis-toukokuussa 2023 ja keväällä 2024.

Tilanne ei siis hetkeen helpota. Onko kohtuullista, että lääkärille pääsyä joutuu odottamaan yli 2,5 kuukautta?

”Ei tietenkään ole. Se on ihan kohtuutonta. Ymmärrämme kaikki, että tämä on järkyttävä tilanne, ja se ahdistaa myös työntekijöitämme. He kokevat, etteivät pysty tekemään työtänsä niin kuin parhaaksi kokisivat.”

Taisteluväsymys

Vielä enemmän YTHS:n tilanne ahdistaa Tampereen korkeakouluopiskelijoita. Opiskelijat joutuvat maksamaan YTHS:lle pakollisen veroluonteisen terveydenhuoltomaksun, 35,80 euroa, lukukausittain eli kaksi kertaa vuodessa, toimivat palvelut tai eivät.

”Tilanne on ollut vaikea jo niin pitkään, että opiskelijat eivät jaksa oikein enää edes valittaa aiheesta. He kokevat jo taisteluväsymystä tästä”, sanoo Aatu Korhonen, Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen.

Myös Tampereen yliopiston palveluksessa olevien opintopsykologien vastaanotot ovat ruuhkautuneet eikä sielläkään ole tarjolla aikoja enää tämän vuoden puolella. ”YTHS:n jonotusajat ovat varmaan valuneet myös sinne”, Korhonen sanoo.

Hakeutuvatko opiskelijat sitten terveyskeskuksiin ja yksityislääkärien vastaanotoille?

”Ne joilla on taloudellista puskuria, käyttävät yksityisiä terveydenhuoltopalveluita. Ne, joilla ei ole, joutuvat tekemään valintoja ja heidän ongelmansa voivat kroonistua.”