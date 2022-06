Eetu Kallioniemi kyllästyi tekemään töitä rekkakuskina ja opiskeli ohjelmistokehittäjäksi – 12-tuntisia päiviä paiskinut opiskelija työllistyi suoraan koulun penkiltä

Eetu Kallioniemi opiskeli aikoinaan putkiasentajaksi ja työskenteli rekkakuskina. Kumpikaan homma ei tuntunut omalta. Nyt Kallioniemi, 26, valmistuu ohjelmistokehittäjäksi. ”Tajusin, etteivät sovellukset vain taianomaisesti ilmesty Play-kauppaan”, Kallioniemi sanoo.

Eetu Kallioniemi työskentelee samassa yrityksessä, jossa hän suoritti opintoihin kuuluvan harjoittelun. Amabit on melko uusi ohjelmistoalan yritys.

Aamulehti

Lapsesta asti Eetu Kallioniemi, 26, on puuhaillut tietokoneiden parissa. Hänen isällään oli tapana tuoda töistä kotiin tietokoneita, joita Kallioniemi purki, tutki ja kasaili.

Tietokoneisiin liittyvä työ jäi kuitenkin vain pyörimään takaraivoon. Ensin Kallioniemi opiskeli putkiasentajaksi Tampereen ammattiopisto Tredussa. Hän ei kuitenkaan tehnyt niitä hommia, vaan alkoi työskennellä rekkakuskina.

”Mukavaa puuhaahan se oli, mutta työtunteja kertyi paljon. Mietin, voisiko jossakin päästä vähän helpommalla.”

Kuka? Eetu Kallioniemi Syntynyt Tammisaaressa. Asuu Kangasalla. Valmistuu ohjelmistokehittäjäksi Tampereen palvelualan ammattiopistosta, joka kuuluu koulutuskuntayhtymä Saskyyn. Työskentelee ohjelmistoyritys Amabitissä. Valmistunut putkiasentajaksi Tredusta Oriveden-toimipisteestä. Työskennellyt aiemmin rekkakuskina kolme vuotta. Harrastaa liikuntaa, kuten frisbeegolfia ja kuntosalilla käymistä.

Ajettuaan kolme vuotta rekkaa Kallioniemi päätti viimein toteuttaa haaveensa ja hakea opiskelemaan ohjelmistokehittäjäksi Tampereen palvelualan ammattiopistoon. Hän aloitti ohjelmoinnin nollapisteestä.

”Heti koulussa huomasin, että tämä on minun juttuni. Tuli voittajafiilis, kun rupesi ymmärtämään ohjelmoinnin logiikkaa. Välillä sai hakata päätä seinään, mutta kun ongelma ratkesi, siitä sai kunnon buustin.”

Lue lisää: Onnea! Katso tästä jutusta kaikki Pirkanmaan kevään 2022 ammattiin valmistuneet – lista päivittyy sitä mukaa, kun saamme kouluilta nimilistoja

12-tuntisia päiviä

Ohjelmistokehittäjä tekee muun muassa ohjelmia, mobiilisovelluksia, nettisivuja ja pelejä – käytännössä mitä tahansa, mitä asiakas tarvitsee.

Kallioniemi oli tottunut rekkaa ajaessaan tekemään pitkiä päiviä, joten opintojen alkuvaiheessa hän saattoi opiskella jopa 12 tuntia päivässä.

”Tauot tuppaavat melkein unohtumaan, koska ohjelmointiin uppoutuu. Sitä ajattelee, että vielä yksi ongelma, ja vielä yksi. Yhtäkkiä saattaa huomata, että on jo ilta. Mutta totta kai taukoja on pidettävä, ja välillä on pakko pitää päiviä, jolloin ei tee mitään tai ulkoilee ja harrastaa liikuntaa päivien jälkeen.”

Välillä Eetu Kallioniemi uppoutuu ohjelmointiin niin, että tauot ovat vähällä unohtua. Opintojen aikana hän teki osa-aikaisia töitä muuttofirmassa. Fyysinen työ oli hyvää vastapainoa ohjelmoimiselle.

Pitkien opiskelupäivien ansiosta Kallioniemi valmistui etuajassa. Hän ja opiskelutoverinsa olivat ryhmän ensimmäisiä ammattiin valmistuvia. Kallioniemi suoritti harjoittelun ohjelmistoyritys Amabitissä, ja sinne hän myös työllistyi suoraan koulun penkiltä.

”Amabit on melko uusi firma, mutta talosta löytyy asiantuntevaa väkeä. He ovat ohjanneet hyvin meitä uusia työntekijöitä. En tiedä pääseekö tässä hommassa helpommalla kuin rekkakuskina, mutta ohjelmointi on ainakin mukavampaa.”

Sovellus kuntosalille

Opiskeluajan huippuhetkiä oli Kallioniemen mielestä se, kun hän ja toinen opiskelija pääsivät ohjelmoimaan mobiilisovelluksen yritykselle, joka tarjoaa muun muassa hierontaa ja personal training -palveluita. Yritys tarvitsi sovelluksen, jonka avulla asiakkaat voivat viestiä helposti, mitä tarvitsevat.

”Olihan se aika hieno kokemus, kun sovellus valmistui ja saimme sen Play-kauppaan. Pystyimme itsekin lataamaan sen. Oli hämmästyttävää ajatella, että itse on tuon tehnyt.”

Kallioniemi ja hänen luokkatoverinsa opiskelivat sovellusta varten uuden ohjelmointikielen, joten alku oli haastava. Sovelluksen ohjelmoimisessa meni pari kuukautta. ”Ihan hyvä siitä loppujen lopuksi tuli. Tajusin, etteivät sovellukset vain taianomaisesti ilmesty Play-kauppaan, vaan että yksinkertaisenkin sovelluksen luomisessa on aika työmaa.”

Kallioniemellä ei ole sen erityisempiä tulevaisuudensuunnitelmia tai unelmia. ”En ole suunnitellut sen enempää. Nautin joka päivä töihin tulemisesta. Katsotaan, mihin tie vie.”