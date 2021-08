Joalin Loukamaa on Meksikossa pitkään asunut tanssinopettajan tytär ja Now United -yhtyeen jäsen. Hän aloittaa tammikuussa opiskelun Tampereen ammattikorkeakoulun Influencer Academyssa.

Joalin Loukamaa on 20-vuotias turkulainen, jolla on Instagramissa 3,6 miljoonaa seuraajaa. Se on enemmän kuin yhdelläkään toisella suomalaisella. Loukamaa alkoi saada hurjana seuraajia, kun hän Meksikossa asuessaan liittyi Now United -yhtyeeseen vuonna 2017.