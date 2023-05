Sähköyhtiöiden ongelmana hyvityksen maksun kanssa ovat olleet y-tunnuksella sopimuksensa tehneet.

Energiavirasto avasi netissä asiointilomakkeen kuluttajille, joilla on valittamisen aihetta saamastaan sähköhyvityksestä.

Moni kansalainen on huokaissut helpotuksesta nähdessään sähkölaskun.

Vai onko?

Maaliskuussa voimaan tullut laki takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä on näkynyt jo monen laskussa sähköyhtiöiden hyvityksenä.

Kuluttaja on oikeutettu hyvitykseen, jos arvonlisäverollinen sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta tai hänellä on ollut pörssisähkösopimus viime vuoden marras-joulukuussa tai tämän vuoden tammikuussa.

Sähköhyvitysten pelättiin ennakkoon voivan poikia myös valitusten suman. Erityisen ongelmallisiksi nähtiin y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneet yksityiset elinkeinonharjoittajat eli käytännössä kuluttajat, joka ovat toiminimiyrittäjiä.

Alkuaan sähköhyvitys oli määrä maksaa vain kuluttajille, jotka ovat solmineet sähkösopimuksen henkilötunnuksella.

Lain täytäntöönpanosta vastaava Energiavirasto linjasi kuitenkin eduskunnan päätöksen pohjalta, että sähköhyvitys voidaan maksaa myös y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneille.

Hyvityksen maksamisen edellytyksenä on, että yli puolet y-tunnuksella solmitun sopimuksen sähkönkulutuksesta on mennyt yksityiseen kotitalouskäyttöön.

Yhtiöillä ei tietoja

Sähköyhtiöiden ongelma on, ettei niillä ole tällaisia tietoja. Päätökset oikeudesta hyvitykseen ja hyvityssummasta tehdään siksi viranomaispäätöksinä Energiavirastossa.

Energiavirasto avasi tiistaina sähköisen asiointilomakkeen niille kuluttajille, joiden sähköhyvityksen maksamisessa on tapahtunut virhe.

Valitusprosessi menee siten, että y-tunnuksella sopimuksen tehneet kuluttajat reklamoivat ensiksi sähköyhtiötä puuttuvasta tai virheellisestä hyvityksestä.

Sähköyhtiön vastineen jälkeen kuluttaja voi hakea päätöstä hyvityksestä Energiavirastolta.

Energiavirastolla ei ole tarkkaa tietoa, kuinka moni on solminut esimerkiksi omakotitalonsa sähkösopimuksen y-tunnuksella.

Määrä voi olla hyvinkin suuri, sillä Suomessa on noin 250 000 toiminimiyrittäjää ja yli 40 000 maatilayrittäjää.