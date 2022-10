Tampereen yliopisto on palannut lähiopetukseen – kysyimme tiedekunnilta, mikä on lähi- ja etäopetuksen suhde nyt

Uusien opiskelijoiden kandivaiheen opetus annetaan lähes täysin lähiopetuksena, käy ilmi Tampereen yliopiston tiedekuntien varadekaanien vastauksista.

Aamulehti

Tampereen yliopiston opetus on palannut suurimmalta osaltaan lähiopetukseksi pitkän pandemiavaiheen jälkeen. Etenkin syksyllä aloittaneet uudet opiskelijat pyritään pitämään lähiopetuksessa. Pidemmälle ehtineille maisterivaiheen opiskelijoille tarjolla on jonkin verran myös etäopetusta.

Aamulehti kysyi kaikilta Tampereen yliopiston tiedekuntien koulutuksesta vastaavilta varadekaaneilta, mikä on tällä hetkellä lähiopetuksen ja etäopetuksen suhde. Näin he vastasivat:

Pekka Verho, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta:

”Suurelta osin on palattu lähiopetukseen. Lähtökohta on se, että nyt syksyllä aloittaneille tarjotaan ensisijaisesti lähiopetusta. Aiemmin aloittaneille, jotka eivät välttämättä ole Tampereella, on pyritty järjestämään myös etämahdollisuus.”

Esa Räsänen, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta:

”Lähes kaikki ovat lähiopetuksessa niin kuin ennen pandemiaa. Yksittäisiä kursseja, jotka on huomattu etämoodissa toimiviksi, voi olla yhä etänä. Nekin on pitänyt perustella pedagogisilla syillä, että miksi etämoodissa.”

Juho Rajaniemi, rakennetun ympäristön tiedekunta:

”Kandivaiheen osalta lähes kaikki opetus on lähiopetusta. Yksittäisiä kursseja tai osia opintojaksosta voi olla etänä. Myös maisterivaiheessa voi olla osia etäopetuksena, mutta sielläkin pääosa on lähiopetusta.”

Nina Hutri-Kähönen, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta:

”Melkein 100 prosenttia opetuksesta on lähiopetusta. Meillähän on paljon harjoittelu- ja kädentaitotyyppistä opetusta, jossa läsnäolo on ihan välttämätöntä. Yksittäisiin opetuksiin voi osallistua myös etänä, mutta ne ovat pääsääntöisesti luentotyyppistä opetusta.”

Marko Seppänen, johtamisen ja talouden tiedekunta:

”Erityisesti kandivaiheen opetus on pitkälti lähiopetusta. Maisterivaiheen opetuksessa voi olla enemmän verkko-opetusta. Mehän olemme jo pitkään tavoitelleet sitä, opetuksessa olisi mahdollisimman joustavia toteutustapoja, mikä tukee pidemmälle edistyneitä ja varsinkin työssä käynnin ja opiskelun yhdistämistä.”

Anne Jyrkiäinen, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta:

”Meillä kelpoistavat opinnot ja harjoittelut ovat oikeastaan kokonaan lähiopetusta. Etänä pidetään suurimpia luentoja ja joitain syventäviä opintoja, kun opiskelijatkin asuvat kauempana tai käyvät töissä. Kuuntelemme tässä opiskelijoiden toiveita.”

Marko Salonen, yhteiskuntatieteiden tiedekunta:

”Olemme opetussuunnitelman mukaisessa tilanteessa. Kursseja toteutetaan samalla logiikalla kuin ennen koronaa. Pienkurssit pääsääntöisesti lähiopetuksena. Isommilla kursseilla käytetään eri opetustapoja sen mukaan kuin on pedagogisesti perusteltua.”