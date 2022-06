Henri Helve, 26, opiskeli Tampereen yliopistossa laajan tutkinnon keskellä erikoisia oloja – pian hän juhlistaa valmistumista monien muiden kanssa: ”Seikkailu, jossa perusasiat ovat korostuneet”

Henri Helveen hallintotieteiden maisterin tutkintoon kuuluu muun muassa kiinan kieli, psykologia, talous, terveys ja kestävä kehitys.

Hallintotieteiden maisteriksi valmistuva Henri Helve pitää puheen muille tuoreille maistereille Tampereen yliopiston valmistuneiden juhlassa 10.6.2022. Sitten on edessä työelämä, vaikkapa julkisen hallinnon hommissa.

Aamulehti

”Johtamiskorkeakoulussa oli mielestäni kauhean hyvä klangi. Se jo itsessään herätti kiinnostuksen”, sanoo Henri Helve, 26.

Helve tuli Kuopion kupeesta Siilinjärveltä Tampereen yliopistoon opiskelemaan vuonna 2017 silloiseen johtamiskorkeakouluun. Nyt hän valmistuu hallintotieteiden maisteriksi uuden Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Mikä hallintotieteissä miestä kiehtoi?

”Opinto-ohjaajan kanssa tästä lukiossa keskusteltiin ja vaikutusta tuli myös kotoa. Isäni on tehnyt uraa julkishallinnossa.”

Hallintotieteet Tampereen yliopistossa innostivat Helveä myös siksi, että niistä on usein päädytty korkeisiin virkoihin ja näkyville paikoille Suomessa. Muiden muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on valmistunut Tampereelta hallintotieteiden maisteriksi.

”Olen myös aina kokenut, että julkinen hallinto on Suomessa aika hyvä. Se tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä, ei ole pysähdyksissä, vaan siellä tapahtuu koko ajan”, Helve listaa.

Kuka? Henri Helve Juuri Tampereen yliopistosta valmistuva hallintotieteiden maisteri, 26-vuotias. Kotoisin Siilinjärveltä. Puhuu muille tuoreille maistereille Tampereen yliopiston valmistuneiden juhlassa 10.6.2022 kello 18–20 keskustakampuksen päätalon 2. kerroksen juhlasalissa. Harrastaa crossfitiä ja vaeltamista. Hakee töihin Tampereelle tai pääkaupunkiseudulle.

Perusasioiden arvo

Kesäkuun 10. päivä Helve pitää yliopiston valmistumisjuhlassa puheen muille tuoreille maistereille. Mistä tuore maisteri aikoo puhua?

Perusasioista tietenkin.

”Ehdin aloittaa opinnot ennen koronaa ja ehdin elää sitä normaalia opiskelijaelämää ja arkea. Sen jälkeen tämä on ollut seikkailu, jossa tietyt perusasiat ovat korostuneet. Näitä ovat turvallisuus, laadukas opetus ja se, että emme elä sodan keskellä. Perusasiat ovat hyvin ja sen huomaa, kun ne ovat kunnossa. Nyt taas maailma näyttää paljon avoimemmalta kuin pari vuotta sitten.”

Helveen perusasioiden arvostukseen ovat vaikuttaneet hänen koulutuksensa niin lukiossa, armeijassa kuin yliopistossa.

Helve kävi lukion jälkeen armeijan Kainuun prikaatissa ja rymysi Kainuun korpia rynnäkkökiväärin kanssa vuoden 2016. Hän kävi myös Reserviupseerikoulun Haminassa ja hänet valittiin saapumiseränsä parhaaksi johtajaksi. Viime kesänä hänet ylennettiin reservin luutnantiksi.

Mitä ajattelet Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan?

”Toki se on tuonut sodan uhan lähemmäksi täälläkin, mutta kun on saanut hyvän koulutuksen, niin ei se pelota eikä aiheuta jännitystä.”

Kiinnostavin kaupunki

Helve on opintojen ohessa työskennellyt työ- ja elinkeinoministeriössä sekä tutkimusavustajana Tampereen yliopiston ja kaupungin Sure-hankkeessa, jossa kehitettiin kaupunki- ja tapahtumaturvallisuutta. Suressa tavoitteena oli myös sujuvoittaa tamperelaisten arkea ja tehdä kaupungissa järjestettävistä elämyksistä entistä houkuttelevimpia.

Mikä muu Helveä houkutteli Tampereelle paitsi silloisen johtamiskorkeakoulun nimi?

”Tampere on kiinnostava, vetävä kaupunki. Esimerkiksi Oulu tai Turku eivät kiinnostaneet yhtään samalla tavalla kuin Tampere.”

Kiinaa ja kaikkea

Tampere opiskelukaupunkina kiehtoi Helveä myös siksi, että täällä tutkintonsa pystyi kokoamaan hyvin laaja-alaisesti, erilaisista oppiaineista. Maisteriksi valmistuessaan Helveellä on 400 opintopistettä, kun minimimäärä on 300.

Helveelle tärkeätä on ollut etenkin kiinan kielen opiskelu. Helve pystyy jonkin verran keskustelemaan kiinaksi ja ymmärtää suunnilleen myös mistä kiinalaisten sanomalehtien jutuissa on kyse.

”Kiina on aina kiinnostanut. Olin jo lukiosta vaihdossa Kiinassa, Shanghain Pudongissa, joka on Shanghain uusin ja modernein kaupunginosa. Siellä asuu 25 miljoonaa ihmistä. 2000-luvun alussa se oli vielä suota ja jättömaata. Isäntäperhe asui siellä 34. kerroksessa.”

Helve luki ylioppilaaksi Kuopion Lyseon lukiossa, jonka ystävyyskaupunki Shanghai on. Siksi myös Helveen kotona Siilinjärvellä on asunut vaihto-oppilaita Shanghaista.

Helve muistuttaa, että Kiinan merkitystä maailmanpolitiikassa ei pidä aliarvioida. ”Kiina on maa, jossa 1,4 miljardia ihmistä. Jos siellä ei yhtäkkiä tehdäkään televisioita, niin kyllä se näkyy aika nopeasti täälläkin.”

Helve on opiskellut tutkintoonsa myös talouden ja terveyden sekä kestävän kehityksen teemakokonaisuudet. Lisäksi hän on lukenut kauppatiedettä ja politiikan tutkimusta. Vaikka tutkinto ei ole vaatinut, hän on tankannut Tampereen yliopistossa myös psykologiaa ja matematiikkaa.

”Epäilen, että jos olisin mennyt vaikka Lapin yliopistoon hallintotieteitä opiskelemaan, tuskin siellä olisin tällaista samanlaista opintokokonaisuutta saanut tehtyä.”

Opintojensa ohella Helve on myös kasvattanut ja ulkoiluttanut nyt kolmevuotiasta ruotsinlapinkoiraansa ja käynyt vaeltamassa. Myös crossfit ja juoksu kuuluvat harrastuksiin.

”Isän kanssa käytiin just heittämässä puolimaraton Helsingissä. Aika kyllä oli hieman huono, siellä kahden ja kolmen tunnin välissä.”

Seuraavaksi Helve hakeutuu työelämään.

”Olen käynyt keskusteluja työ- ja elinkeinoministeriön, erään konsulttitoimiston ja myös yliopiston kanssa. Kyllä julkinen hallinto ja tutkimus kiinnostavat.”