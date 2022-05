Lentopalloilija Venla Raittinen kirjoitti ylioppilaaksi ja treenasi koko ajan yhdeksän kertaa viikossa: ”Piti miettiä, miten saa kouluhommiakin tehtyä”

Viime vuosi oli ylöjärveläiselle Venla Raittiselle kiireinen, sillä hän pelasi koulun ohella lentopalloa mestaruusliigassa LP Kangasalan joukkueessa. Korona kiusasi kirjoitusurakkaa.

Ylöjärveläinen Venla Raittinen, 19, koki lukiovuosinaan konkreettisesti sen, miten korona-aika vaikuttaa suunnitelmiin. Hän valmistautui kirjoituksiin ensimmäisen kerran jo keväällä 2021. Kolmea päivää ennen niiden alkamista hän sai kuitenkin viestin, että oli altistunut lentopallojoukkueensa kisareissulla pohjoisessa koronalle.

Viranomaiset määräsivät hänet eristäytymään muista, kuten tuossa vaiheessa altistuneet määrättiin. ”Koululla oli kyllä erillinen huone altistuneille kirjoittajille, mutta sinne päästäkseen olisi pitänyt olla valmistumassa sinä samana keväänä. Minulla oli vielä lukiota jäljellä.”

Raittisen piti siis perua kaikki suunnitelmansa yo-kirjoituksista. ”Siinä hetkessä se tuntui todella pahalta. En voinut uskoa tilannetta. Mutta jonkin ajan harmittelun jälkeen ajattelin, että syksyllä sitten vaan uudelleen.” Koronaa Raittinen ei tuolloin saanut.

Nyt vuotta myöhemmin Raittinen valmistuu suunnitellusti nelivuotisesta lukiourakastaan ja kirjoitukset on hoidettu viime syksynä ja nyt keväällä. ”Olen ihan tyytyväinen ainakin ennakkotuloksiin. Kirjoitin keväällä pitkän matematiikan, fysiikan, kemian, englannin ja äidinkielen.”

Kuka? Venla Raittinen Asuu: Ylöjärvellä. Ikä: 19. Harrastaa: Lentopalloa, pelasi viime kauden LP Kangasalan joukkueessa. Perhe: Äiti, isä ja kaksi veljeä. Koulu: Valmistuu Sammon keskuslukion urheilulinjalta. Suoritti lukion neljässä vuodessa suunnitellusti. Oho: Altistui koronalle juuri ennen ensimmäisiä kirjoituksiaan keväällä 2021. Joutui siirtämään osan urakkaa viime syksyyn ja loput tälle keväälle.

Yhdeksät treenit

Raittinen haaveilee paikasta teknillisessä korkeakoulussa Aalto-yliopistossa. Hän haluaisi lukea fysiikkaa. Kakkosvaihtoehto on saman koulun kemian opinnot. ”Muutama vuosi sitten lukiossamme oli etäyhteyden välityksellä puhumassa eräs opiskelija, joka luki materiaalitekniikkaa. Ala jotenkin sytytti minua. Aloin kaivella ja huomasin, että se voisi olla minun juttuni.”

Lukioaika oli Raittiselle kiireinen, sillä hän pelasi samalla lentopalloa. Kaksi viime vuotta hän oli LP Kangasalan joukkueessa, joka kisasi mestaruusliigassa ja tuli viime kaudella toiseksi. ”Joukkueella oli päivittäin sekä aamu- että iltatreenit, yhteensä noin yhdeksät treenit viikossa. Piti miettiä, miten saa kouluhommiakin tehtyä. Mutta lopulta sain kaiken toimimaan.”

Samassa joukkueessa oli kaksi muutakin lukiolaista, joten he pystyivät antamaan vertaistukea toisilleen ja juttelemaan esimerkiksi kirjoituksista.

Nyt Raittinen odottaa innolla alkavaa opiskeluaikaa ja muuttoa pois kotoa. Se on toki samaan aikaan myös haikeaa, mutta enimmäkseen kiva ajatus. Hän jatkaisi mielellään myös pelaamista, jonka aloitti jo pienenä ekaluokkalaisena alakoulussa, mutta tietoa jatkosta ei vielä ole. Paljon on kiinni tulevasta asuinpaikasta. Jos opiskelupaikka ei irtoa, hän pitää välivuoden.

Venla Raittinen haaveilee opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa.

Uskoa huomiseen

Vuosista Sammon keskuslukiossa Raittinen tulee muistamaan erityisesti kaverien kanssa vietetyt ruokatunnit. Ystäväpiirille vakiintui tuttu pöytä, jossa oli aina hauskat jutut. Harmittamaan jäi vain se, että koronan takia juuri Raittisen ikäluokalle ei penkkariajeluja järjestynyt.

Ylioppilasjuhlat Raittinen aikoo viettää kotonaan Ylöjärvellä. Kutsuja on jo mietitty. Asukin on valmiina. Se on oranssi housupuku, jonka hän tilasi netistä. ”Se on ollut jo muutaman viikon valmiina.” Lakinostoon on lähdettävä lähiaikoina.

Nyt, kun koulu on ohi ja ylioppilastulokset saapuvat, pyörii uusi ja jännittävä tulevaisuus jo mielessä. Maailmantilanne on ollut viime aikoina sekava ja taivaalla on tummiakin pilviä. ”Haluan kuitenkin uskoa parempaan tulevaisuuteen. Ja ehkä siihen, että joskus voisin itsekin vaikuttaa yhteiskunnan selviytymiseen. Haluan ajatella, että esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja ihmiskunnan tulevaisuuteen voi vielä vaikuttaa. Että peli ei ole vielä menetetty.”

Venla Raittinen aikoo viettää ylioppilasjuhlat kotona Ylöjärvellä.

Lupa pysähtyä

Jos Raittisen pitäisi verrata itseään siihen nuoreen, joka aloitti lukion, hän arvelee tuntevansa itsensä nyt paremmin. ”Lukioaikana kasvoin henkisesti. Opin tavallaan kunnioittamaan myös itseäni. Ja sen, että välillä pitää myös levätä.”

Raittinen ymmärsi, että toisinaan saa myös pysähtyä.

”Ei ole niin kiire, että ei ehtisi välillä myös epäonnistua. Voi kaatua, ja nousta taas ylös. Aikaa on.”