Juhlavuottaan viettävän ja ennätyksiä rikkovan Hämeenkadun Appron historiaan mahtuu PMMP-kohu, pornonäyttelijöitä ja osallistujamäärän huikea kasvu. Tänä vuonna jatkoja juhlitaan massiivisesti ja niitä varten on luotu poikkeuksellinen järjestely. Aamulehti selvitti, mitä Suomen suurimman opiskelijatapahtuman taustalta löytyy.

Aamulehti

Vielä kymmenen vuotta sitten Hämeenkadun Approssa juhli 6 000 opiskelijaa. Nyt syntymäpäiviä viettävä Appro on yli kaksi kertaa isompi. Yhden illan tapahtumaksi se on valtava, Suomen suurin opiskelijatapahtuma. Sen liikevaihto mitataan sadoissatuhansissa euroissa.

Viimeksi ennen koronaa vuonna 2019 järjestetty tapahtuma keräsi 11 000 kävijää. Tälle vuodelle lippuja on myyty järjestäjien tiedon mukaan 14 000. Lippuja olisi todennäköisesti mennyt kaupaksi vielä enemmän, sillä viestipalvelu Jodelin mustassa pörssissä hinnat ovat nousseet alkuperäisestä 24 eurosta jopa 50 euroon.

Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä Appro on yhdistänyt vuosikymmenten ajan opiskelijasukupolvia. Sen ydin on pysynyt yllättävän samana: baareista juomia ostamalla kerätään leimoja passiin. Leimojen määrästä riippuen saat haalarimerkin. Jatkoilla, haalarimerkki taskussa, leimoja ei enää tarvitse kerätä, vaan voi keskittyä juhlimiseen.

Hämeenkatua kiertämään saavutaan lokakuisena torstaina ympäri Suomea. Opiskelijatapahtuma on opiskelijoiden järjestämä: Appron taustalla on Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat, Boomi ry.

11 800 opiskelijan jatkot

Appro on kasvanut niin isoksi, että kaikki kävijät eivät mahdu Tampereen keskustan yökerhoihin. Tänä vuonna 11 800 opiskelijaa juhlii jatkoja Tampereen Messukeskuksessa: A-hallissa esiintyy JVG ja E-hallissa Martin Jensen.

Mutta miten ihmeessä 11 800 pääosin humalaista opiskelijaa saadaan keskustasta seitsemän kilometrin päähän Messukeskukseen jatkoille ja pois sieltä?

Tapahtuman jatkovastaava Aleksi Rikka kertoo suunnitelmista: Kolmekymmentä bussia kulkee tauotta Keskustorilta ja Laukontorilta Messukeskukselle jatkotapahtumaa ennen ja yöllä bileiden loputtua. Taksimäärää on lisätty ja säännöt busseissa matkustaville ovat selvät: ei pikaruokia, mutta juoda saa. Oksentamisesta saa 200 euron sakot.

Messukeskuksen narikkaa Rikka kuvaa valtavaksi. Suunnittelussa on pohdittu paljon sitä, miten tehdä vaatteiden säilytyksestä mahdollisimman sujuva näin isossa tapahtumassa. Jonoilta ei voida välttyä, Rikka sanoo.

Messukeskuksen lisäksi jatkopaikkoja keskustassa on vain kaksi. ”Tämä helpottaa artistipuolen suunnittelua, kun budjetti ei jakaannu enää niin moneen eri paikkaan”, kertoo ryhmän pomo Maria Lindberg.

Tämä leimapassi on tuttu kymmenille tuhansille suomalaisille opiskelijoille.

Kymmenen hengen ydintiimi

Läpi vuosikymmenten Approa on järjestetty vapaaehtoispohjalta. Kahden vuoden koronatauon jälkeen tilanne on poikkeuksellinen: tapahtuman kymmenen hengen ydintiimistä vain yksi on ollut mukana Hämeenkadun Approssa aiemmin.

Myöskään Maria Lindberg ei ole koskaan tapahtumaan osallistunut. Hän aloitti työt tapahtuman ympärillä alkuvuodesta, tiimi tuli mukaan toukokuussa. Onneksi vuosien varrelta ainejärjestölle on kertynyt kokemusta järjestelyistä, Lindberg sanoo.

Hämeenkadun Appron järjestämisen ytimessä on kymmenhenkinen kauppatieteiden opiskelijoista koostuva projektitiimi. Kuvassa lipunmyynnistä vastaava Reea Simola (vas.), markkinointivastaava Pinja Komulainen, jatkotiimin Nico Rissanen, projektipäällikkö Maria Lindberg, kuljetuksista vastaava Aleksi Rikka ja Keskustori-tiimin Jaakko Nokelainen.

PMMP-kohu

Approa on järjestetty vuodesta 1982 lähtien. Silloin Laukontorilta lähteneet 50 kauppatieteiden opiskelijaa keräsi kuitteja baareista ostetuista juomista. Alimpaan arvosanaan eli approbaturiin vaadittiin miehiltä kahdeksan, naisilta kuusi juomaa. Kuitit korvattiin vuonna 1996 suorituskartalla, johon leimat kerätään myös nykyään.

Hämeenkadun ja sen liepeiden ravintoloiden kiertely ja Keskustorin aktiviteettien lisäksi tapahtumaan kuuluvat jatkot. Niitä on järjestetty vuosikymmenten aikana erilaisissa paikoissa: alussa Tampereen pursiseuralla, Tampere-talossa, Finlaysonin tehdashallissa sekä Hakametsän viereisessä Tampere-Areenassa.

Tapahtuman sydän on Tampereen Keskustori. Arkistokuva Approsta vuodelta 2003. Vuosituhannen vaihteessa tapahtuman kävijämäärä liikkui noin neljässätuhannessa.

Viimeksi kun tapahtuma juhli pyöreitä vuonna 2012, Appron jatkot nousivat otsikoihin: Jatkopaikka Tampere-Areenan omistaja vaatii, että jatkoilla esiintynyt PMMP ei saa soittaa Jeesus ei tule oletko valmis-kappaletta. PMMP:n mukaan pyyntö oli vastoin sananvapautta. Kappale esitettiin, areenan toimitusjohtaja suivaantui, ja kohu oli valmis.

Vuonna 2012 jatkot siirtyivät keskustan yökerhoihin. Seuraavana vuonna kokeiltiin erilaisia esiintyjiä, kun yhdessä jatkopaikassa esiintyi kaksi pornonäyttelijää.

Kolmatta vuotta kauppatieteitä opiskeleva projektivastaava Maria Lindberg johtaa kymmenen hengen Appro-tiimiä, mutta kertoo samalla kirjoittavansa myös kandia. Hänen vastuullaan on muun muassa sopimusten, aikataulujen ja budjettien organisointi.

Yli 60 suorituspaikkaa

Tapahtumassa ei käytetä juurikaan ulkopuolisia työntekijöitä pois lukien esimerkiksi järjestyksenvalvonta sekä lava- sekä ääniteknikot. Kymmenen hengen ydinporukan lisäksi vapaaehtoistöissä on mukana yhteensä 130 kauppatieteilijöiden ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Torstai on koko tiimille työpäivä, juhlimisen hetki on myöhemmin. Appropäivänä on perinteisesti järjestetty myös kutsuvieraille tarkoitettu Sikariporras-tapahtuma.

Alkoholilla on ollut tapahtumassa merkittävä rooli iät ja ajat. On Approa kutsuttu myös akateemiseksi ryyppytutkinnoksikin. Kuitenkin jo pitkään leimoja Appro-passiin on saanut myös alkoholittomista vaihtoehdoista ja esimerkiksi ruoka-annoksista. Tänä vuonna myös alkoholittomien juomien tarjontaan on panostettu. Tämän syksyn Approssa suorituspaikkoja on yhteensä 62. Juomien hinnat ovat kaikkialla samat.

Mikä? Hämeenkadun Appro Järjestetty vuodesta 1982. Tapahtuman isä on Simo Susi, joka toimi Boomi ry:n hallituksessa. Tapahtuman taustalla Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Boomi ry. Vuosien mittaan jatkojen esiintyjinä muun muassa Darude, Cheek, Paula Koivuniemi, Mr. Lothar, PMMP, JVG, Teflon Brothers, Happoradio ja Neljä ruusua. Tänä vuonna tapahtuma on loppuunmyyty.

Satojentuhansien bisnestä

”Appro on hyvin tärkeä tulonlähde Boomille.”

”Boomi ry:n kruununjalokivi niin taloudellisesti kuin muutenkin.”

Kauppatieteilijöiden ainejärjestölehdessä kirjoitettiin jo vuonna 2011, että Hämeenkadun Appro on merkittävä tulonlähde ainejärjestölle. Tarkkoja tapahtuman talouslukuja tai sopimuksia Boomi ei suostu paljastamaan, ja ainejärjestö tuntuu olevan muutenkin tarkka tapahtuman brändistä: tapahtumaa järjestää oma tiiminsä, ei Boomi ry.

On kuitenkin selvää, että Appron liikevaihto liikkuu sadoissatuhansissa euroissa. Pelkästään 14 000 myytyä 24 euron lippua tuo kauppatieteilijöiden kassaan yli 300 000 euroa. Tämän lisäksi tapahtumalla on useita sponsoreita ja jokaisen Approon osallistuvan ravintolan kanssa on tehty erilliset sopimukset.

Boomi kertoo toimintakertomuksissaan rahoittavansa Appron tuotoilla omia opiskelijatapahtumiaan. Ainejärjestö järjestää myös toista suurta opiskelijatapahtumaa Särkän Märkää keväisin. Koska Boomi on rekisteröity yhdistys, sen tilinpäätöstietoja ei ole julkisesti saatavilla.