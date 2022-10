Miten käy vuosia käyttämättömänä olleelle pankkitilille? Näin pankit vastaavat

Pankkien välillä on eroa, milloin käyttämätön tili siirtyy niin sanotusti varastoon. Nopeimmin toimii Aito Säästöpankki.

Jos Danske Bankissa oleva pankkitili on käyttämättömänä yli kymmenen vuotta, se siirretään passiivisten tilien kantaan. Myös OP Ryhmässä ja Aktialla raja on runsaat kymmenen vuotta. Aito Säästöpankin raja on kolme vuotta. Nordeasta kerrotaan, että ei ole olemassa mitään aikarajaa, jonka jälkeen käyttämätön tili lopetetaan, tämä koskee sekä käyttö- että säästötilejä.

”Rahat eivät häviä mihinkään, tilinhaltija saa ne käyttöönsä olemalla yhteydessä pankkiin”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaiden päivittäisasioinnista vastaava Heli Pieninkeroinen. Rahat eivät katoa muissakaan pankeissa, vaan asiakas saa ne käyttöönsä henkilöllisyyden ja käyttöoikeuden todentamisen jälkeen.

Yksi tapahtuma 10 vuodessa riittää

Mikäli Danske Bankissa tili on ollut käyttämättömänä yli 10 vuotta ei asiakkaalle ilmoiteta erikseen tilin siirrosta passiivisten tilien kantaan. Mikäli asiakkaalla on tilillä tapahtumia, lähetetään hänelle normaaliin tapaan tiliote.

OP Ryhmästä ollaan vuosittain yhteydessä asiakkaisiin, joiden tilit ovat olleet käyttämättömänä yli 10 vuotta. ”Tarkoituksena on lopettaa kaikki tilit, joita asiakas ei tarvitse”, sanoo päivittäisasioinnista vastaava johtaja Noora Heikkinen.

Henkilöasiakkaita on tiedotettava tilien irtisanomisesta ja lopettamisesta viimeistään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaan tuloa ja yritysasiakkaita kuukautta ennen. OP Ryhmästä ilmoitus lähetetään asiakkaille kirjeenä tai verkkoviestinä vähintään 2 kuukautta ja 7 päivää ennen muutosta.

Aito Säästöpankissa käyttämättömän tilin omistajalle lähetetään kirje. Jos asiakas ei ilmoita haluavansa jatkaa tiliä, varat siirretään koontitilille.

”Yleensä tilillä on muutama euro”, sanoo liiketoimintajohtaja Heini Piitulainen Aito Säätöpankista. Usein kyseessä on tili, joka on unohdettu sulkea, kun on siirrytty toiseen pankkiin.

”Yksi asiakaslähtöinen hyvitys- tai veloitustapahtuma eli pano tai otto 10 vuoden aikana riittää pitämään tilin aktiivisena”, kertoo Aktian pankkijärjestelmän järjestelmäomistaja Nenita Lindholm sähköpostitse.

Pitkään tapahtumattomana pysyvä tili voi olla myös esimerkiksi vuokravakuustili, jos asukas viihtyy kauan samalla vuokranantajalla. Näin kävi eräälle Postipankkiin vuokravakuuden vuonna 1993 tallettaneelle perheelle. Yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin tili löytyi Danske Bankista ja reilu 900 euroa palautettiin.

Rahat eivät katoa

Piitulainen sanoo, että käyttämätön tili voi mennä miinukselle palvelumaksujen vuoksi. Jos asiakas ei hoida maksuja, Aito Säästöpankki irtisanoo palvelut.

”Tilin lopettamisesta ilmoitetaan asiakkaalle. Pankkilähtöisiä tilinlopetuksia tehdään kuitenkin vain erikoistapauksissa”, kertoo Nordean asiakasviestinnästä vastaava johtaja Jonna Pesonen sähköpostitse. Kuolinpesän saldotodistuksessa näkyvät kaikki asiakkaan tilit, myös käyttämättömät.

Danske Bank, Aktia ja OP Ryhmä siirtävät varat asiakkaan osoittamalle tilille, kun hän on yhteydessä pankkiin ja hänet voidaan todentaa. Se tapahtuu joko pankkitunnuksilla tai konttorissa virallisella henkilöllisyystodistuksella tai passilla.

”Tilinnumeroa ei tarvitse tietää”, sanoo Pieninkeroinen. ”Palautus vie muutaman pankkipäivän.”

OP Ryhmässä, Nordeassa, Danske Bankissa, Säästöpankissa ja Aktiassa kuolinpesä saa tiedon, josta näkyvät kaikki vainajan tilit – myös ne, joita ei ole käytetty vuosiin.

Aito Säästöpankin Piitulainen kehottaa ihmisiä kertomaan omaisilleen, mitä pankkia he käyttävät. Se helpottaa asioiden hoitamista esimerkiksi kuoleman jälkeen. Käyttämättömätkin tilit löytyvät asiakkaan tiedoista. Toinen tärkeä asia on, että tarpeettomat tilit lopetetaan. ”Jos tulee tarve uudelle tilille, sellaisen saa helposti.”