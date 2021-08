Tampereen ammattikorkea­koululla on tiimi, joka lentää ympäri maailmaa myymässä suomalaista ydinosaamista – ”Koulutus on Suomen parhaita vientituotteita”

Tamkin koulutusta ulkomailla myyvältä Peter Perttulalta kysytään aina sama kysymys: miten olette luoneet niin hyvän koulutusjärjestelmän?

Peter Perttula on Tampereen ammattikorkeakoulun globaalin koulutuksen asiakkuuspäällikkö. Hän myy Tamkin koulutusta Afrikan maihin ja arabimaihin.

– Tampereellakin on huomattu, että hoitajapula kaupungissa on aika kova. Me olemme lähteneet ratkaisemaan hoitajapulaa koulutusviennillä, sanoo Peter Perttula Tampereen ammattikorkeakoulusta (Tamk).

Koulutusvienti on kaksijakoinen termi. Se tarkoittaa sekä ulkomailla toteutettavaa suomalaista koulutusta että Suomessa ulkomaalaisille ryhmille annettavaa koulutusta. Koulutusvienti tapahtuu viennin keinoin, eli markkinoimalla ja myymällä suomalaista koulutusta ulkomailla.