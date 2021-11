Varjoappro kerää Tampereelle tuhansia opiskelijoita tiistaina: ”Olemme todella odottaneet”

Loppuunmyydyn Varjoappron keskuspaikka on Tampereen Ratinanniemi. Mukaan pääsee koronapassilla. Appropassiin voi kerätä leimoja muualtakin kuin baaritiskeiltä.

Opiskelijoiden approkierros näkyy ja kuuluu Tampereella tiistaina 23. päivä marraskuuta. Järjestäjät odottavat Varjoapproksi nimettyyn tapahtumaan 5 000–6 000 osallistujaa. Kaikilta tapahtumaan osallistuvilta vaaditaan koronapassi, jonka yhteydessä on esitettävä myös henkilöllisyystodistus.

Varjoapprossa on luvassa perinteistä menoa eli kisailuja ja erilaisia aktiviteetteja, leimojen keruuta keskustan ravintoloissa, livekeikkoja ja pitkälle yöhön kestäviä juhlia.

Tapahtuman lähtö ja maali ovat Ratinanniemen puistossa. Tapahtuma-alue avautuu kello 16. Maali sulkeutuu iltakymmeneltä. Sen jälkeen ilonpito jatkuu kuudessa eri yökerhossa, joissa niissäkin osallistujilta edellytetään koronapassin esittämistä. Jokaisen yökerhon lavalle nousee Suomen ykkösartisteihin lukeutuva esiintyjä.

Appron projektipäällikkö Heidi Kärkkäinen odottaa tapahtumaa innostuneena. ”Fiilis on korkealla. Olemme todella odottaneet, että pääsemme järjestämään opiskelijoille tämän kokoluokan tapahtuman. Valtaosa osallistujista on Tampereelta, mutta porukkaa on jonkin verran tulossa myös muista kaupungeista.”

Kärkkäinen korostaa tapahtuman vastuullisuutta kaikilta osin. ”Kyseessä on koronaturvallisesti järjestetty kaupunkifestivaali, ei pelkkä baarikierros. Toivottu ja tärkeä teema on se, että suoritusmerkintöjä appropassiin voi kerätä monella muullakin tavalla kuin alkoholia juomalla. Olemme vieneet tätä teemaa eteenpäin jo pitkään ja jatkamme sitä edelleen. Vastaanotto on ollut hyvä.”

Toisin kuin tapahtuman isoveljeksi kutsutussa Hämeenkadun Approssa, Varjoapprossa suoritettavana on vain yksi tutkinto. Sen suoritusrajana on seitsemän leimaa. Suorituskarttaan saa leiman nauttimalla Varjoappron virallisia suoritusjuomia ja -ruokia tai osallistumalla yhteistyökumppaneiden järjestämiin aktiviteetteihin Ratinanniemessä. Suoritusaika on neljä tuntia, ja se lasketaan karttaan merkitystä lähtöajasta maaliin saapumiseen. Välimatkat kuljetaan jalkaisin.