Tällaisen lainan tavallinen pirkanmaalainen ottaa omakotitalon rakentamiseen: summa noussut dramaattisesti 10 vuodessa – pankki kertoo yleisestä tilanteesta, joka on monelle ikävä yllätys

Tamperelaiset Kalle ja Emma Kankare kävivät Asta-messuilla tutustumassa kodinkoneisiin. – Meillä on taloprojekti lähdössä liikkeelle Vesilahdella. Rakennamme sinne alemman hinnan takia: saatiin reilun kokoinen, 1 500-neliöinen tontti 30 000 eurolla, he kertovat. Kokonaisbudjetti on 320 000 euroa, ja talosta tulee 150-neliöinen. Perheen on tarkoitus muuttaa valmistaloon viimeistään kesäkuun alussa 2022.