Näin pirkanmaalaiset ovat sijoittaneet pörssiin tämän vuoden aikana – yksi yhtiö erottuu tilastoista verrattuna muuhun Suomeen

Osakekauppa on hiljentynyt viime vuosiin verrattuna. OP:lla kauppojen määrä on laskenut tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 19 prosenttia.

Nokian Renkaiden osakkeen hinta on laskenut huomattavasti alkuvuodesta. Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksensa tiistaina 1. marraskuuta.

Aamulehti

Nokian Renkaat on pirkanmaalaisten tämän vuoden suosikkiosake. Rengasyhtiö nousi tämän vuoden myyntitilastojen kärkeen sekä Tampereen OP:n että sijoituspalvelu Nordnetin tilastoissa.

Tampereen OP:n tänä vuonna tammi-syyskuussa ostetuista osakkeista 17 prosenttia on Nokian Renkaiden osakkeita. Koko OP:n Suomen tilastoissa yhtiö on vasta seitsemänneksi ostetuin suomalaisosake.

Mutta miksi juuri Nokian Renkaat? Yhdeksi syyksi Tampereen OP:n liiketoimintajohtaja Jani Eenola uskoo, että syy ostohaluihin löytyy paikallisuudesta ja mahdollisesti siitä, että yhtiö tunnetaan Pirkanmaalla paremmin kuin muualla Suomessa. Nokian Renkailla on pääkonttori Nokialla, ja se on iso työllistäjä.

Onko paikallisuus hyvä vai huono ostoperuste pörssiosakkeissa?

”Se on huono juttu, jos salkussa ei ole muuta kuin Nokian Renkaita. Hajautus pitää olla kunnossa”, Eenola sanoo.

Tampereen OP:n liiketoimintajohtaja Jani Eenola sanoo, että pörssikurssien laskiessa asiakkaat ovat pysyneet rauhallisina. ”Aikaisemmin laskutrendeissä on tullut enemmän paniikkia ja lunastuksia.”

”Se oli tietoinen riskinotto”

Nokian Renkaiden osakkeen hinta on laskenut huomattavasti alkuvuodesta, ja yhtiön Venäjä-riippuvuus on tullut sille kalliiksi. Rengasvalmistaja teki yli 200 miljoonan euron liiketappion huhti-kesäkuussa. Yhtiön osakekurssi on tippunut 33 eurosta noin 11 euroon. Yhtiö ilmoitti perjantaina nostavansa tämän vuoden liikevaihto-ohjeistustaan: Sen liikevaihdon odotetaan yltävän vuoden 2021 tasolle tai kasvavan, mutta liikevoittonsa laskevan. Yhtiö julkaisee kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen tiistaina 1. marraskuuta.

Pirkanmaan osakesäästäjien puheenjohtaja Matti Hirvonen sanoo yllättyneensä siitä, että rengasyhtiö ylsi Pirkanmaan ostotilaston ykköseksi. ”Osakkeita on ostettu isolla riskillä. Toivon, että moni on nähnyt yhtiössä pitkäaikaisen sijoituksen.”

Hirvonen osti myös itse rengasyhtiön osakkeita keväällä kahteen eri otteeseen. ”Se oli tietoinen riskinotto, kun kurssi tuli mielestäni liikaakin alas. Ajattelin, että se voisi olla hyvä pitkäaikainen osto, jossa voisi saada useamman vuoden päästä hyvän tuoton.”

Suositun osake- ja rahastovälittäjä Nordnetin kohdalla Pirkanmaan ja koko Suomen välillä eroja ei suosituimmissa osto- ja myyntikohteissa juurikaan ole. Kuitenkin myös Nordnetin Pirkanmaan listalla Nokian Renkaat kiilaa ykköseksi ostetuimmissa ohi hissiyhtiö Koneen.

Fortumia myyty eniten

Eniten OP:n ja Nordnetin asiakkaat ovat myyneet tänä vuonna pahoissa vaikeuksissa ollutta energiayhtiö Fortumia. 34 prosenttia Tampereen OP:n asiakkaiden myydyistä osakkeista tänä vuonna on ollut Fortumia, kun koko Suomen osalta osuus myydyistä osakkeista on jopa 51,5 prosenttia. Sen hinta on laskenut reilusta 26 eurosta vajaaseen 14 euroon tämän vuoden aikana.

Fortum on niin sanottu kansanosake ja sellaisena se pysyy edelleen. Yhtiö oli Pörssisäätiön mukaan syyskuun lopussa yhä neljänneksi suosituin suomalaisten yksityishenkilöiden omistama osake.

”Fortumin kärkisija ei yllätä. Toisaalta ostetuimpien listalla olevat Nokian Renkaat ja Qt ovat laskeneet Fortumia enemmän. Yhtiön ympärillä on kuitenkin ollut paljon negatiivista julkisuutta ja epävarmuutta ja siksi siihen on suhtauduttu eri tavalla”, osakesäästäjien Matti Hirvonen sanoo. Teknologiayhtiö Qt:n osakkeen hinta on romahtanut pörssissä vuodessa lähes 80 prosenttia.

Vähemmän paniikkia kuin aiemmissa kriiseissä

Nordean tilastoissa vaihdetuimpien osakkeiden kärjessä on muista yhtiöistä poiketen pankin oma osake. Siitä on tullutkin vain muutamassa vuodessa suomalaisten eniten omistama osake.

Pörssisäätiön tilastojen mukaan Nordeaa omistaa noin 307 000 suomalaista, kun seuraavana listalla olevaa Nokiaa omistaa 226 000 suomalaista yksityishenkilöä.

Kokonaisuudessaan osakekauppa on hiljentynyt viime vuosiin verrattuna. OP:lla kauppojen kokonaisvolyymi on laskenut tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavasta ajasta 19 prosenttia. Tämä selittyy osittain sillä, että vuodet 2020 ja 2021 olivat osakemarkkinoiden osalta hyviä.

OP:n tilastojen perusteella asiakkaat ovat lisänneet salkkuihinsa vaihtoehtoisia sijoituskohteita, kuten metsää ja listaamattomiin osakkeisiin sijoittavia rahastoja. Lisäksi nousseet korot ovat lisänneet joukkovelkakirja- ja indeksilainojen suosiota.

Silti OP:n asiakkaat ovat myyneet tänä vuonna enemmän osakkeita kuin ostaneet, OP:n Jani Eenola sanoo. Tällä hetkellä pankin asiakkaiden myynnit ja ostot ovat lähes tasoissa. Eenolan mukaan kurssien laskiessa asiakkaat ovat pysyneet rauhallisina. ”Aikaisemmin laskutrendeissä on tullut enemmän paniikkia ja lunastuksia.”