Ylöjärveläinen Siiri Eronen painaa tänään ylioppilaslakin päähänsä – Nyt hän kertoo, kenen todella kannattaa käydä lukio ja miksi

Mitä? Lukuvuosi päättyy

Keväällä 2022 valmistuu lähes 25 000 ylioppilasta.

Ennakkotilastojen mukaan ylioppilaista lähes 22 900 on suomenkielisiä ja lähes 2 000 ruotsinkielisiä.

Ylöjärven lukiosta valmistuu 138 ylioppilasta. Heistä 29 yrittäjyyslinjalta.

Uusista ylioppilaista poikia on 41 prosenttia ja tyttöjä 59 prosenttia. Sukupuolten välinen ero on ei ole juurikaan vuosien mittaan muuttunut.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien määrän laskun ennakoidaan jatkuvan. Vuonna 2021 heitä oli noin 43 800.

Peruskoulun päättää tänä lukuvuonna noin 61 000 oppilasta. Tämä on noin tuhat enemmän kuin edellisenä keväänä.

Peruskoulun päättävistä noin seitsemän prosenttia on vieraskielisiä. Heistä yli puolet on käynyt koulua Uudellamaalla, jossa perusopetuksen oppimäärän suorittavista vieraskielisiä on noin 14 prosenttia.

Lähde: Opetushallitus