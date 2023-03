Koronnousu iskee nyt voimakkaasti myös yhtiölainan kautta. Monessa kohteessa kulut nousevat erityisen merkittävästi, kun lyhennysvapaat loppuvat. Tampereelta löytyy tästä äärimmäinen esimerkki.

Daniel Libeskindin suunnitteleman Opaali-asuinrakennuksen huipun yli 190-neliöinen asunto on yhä myynnissä Tampereen areenan vierellä. Opaali valmistui marraskuussa 2022.

Aamulehti

Pirkanmaalle on rakennettu viime vuosina paljon uusia asuntoja. Monia on myyty siten, että asunnon hinnasta jopa 70 prosenttia on rahoitettu yhtiölainalla.

Osalla uuden asunnon ostaneista yhtiölainan lyhentäminen on alkamassa nyt. Samalla tavallisimmat asuntolainojen viitekorot ovat nousseet jyrkästi. Rahoitusvastikkeen määrä saattaa pompata lyhennysvapaan päättyessä dramaattisesti.

Ääriesimerkki löytyy Tampereen Kannelle vuonna 2022 valmistuneesta Opaali-tornitalon luksusasunnosta, joka on ollut pitkään myynnissä.

Kyseessä on ylimmän 16. kerroksen yli 190 neliön asunto, jonka velaton pyyntihinta on 2,3 miljoonaa euroa. Osuus yhtiölainasta on 1 476 000 euroa.

Tällä hetkellä yhtiölainasta maksetaan pelkkiä korkoja. Niistä joutuu maksamaan 3,75 prosentin korolla yli 4 600 euroa kuukaudessa.

Opaalissa on 16 kerrosta ja 148 asuntoa.

Toukokuun 2024 lopussa yhtiölainan lyhennysvapaa päättyy ja rahoitus- eli pääomavastike pomppaa jo arviolta 9 915 euroon kuukaudessa. Ostajan tulisi maksaa näiden korkojen ja lyhennyksien lisäksi yli 820 euron hoitovastiketta.

Kaikkiaan vastikkeista tulee kuluja siis yli 10 700 euroa joka kuukausi, ellei sitten halua maksaa kerralla koko velatonta reilun 2,3 miljoonan kauppahintaa.

Opaalissa on yhteensä 148 asuntoa. Torstaina 30. maaliskuuta talosta oli myynnissä 24 asuntoa.

Maksimit nähty

Yhtiölainan osuus uudisrakentamisessa on noussut jyrkästi 2000-luvun alkuvuosina, kertoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

"Luvut ovat ainakin Helsingissä heilahtaneet toisinpäin, eli jopa 75 prosenttia yhtiölainalla ja loput omarahoitusosuutta”, Kero sanoo.

Yhtiölainan osuudessa on nähty Keron mukaan maksimit, sillä makrovakauspaketissa mukaan tulee isoja jarruja heinäkuun alusta alkaen. Yhtiölainan osuus voi olla enää 60 prosenttia velattomasta hinnasta ja maksimilaina-aika 30 vuotta.

Ensimmäisen vuoden jälkeen lyhennyksissä ei saa olla vapaavuosia viitenä seuraavana vuonna.

”Tänä vuonna ja vielä ensikin vuonna valmistuu paljon uusia taloyhtiöitä, mutta sitten uudistuotanto tulee hyytymään”, kertoo Kero.

MIKÄ? Yhtiölaina Uusissa asunnoissa asunnon hinnasta jopa 70 prosenttia voi olla yhtiölainaa. Aluksi lainasta useimmiten maksetaan vain korkoa. Lyhennysvapaa voi kestää jopa viisi vuotta. Asunnon ostohinta voi vaikuttaa alhaiselta. Suuri yhtiölaina on yksi markkinoinnin keino. Kun yhtiölainan lyhentäminen alkaa, asumismenot nousevat merkittävästi. Jos joku taloyhtiön osakkaista ei pystykään maksamaan lainaansa, se jää taloyhtiön eli kaikkien osakkaiden vastuulle.

"Luvut aika mietoja”

Myös asuntojen hinnat ovat isoissa kaupungeissa laskeneet.

1990-luvun laman aikaan Helsingin asuntojen hintataso tippui Keron mukaan yli 50 prosenttia. Moni joutui myymään asuntonsa kovien korkojen aikana tappiolla.

”Tämän hetken luvut ovat aika mietoja siihen nähden. Periaatteessa markkinoiden toimijoiden olisi pitänyt tunnistaa tämä etukäteen.”

1990-luvun alkuun verrattuna korot eivät Keron mukaan ole pilvissä. Silloin asuntolainan korko saattoi olla 12 ja reaalikorko 5–6 prosenttia positiivinen.

Nyt inflaatiovauhti on noin 8 prosenttia ja nimelliskorot 4 prosentissa.

”Kotitaloudet ovat mitoittaneet toimintansa nollakorkojen maailmaan ja rahaa käytetään johonkin muuhun.”

Keron mukaan on riskinä, että korkotaso pysyy korkeammalla hieman pidemmän aikaa. Lainanhoitokuluihin menee silloin paljon rahaa.

Lähivuosina kannattaa Keron mielestä varautua neljän–viiden prosentin korkotasoon.

”Kaikkien tärkeintä olisi, että saataisiin inflaatio laskemaan. Ei oikein muisteta, mitä ongelmia talouteen tuottaa, jos sitä ei saada hillittyä”, Kero sanoo.