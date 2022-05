Tamperelaisella Jimi Hannuksella, 18, on ohje vanhemmille, jotka ovat huolissaan nuortensa tulevaisuudesta

Jimi Hannuksen lukiovuosiin kuului hyvinvointitutorointi. Kalevan lukion opiskelijakunnan entinen puheenjohtaja tähtää haastavaan ammattiin, mutta sitä ennen odottavat rento kesäloma ja asepalvelus Parolassa.

Aamulehti

Tamperelaisen Jimi Hannuksen, 18, haaveena on päästä ammattiin, joka tarjoaa tarpeeksi haastetta. Siksi hän haki yhteishaussa lääketieteelliseen.

Lukioaikanaan hyvinvointiasioihin paneutunut Hannus tietää, miten tärkeää nuorelle on saada tehdä itselleen mieluisia asioita ja nähdä kavereita, eikä kaikkea tarvitse tehdä täydellisesti.

Kalevan lukion opiskelijakunnan puheenjohtajana toiminut Hannus kehitti lukioaikanaan koulunsa hyvinvointitutor-toimintaa.

Mitä hyvinvointitutor-toiminta on, Jimi Hannus?

”Hyvinvointitutor-toiminnan ideana on luoda hyvinvointia lukioon sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Hyvinvointitutor-toimintaa on ollut koulussamme pari vuotta ja toiminnassa pääroolissa ovat opiskelijat. Kalevan lukion porukassa olemme pitäneet tärkeinä aiheina viihtyisää ja ergonomista kouluympäristöä sekä mahdollisuuksia rentoutumiseen koulupäivän aikana. Yhteisöllisyys ja sitä kautta saatava opiskelijalähtöinen opiskelun tukeminen on mielestämme tärkeää ja kehittämisen arvoista. Moni opiskelija kokee samanlaisia haastavia tilanteita lukiouransa aikana ja näitä kokemuksia jakamalla voidaan huomata, että kaikesta selviää, vaikka jokin tuntuisi ylitsepääsemättömältä. Pääasiana hyvinvointitutor-toiminnassa on siis luoda opiskeluympäristö, jossa jokainen viihtyy ja saa apua tarvittaessa ilman, että polttaa itsensä loppuun.”

Millaisista aineksista koostuu nuoren hyvinvointi?

”Nuoren hyvinvoinnissa tärkeää ovat sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys. Varsinkin lukiolaisille tärkeää on jaksamisesta ja mielenterveydestä huolehtiminen, sillä lukiossa työmäärä on suuri. Kaiken koulutyön ohella on siis tärkeää pitää huolta siitä, että tekee tarpeeksi itselle mieluisia asioita ja näkee kavereita. On myös hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä täydellisesti ja joihinkin asioihin voi panostaa enemmän kuin toisiin.”

Miten kirjoituksesi menivät?

”Hyvin. Olen todella tyytyväinen sekä syksyn että kevään kirjoitusten tuloksiin, vaikka viime hetken valmistautuminen jäi hieman vajaaksi molemmilla kerroilla. Siitä huolimatta luonnontieteiden ylioppilaskokeet menivät hyvin, sillä olin tehnyt kovasti töitä koko lukioajan. Ylpeydellä voin painaa valkolakin päähäni kesäkuun alussa!”

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

”Hain kevään yhteishaussa opiskelemaan Tampereen lääketieteelliseen eli aion jatko-opiskella yliopistossa. Pidemmällä tähtäimellä haaveena olisi päästä ammattiin, joka tarjoaisi tarpeeksi haastetta. Tietysti myös perheen perustaminen kuuluu toiveisiini, mutta sen aika on sitten tulevaisuudessa. Opiskeluja ennen kuvioihin astuu kuitenkin asevelvollisuus, joka siirtää muita asioita vuodella eteenpäin.”

Miten aiot rentoutua?

”Lakkiaisten jälkeen aion rentoutua kavereiden kanssa hengailemalla ja nauttimalla toivottavasti aurinkoisesta kesäsäästä. Tarkoituksena olisi viettää rentouttava kesäkuu ilman mitään paineita. Heinäkuussa onkin sitten aika suunnata armeijaan Parolaan.”

Mitkä ovat terveisesi vanhemmille, jotka ovat huolissaan nuorista ja heidän tulevaisuudestaan?

”Omasta mielestäni on tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita nuoren opiskeluista. Kuitenkin liiallinen urkkiminen ja kuumottelu opiskeluun liittyen on turhauttavaa, eikä se ainakaan edistä nuoren halua kertoa tulevaisuuden suunnitelmista vanhemmille. On siis tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita nuoren tulevaisuudesta, mutta omille päätöksille ja elämän suunnan etsimiselle pitää antaa tilaa, sillä nuoruus on itsenäistymisen aikaa.”