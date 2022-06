Essi Kujala, 22, pääsi Tampereelle opiskelemaan alaa, johon hakijoita oli yli 400 ja työntekijöistä kova pula – ”Se on vuosia ollut mulle sellainen haave”

Essi Kujalalle on aina ollut selvää, että hän haluaa työskennellä hoitoalalla. Viime vuosien keskustelu alan ympärillä sai kyseenalaistamaan haaveen.

Tamperelainen Essi Kujala haki tämän kevään yhteishaussa sosiaali- ja terveysalalle. Viime viikon torstaina hän sai varmistuksen koulupaikasta ja syksyllä Kujala aloittaa lähihoitajan opinnot Tredun Santalahden toimipisteessä.

”Se on vuosia ollut mulle sellainen haave. Ihan lapsesta asti olen tiennyt, että haluan hoitoalalle”, Kujala avaa.

Yhteishaussa Kujala haki lähihoitajakoulutukseen eri puolille Pirkanmaata, mutta ensisijaiseksi kohteeksi valikoitui kotikaupungin toimipiste. Samaan koulutukseen haki yhtä aikaa Kujalan kanssa yhteensä 450 henkilöä. Heistä 153:lla koulutusala oli ensisijaisena hakutoiveena, mutta opiskelupaikka aukesi lopulta vain sadalle.

Kujala oli töissä, kun älykellon ruudulle tuli ilmoitus saapuneista hakijatuloksista.

”Sanoin asiakkaalle, että tämä on nyt pakko katsoa”, Kujala naurahtaa.

”Sitten levisi suuri hymy kasvoille.”

Toivoa paremmasta

Lähihoitajakoulutukseen hakevien täytyy osallistua myös soveltuvuuskokeeseen. Kujalan mukaan kokeeseen oli lähes mahdoton valmistautua, mikä hieman lisäsi jännitystä.

”Ei kyllä oikeastaan pystynyt mitenkään valmistautumaan. Ei yhtään tiennyt, mitä siellä on. Kerrottiin vain, että kirjallinen osuus ja psykologin haastattelu.”

Kujala toteaa, että viime aikoina hoitoalan ympärillä käydyn keskustelun myötä myös hän pohti ennen kouluun hakemista haluaako edelleen alalle.

”Se on vähän ristiriitainen juttu. Olen seurannut paljon, mitä aiheesta on puhuttu sekä tätä työtaistelutilannetta. Olen miettinyt ja myös kyseenalaistanut omaa alavalintaani, kun pinnalla on ollut niin paljon huonoja asioita.”

Kujala toivoo, että tulevaisuudessa hoitoalan resurssipulaa kyettäisiin helpottamaan.

Tästä huolimatta Kujala uskoo vahvasti, että vuosia unelmissa ollut hoitoalalle hakeutuminen on oikea ratkaisu.

”Koen, että siinä on enemmän hyvää kuin huonoa. Ja jos alalle oikeasti haluaa, sitten sinne hakeutuu, vaikka tietää, että myös nurjia puolia löytyy.”

”Toivon myös, että nyt kun nämä asiat ovat pinnalla niin saataisiin muutosta parempaan. Älytön resurssipula, palkoitus ja kaikki, toivon muutosta hoitajien oloihin.”

Unelmien ammattiin

22-vuotias Kujala opiskeli ennen lähihoitajakoulutukseen hakemista ammatilliseen koulutukseen valmistavalla linjalla Tredussa. Siellä hän suoritti kaikille ammattikoulussa opiskeleville suunnattuja yhteisiä opintoja jo etukäteen.

”Kävin niistä jo yli puolet valmiiksi, joten sinällään minulla on jo hieman etumatkaa.”

Alustavasti Kujala on suunnitellut suorittavansa opinnot normaalissa tahdissa. Toiveissa hänellä on kuitenkin jatkaa opintojen ohella itselleen mieluista työtä henkilökohtaisena avustaja.

”Nyt kesällä olen ehtinyt tekemään työtä enemmän. Jossain määrin haluan jatkaa sitä vielä opintojen alettua, sillä se on kivaa ja kevyttä työtä.”

Myös tulevaisuuden suunnitelmat koulutuksen osalta ovat Kujalalle jo selkeät. Lähihoitajakoulutuksen aikana hän haluaa todennäköisesti erikoistua vammaistyöhön.

”Jatkokouluttautumisen suhteen suunnitelmia on sen verran, että haluaisin tämän jälkeen kouluttautua hoitotason ensihoitajaksi. Se on ollut mun unelma-ammatti ihan lapsesta asti.”

Kujala kertoo, että kyseisessä työssä häntä erityisesti kiehtoo se, että mikään työpäivä ei varmasti ole samanlainen. Myös työn moninaisuus ja tietynlainen haasteellisuus kiinnostavat häntä.