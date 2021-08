Miljonääri Jukka Oksaharju, 33, myi valtaosan osakkeistaan ja teki yllättävän aluevaltauksen – Sijoittaa nyt käteistä vauhdilla uuteen kohteeseen

Pohjois-Helsingissä omistusasunnossa asuvan Jukka Oksaharjun omaisuus on jo 33-vuotiaana 1,5 miljoonaa euroa. Kohtaatko kateutta? – Enpä juuri. Ehkä siksi, että en käytä rahaa kulutustavaroihin. Ajan 1 500 euron Fiatilla, joka on kolaroitu sivusta sisään eivätkä sen etupenkin ikkunat aukea lainkaan. Ja käytän lippalakkia. Ehkä en ole kohdannut kateutta, koska en ole saanut omaisuuttani vastikkeettomasti, vaan olen hankkinut sen itse. En usko sellaisen yhteiskunnan toimivan, jossa ei omalla aktiivisuudella olisi sallittua hankkia varallisuutta, Oksaharju sanoo. Arkistokuva on vuodelta 2017.