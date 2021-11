Tuomas Halonen sokeutui, kun vauvana tehty silmäleikkaus meni pieleen – Nyt hän kirjoitti ylioppilaaksi: ”Eihän siitä mitään tulisi, että jäisin kotona nurkkaan istumaan”

Näkövamma ei estänyt sastamalalaista Tuomas Halosta kirjoittamasta ylioppilaaksi. ”Ihan normaalia opiskelua. Kuuntelen tunneilla siinä missä muutkin”, hän sanoo.

Tilaajille

Sastamalalainen Tuomas Halonen on sokea, mutta se ei estänyt häntä kirjoittamasta ylioppilaaksi Vammalan lukiosta. Tietokoneessa on näkövammaiselle soveltuvia lisälaitteita ja -ohjelmia, kuten puheohjelma ja erillinen pistekirjoitusnäyttö.

Kiikassa asuva 18-vuotias Tuomas Halonen on ollut sokea vauvasta saakka. Näkövamman haitta-aste on hänellä 100 prosenttia. ”Näen jonkin verran valoa ja ihmisvarjoja, ja sen, missä huoneessa on ikkuna, mutta mitään muuta en näe.”

Lue lisää: Katso Pirkanmaan syksyn ylioppilaat tästä jutusta: Nyt mukana lähes kaikki nimet