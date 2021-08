Yksinäisyyttä, alkoholismia ja ahdistusta – Korona-ajan etäopetuksella on kova hinta, muistuttaa opiskelijoiden ahdingosta kirjoittava Johanna Rita

Anna Enbuske on ollut hämmästynyt siitä, että harva päättäjä on korona-aikana nostanut opiskelijoiden elämänvaiheen merkityksellisyyden esiin, vaikka moni poliitikko on itsekin käynyt korkeakoulun ja tietää, miten ainutkertaisesta elämänvaiheesta on kyse.