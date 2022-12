Moni unohtaa käyttää jopa 400 euron työedun – Aikaa on enää lauantai

Useiden työnantajien tarjoamat liikunta- ja kulttuuriedut vanhenevat vuodenvaihteessa. Etuja välittävän Epassin maajohtajan mukaan etuja voi jäädä käyttämättä jopa kymmenien miljoonien eurojen edestä.

Suomalaisilla on jäämässä käyttämättä jopa kymmenien miljoonien eurojen edestä työnantajien tarjoamia verovapaita hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntaetuja.

Useiden työnantajien työntekijöilleen tarjoamat henkilöstöedut ovat nimittäin vanhenemassa vuodenvaihteessa.

Esimerkiksi henkilöstöetuja välittävän Epassin edut ovat voimassa kalenterivuoden ajan. Ne vanhenevat vuoden viimeisenä päivänä, jos työnantaja ei erikseen päätä jatkaa henkilöstöetujen voimassaoloa.

Epassin maajohtajan Niklas Löfgrenin mukaan se, kuinka paljon etuja erääntyy vuodenvaihteessa, vaihtelee merkittävästi vuosittain. Viime vuonna etuja käytettiin vähemmän, koska koronarajoitukset rajoittivat esimerkiksi monien liikuntapalveluiden käyttöä.

”Tällä hetkellä etuja on käyttämättä arviolta 25 prosenttia. Se on euroissa jopa 50 miljoonaa”, Löfgren sanoo.

Samalla alalla toimivan Smartumin liikunta- ja kulttuurisaldot ovat voimassa 18 kuukautta lataushetkestä.

”Viime vuodenvaihteessa etuja vanheni paljon kerralla, kun niiden käyttöikää jatkettiin koronan takia kalenterivuoden loppuun. Nyt ei ole luvassa mitään vastaavaa rysäystä”, kertoo Smartumin asiakkuusjohtaja Kalle Lehtinen.

Lehtisen mukaan keksimäärin 5–7 prosenttia yritysten jakamista eduista jää käyttämättä vuodessa.

Työntekijät voivat ostaa kulttuuri- ja liikuntaeduilla muun muassa lippuja elokuviin, festivaaleille, museoihin tai erilaisiin liikuntapalveluihin.

Riippuu palveluntarjoajasta, minkä välittäjän etuja se hyväksyy. Sekä Epassi että Smartum veloittavat palveluntarjoajalta osuuden niiden kautta tehdyistä maksuista.

Löfgrenin mukaan etuja käytetään ahkerasti vielä vuoden viimeisinä päivinä. Hän arvelee, että lopulta eduista jää käyttämättä noin 15–20 prosenttia. Silloinkin puhutaan kymmenistä miljoonista euroista.

”Ihmiset tekevät vielä uudenvuoden aattona kello 23.59.59 ostoja”, hän sanoo.

Loppuvuodesta suosittuja hankintakohteita ovat esimerkiksi museokortti ja elokuvateattereiden henkilökohtaiset sarjaliput sekä erilaiset hieronnat.

”Ja kuntosalijäsenyydet tietysti, kun on jouluna syöty kinkkua paljon. Ne ovat välipäivinä todella suosittuja”, Löfgren sanoo.

Talvella etuja käytetään paljon myös laskettelukeskuksiin, Smartumin Lehtinen kertoo. Lisäksi viime aikoina suosioon ovat nousseet erilaiset elämykselliset liikuntalajit kuten padel.

”Myös esimerkiksi keväällä alkaviin työväenopiston kursseihin käytetään loppuvuodesta paljon etuja”, Lehtinen sanoo.

Kulttuuri- ja liikuntaetujen vuosittainen verovapaa enimmäissumma työntekijää kohden on 400 euroa.

Epassin Löfgrenin mukaan yritykset tarjoavat etuja keskimäärin 220 eurolla vuodessa työntekijää kohden. Smartumin Lehtisen arvion mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tarjoamat edut ovat noin 300–400 euroa, suurempien yritysten noin 200 euroa.

Mikäli työntekijät eivät käytä etuja, varat palautuvat takaisin työnantajalle.

”Monet ihmiset unohtavat, että heillä ylipäätään on tällaisia etuja. Aika harvalla on kuitenkaan niin hyvä taloudellinen tilanne, etteivät he haluaisi käyttää rahoja. Ne vain jäävät unohdusten takia käyttämättä”, Löfgren sanoo.