Tamperelainen Mäkisen perhe asensi omakotitaloonsa huippusuositut aurinkopaneelit eikä maksanut viime kesänä sähköstä lainkaan – Näin paljon katolta on tullut rahaa

Aurinkosähkön suosio kasvoi räjähdysmäisesti vuoden 2022 kovien sähkönhintojen siivittämänä. Kysyntä on kovaa, mutta tilanne on hieman rauhoittunut. Tamperelaiset Olli ja Eeva Mäkinen hankkivat aurinkopaneelit jo ennen energiakriisiä, mutta ovat hyötyneet sähkön hinnannoususta. He näyttävät, paljonko paneelit tuottavat sähköä ja kertovat, millainen investointi on kyseessä. Asiantuntijat vinkkaavat, mitä kaikkea omakotiasujan tulee ottaa huomioon ennen aurinkosähkö­järjestelmän hankkimista.

Nämä ja kuusi muuta aurinkopaneelia Eeva ja Olli Mäkisen omakotitalon katolla tuottivat viime vuoden aikana rahallista hyötyä noin 1 000 euroa.

Aamulehti Maaliskuinen aurinko paistaa Länsi-Tampereen pilvettömällä taivaalla. Auringon säteily osuu esteettä Olli ja Eeva Mäkisen omakotitalon katolla oleviin 20 aurinkopaneeliin. Ne tuottavat aurinkoenergiasta sähköä. Perjantaina 17.3. kello 9.49 aurinkosähköjärjestelmä tuotti sähköä 1 938 watin teholla. Aamun aikana sähköä oli syntynyt jo 1,59 kilowattituntia. Sillä sähkömäärällä voisi esimerkiksi pestä pari kolme koneellista pyykkiä.