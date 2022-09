Abi kokosi juustoja evästarjottimelle ja nautti ne ylioppilaskirjoituksissa alkoholittoman viinin kera puku päällään – millaisia eväitä abeilla tänä vuonna näkyy?

Karkit ja leivät ovat säilyttäneet suosionsa abiturienttien eväinä. Eväistä on tullut runsaampia ja lounasmaisempia, ja harva tulee kirjoituksiin enää pelkän appelsiinin tai pähkinärasian kanssa.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset ovat meneillään. Niiden innoittamana Twitterissä leviää hauska tviitti, jossa kerrotaan abiturientista, joka nautti kirjoitusten lomassa juustolajitelman ja siemaili päälle alkoholitonta viiniä.

Näiden eväiden voimin kirjoitettiin Tampereen yhteiskoulun lukiossa ja rehtori Tuija Flinck muistaa muutaman vuoden takaisen tapauksen hyvin.

Tykin rehtori Tuija Flinck, ovatko abien eväät muuttuneet vuosien saatossa?

”Kyllä ne suosikit siellä yhä ovat. Eri näköiset makeiset, irtokarkit ja suklaa. Lisäksi leivät ja juomat ovat aina suosittuja. Sanoisin, että suosikit eivät ole muuttuneet. Meidän koululaistemme eväissä on toki joitain omia persoonallisia piirteitä. Peruseväät ovat kuitenkin pysyneet samoina.”

Millaisia ovat Tykin oppilaiden persoonalliset eväät?

”Persoonallisin evässetti on varmasti ollut juuri alkoholiton viini ja viinilasi, puku herralla päällä ja juustot siinä mukana. Eli tällaiset eliittieväät. Tästä on ehkä neljä, viisi vuotta. Ehkä jopa enemmän.”

Tiktokissa jaetaan videoita kirjoituseväistä ja joissain niistä päivää nimitetään eväsretkeksi. Onko eväiden määrä ollut kasvussa?

”Ilahduttavaa on ollut, että eväiden määrä on kyllä runsastunut. Jos joskus tultiin kirjoituksiin yhdellä appelsiinilla ja pähkinärasialla, nyt tuntuu kuin olisi lounasmaisemmat ruoat mukana. Salaatteja on enemmän kuin ennen. Ruoka on omatekoisen näköistä. Lämpimiä ruokia ei ole sen takia, että ne olisi vaikea pitää lämpimänä.”

”Joskus meillä saattaa olla pitkä lista ruokia, joita ei saa olla mukana. Tänä vuonna poikkeuksellisesti kukaan ei ole ilmoittanut mitään allergioita, joiden myötä hän olisi niin herkkä, että edes samassa salissa ei saisi olla esimerkiksi pähkinöitä. Allergisia on aiemmin ollut melkein joka vuosi. Yleensä kiellettäviä aineita ovat juuri sitrushedelmät tai pähkinät ja tomaatti.”

Miten syksyn kirjoitukset ovat Tykissä edenneet?

”Todella hyvin. Ei ole ollut mitään hämminkiä. Meillä on iso kokelasmäärä. Tekniikka on toiminut, se on se jännittävin elementti. Nuoret ovat olleet suhteellisen rauhallisia. Toki jännitystäkin on osalla pinnassa, kun on syksyllä usein paljon ekakertalaisia salissa.”

Vieläkö korona näkyy jotenkin vai onko se menneen talven lumia?

”Minun mielestäni se on menneen talven lumia. Joitakin kysymyksiä on tullut, että kun on vähän nuhaa, niin voiko tulla. Me sanomme, että toki voi laittaa maskin päälle, mutta kyllä korona on nykyään normaali lentsusairaus. Toimitaan olotilan mukaan. Ei tietenkään pärskijänä tai yskijänä voi tulla, mutta muuten kyllä normaaliolosuhteissa viedään tätä eteenpäin.”

Tampereen yhteiskoulun lukion rehtori Tuija Flinck kertoo, että hänen lukionsa oppilailla on välillä persoonallisia eväsvalintoja ylioppilaskirjoituksissa. Tämä kuva Flinckistä on otettu lokakuussa 2021.

Onko näin nyt ensimmäistä kertaa korona-ajan jälkeen?

”Nyt on ensimmäistä kertaa näin vapautunutta. Viime keväänä maskeja oli vielä ja muutenkin tuleminen tänne oli tiukempaa. Nyt tuntuu tosi normaalilta ja ihanalta, kun ei ole tätä painetta.”

Syksyn ylioppilaskirjoitukset jatkuvat 28.9.2022 asti.