Otto Klasila oli jo ehtinyt pitkälle työelämässä, kun yhtenä vappuna hän päätti kirjoittaa ylioppilaaksi – Tällaista työssäkäynnin ja Tampereen aikuislukion yhdistäminen oli

Tyttöystävä ja Tampereen aikuislukio saavat vuolaat kiitokset ylioppilas Otto Klasilalta. ”Ehdottomasti paras opiskeluvinkkini on, että pyydä apua ihmiseltä, joka on sinua parempi opiskelija.” Ammatillisen perustutkinnon suorittaneille ylioppilastutkintoon osallistuminen on yksinkertaista.

Syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset tulivat torstaina. Otto Klasila, 25, valmistui ylioppilaaksi Tampereen aikuislukiosta. Hän kirjoitti englannin, yhteiskuntaopin, lyhyen matematiikan ja suomen kielen. Juhlat ovat joulukuussa.

Aamulehti Sanotaan, että koulu on elämää varten, mutta kyllä hyöty voi toisinpäinkin kulkea. Otto Klasilan lapaan napsahti keväällä yhteiskuntaopin ylioppilaskokeessa niin sanottu nappisyöttö. ”Erittele, mitä seikkoja yrittäjän on otettava huomioon yritystä perustaessaan”, kuului 20 pisteen arvoinen kysymys. Klasila oli juuri laittanut kaveriporukan kanssa pystyyn hard seltzer -alkoholijuomaa markkinoille tuovan firman.