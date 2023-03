Tampereen sähkölaitos hyvittää sähkölaskuja pian – Näin lasket tuen määrän omasta laskustasi

Sähköhyvitys pienentää sähkölaskuja kahdessa erässä. Tampereen sähkölaitos seuraa markkinan kehitystä ennen uusia hinnan muutoksia. Toukokuussa arvonlisäveron alennus ei enää lohduta.

Aamulehti

Väliaikaiset valtion sähköhyvitykset tulevat pian takautuvasti maksuun. Hyvitys maksetaan automaattisesti kahdessa erässä sähkölaskuihin energian hinnan osalta. Sähkön myyvä yhtiö vähentää summat laskuista itse eikä kuluttaja joudu tekemään mitään. Sähkönsiirtoon asiakkaat eivät tukea saa.

Esimerkiksi Tampereen sähkölaitoksen tilanne on toimitusjohtaja Jussi Laitisen mukaan se, että maaliskuun lopussa tehdään hyvitysten ensimmäiset ajot, jolloin hyvitystä saavien asiakkaiden määrä on tiedossa. Ensimmäisen hyvitys näkyy huhtikuun alussa lähtevissä laskuissa, toinen seuraavassa laskussa, joka voi tulla laskutusvälin mukaan joko toukokuussa tai 3 kuukauden kuluttua.

Henkilöasiakas saa sähköhyvitystä puolet 90 euron kuukausittaisen omavastuun ylittävältä osuudelta, jos sähköenergian hinta oli yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähköasiakkaille tällaista energiahintarajaa ei ole, vaan hyvitystä saa omavastuun ylittävältä osalta. Heidän arveltiin ohjanneen kulutustaan oikeaoppisesti halvempiin tunteihin ja ottaneen hintariskiä.

Näin lasketaan

Ensimmäinen erä maksetaan marras- ja joulukuun kulutuksen pohjalta ja hinnoilla. Esimerkin vuoksi: jos kulutus oli kumpanakin kuukautena 1 200 kilowattituntia ja hinta 20 senttiä, on kummaltakin kuukaudelta saanut 240 euron laskun. Tästä vähennetään 90 euroa kumpanakin kuukautena, jolloin vähennyksen jälkeen jää 150 euroa kuukautta kohti. Siitä saa hyvitystä puolet eli 75 euroa kuukaudessa.

Toinen erä hyvittää tammi–helmikuun laskuja, mutta tammikuun kulutuksen ja hinnan perusteella. Jos tammikuun kulutus oli 1 400 kilowattituntia ja hinta 15 senttiä, kuukausilasku oli 210 euroa. Tästä vähennetään omavastuu 90 euroa, jolloin jäljelle jää 120 euroa kuukaudessa. Tästä kertyy kahdessa kuukaudessa 240 euroa, joka vielä laskukaavan mukaan puolitetaan, eli korvaus on kahdelta kuukaudelta yhteensä 120 euroa.

Tampereen sähkölaitos alensi toistaiseksi voimassaolevien sopimustensa hintaa kesken tukikauden 15. helmikuuta, jolloin hinta laski 26 sentistä 15:een kilowattitunnilta. Helmikuun tuki lasketaan kuitenkin tammikuun kalliimman hinnan mukaan koko kuukauden ajalle eli se on puolelta kuukaudelta ylimitoitettu. Sähkölämmitteisessä talossa ylimääräinen hyöty on kymmeniä euroja, oli tuelle tarvetta tai ei.

Hyvityksessä on 700 euron maksimiraja kuukautta kohti. Minimihyvitysraja on 5 euroa kuukaudessa.

Hyvitys ei vaikuta aiemmin päätettyihin sähkön verovähennykseen tai köyhimpien sähkötukeen. Sähkön alennettu 10 prosentin arvonlisävero on voimassa huhtikuun loppuun. Toukokuussa vero nousee taas 24 prosenttiin.

Hinnat halventuneet

Pörssisähkön keskihinta oli tammikuussa 8,6 senttiä kilowattitunnilta, kun hinta laski noin kolmasosaan joulukuusta. Maanantainen pörssisähkön 7 vuorokauden keskihinta oli 7,1 senttiä. Ajanjaksoon mahtuu muun muassa Olkiluodon 3. reaktorin viimeisen testiajojakson tuotantoa maksimiteholla ja myös tuulisia päiviä, jolloin tuulivoimaa tehtiin yli 4 000 megawatin teholla.

Myös uudet määräaikaiset sähkösopimukset ovat halventuneet, vaikkakin lasku on hidastunut. Halvimmillaan puolen vuoden määräaikaisen sopimuksen saa nyt niukasti alle 10 sentillä kilowattitunnilta. Samaa hintaluokkaa on lyhin maanantaina tarjolla ollut määräaikainen 3 kuukauden sopimus, joka tosin lyhyen sopimusajan jälkeen vaihtuisi pörssisähköksi. Moneen toistaiseksi voimassaolevaan sopimustarjoukseen näyttää ilmaantuneen kulutuksen ja sen ajankohdan mukaisia hintakytköksiä, mutta sopimuksia kuitenkin on tarjolla.

Lähiaikoina ei huolta, ei murhetta

Sähkön johdannaismarkkinoiden perusteella ihmeellistä huolta lähiaikojen hintakehityksestä ei ole. Futuurihinnat ovat alle 10 sentissä vuoden loppuun asti, esimerkiksi kesä–heinäkuussa noin 5 senttiä kilowattitunnilta. Tällöin ollaan jo lähellä vuoden 2021 halvimpia hintoja. Ensi vuoden 1. neljänneksellä futuurihinta on 12 senttiä.

Tampereen sähkölaitos myy nyt vain uusia määräaikaisia sopimuksia ja pörssisähköä. Määräaikaisia myydään nyt elokuun loppuun ulottuvalle kaudelle eli vajaaksi puoleksi vuodeksi, jolloin hinta on huhtikuussa 15 senttiä kilowattitunnilta ja sen jälkeen sopimuskauden loppuun 16,91. Pidemmän, syyskuun 2024 loppuun ulottuvan sopimuksen hinta on aluksi 12,50 senttiä ja toukokuusta lähtien 14,09 senttiä kilowattitunnilta. Mitenkään erityisen halpoja tarjoukset eivät siis ole. Myös sopimusten perusmaksut nousevat alvin korotuksen verran toukokuussa.

”Pitkässä määräaikaissopimuksessa on se idea, että asiakas pääsee sillä ensi talven yli”, Laitinen sanoo.

Sähkölaitoksella on myös kymmeniä tuhansia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, jotka maksavat nyt 15 senttiä kilowattitunnilta. Niidenkin hintaan tulee toukokuussa parin sentin korotus, ellei sähkölaitos muuta hintoja. Laitinen huomauttaa, että toistaiseksi jatkuvien sopimusten helmikuinen hinnanalennus toteutettiin aiemmin kuin monen muun yhtiön.

Laitinen kertoo sähkölaitoksen seuraavan markkinoiden hintakehitystä: Olkiluoto 3:n käynnistyminen vaikuttaa hintoihin ja muutenkin markkinoilla näytetään hänen mielestään palattavan kohti normaalia.