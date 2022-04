Teknologiateollisuus ry lahjoittaa yhteensä neljä miljoonaa euroa suomalaisille yliopistoille, joilla on tekniikan alan koulutusvastuu.

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa yhteensä neljä miljoonaa euroa yliopistoille, joilla on tekniikan alan koulutusvastuu. Tampereen yliopisto saa lahjoituksesta 800 000 euroa. Teknologiateollisuus osallistuu näin yliopistojen varainhankintakampanjaan, jonka perusteella valtio pääomittaa yliopistoja 67 miljoonalla eurolla.

Aalto-yliopisto saa lahjoituksena 1,2 miljoonaa euroa, LUT-yliopisto 900 000 euroa, Oulu 500 000, Turku 200 000, ja Åbo Akademi sekä Vaasan, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot saavat kukin 100 000 euroa.

Tekoälyn avulla laajasti analysoidun sekä jäsenyritysten näkemyksistä kootun teknologiateollisuuden osaajatarveselvityksen mukaan toimiala tarvitsee kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa.

”Nyt jos koskaan on koulutuksen laatuun ja tutkimukseen investoimisen aika. Osaajapula on haitannut jo pitkään yritysten kestävää kasvua, ja maailmanpolitiikan muuttuneen tilanteen vuoksi vihreän siirtymän sekä siihen liittyvän uuden osaamisen tarve on aiempaakin kriittisempää. Meidän on koko kansakuntana vahvistettava omia kyvykkyyksiämme, ja teknologinen osaaminen ja edelläkävijyys on Suomi-talon peruskivi”, sanoo Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Teknologiateollisuuden lahjoituksen taustalla on Sitran vuonna 2019 tekemä päätös yliopistojen pääomittamisesta 100 miljoonan euron kertaluonteisella panostuksella. Valtio kohdentaa sijoitukset kahdessa osassa vuosina 2020 ja 2022 eri yliopistojen kesken, niiden keräämän yksityisen pääoman perusteella. Teknologiateollisuus ry osallistui varainhankintaan jo vuoden 2021 alussa miljoonan euron lahjoituksella, joka jaettiin tasan kaikkien tekniikan ja ICT:n kouluttajien kesken.

Teknologiateollisuus, sen jäsenyritykset ja 100-vuotissäätiö ovat lahjoittaneet korkeakoulutukseen viime vuosina yhteensä noin 160 miljoonaa euroa.