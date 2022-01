Aamulehden Opinnot & ura -kokonaisuudessa on hyötytietoa tulevaisuutta pohtiville nuorille ja heidän perheilleen.

Ammatinvalinta on yksi elämän tärkeimmistä valinnoista. Yhdelle on päivänselvää, mitä haluaa elämässään tehdä, toinen joutuu miettimään vaihtoehtoja vähän pitempään ja kenties vaihtamaan alaa, kun ensimmäinen ammatti ei tuntunutkaan omalta.

Sitkeästi kohti unelmaa

Henna Salosen yksi onnellisimmista muistoista on se, kun hän sai tietää saaneensa unelmiensa opiskelupaikan. ”Sain vihdoin sanoa, että minusta tulee lääkäri. En osoittanut itselleni vain päättäväisyyttäni ja pitkäjänteisyyttäni, vaan myös sen, että kaikki on mahdollista.”

Aamulehden jutussa lääketieteen opiskelija kertoo, millaista sinnikkyyttä unelman tavoittelu on vaatinut ja mitä hän sinä aikana oivalsi.

Lue lisää: Henna Salonen, 24, luki neljä vuotta päästäkseen unelmiensa opiskelupaikkaan: ”En kertaakaan ajatellut, että vaihtaisin suunnitelmaani” – näin hän onnistui

Muutama arvokas oppi

Työuran ja ammatinvalinnan ollessa vielä edessä päin voi olla vaikea hahmottaa, millaisista taidoista työelämässä on hyötyä. Kysyimme ohikulkijoilta Tampereen keskustassa, mitä ominaisuuksia he arvostavat työntekijöissä ja miten he neuvoisivat nuorta itseään ammatinvalinnassa.

Lue lisää: ”Mikään päätös ei ole kiveen hakattu” – Näitä neuvoja saimme työuran alkuvaiheessa oleville

Omaa alaa ei ole pakko löytää heti

Joskus oman alan löytäminen on hankalaa, eikä valinta välttämättä mene kerralla oikein. Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opinto-ohjaaja Virpi Salminen lohduttaa, että alanvaihtaminen on onneksi tätä nykyä enemmän rikkaus kuin noloa. Hänen mielestään yhdeksäsluokkalaisen ei pitäisi ottaa paineita siitä, että nyt pitää päättää, minkä alan töitä tekee loppuelämän ajan.

Lue lisää: Mistä tietää, mikä on oma ala? – kokenut opinto-ohjaaja antaa vinkit, mitä kannattaa ottaa huomioon

Kiinnostavia uratarinoita

Jokaisen työura alkaa jostain, eikä ensimmäinen työpaikka usein kerro vielä paljoakaan siitä, mihin elämän varrella päätyy. Taysin infektioyksikön apulaisylilääkäri, infektiolääkäri Reetta Huttunen, Nokia-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme ja Lempäälän vuoden yrittäjäksi valittu taksiyrittäjä Mikko Kivelä kertovat, millaisia polkuja heidän uransa on kulkenut.

Lue lisää: Apulaisylilääkäri Reetta Huttunen pelkäsi nuorena, että unelmaura kaatuu matematiikkaan: ”Minulle sopii tällainen pohdiskelua vaativa ala, ei niinkään radikaali toiminta”

Lue lisää: Nokia-areenan toimitusjohtajan Marko Hurmeen ura alkoi lehdenjakajana – ”Alussa olin hieman rauhaton sielu”

Lue lisää: Lempääläläinen taksiyrittäjä Mikko Kivelä löysi kutsumuksensa puolivahingossa: ”Ammattikorkeakoulu oli liian teoreettista minulle” – Palkitulla yrittäjällä on jo 15 autoa