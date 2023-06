Ilves-tähden ja NHL-tähden vaimot ovat identtisiä kaksosia – Oula Palve, 31, kertoo, miksi siirtyi Ilvekseen ja millaista on elää Las Vegasissa

Ilveksessä ensi kaudesta alkaen pelaava Oula Palve viettää kesänsä Las Vegasissa ja jännittää Golden Knightsin edesottamuksia. Syynä on perhesiteet.

Las Vegas

Oula Palve lähti neljä vuotta sitten Pohjois-Amerikkaan, kun hän siirtyi miesten jääkiekkoliigan huippupelaajan statuksella Turun Palloseurasta Pittsburgh Penguinsin organisaatioon.

Palveesta, nyt 31, ei tullut NHL-kiekkoilijaa. Hän pelasi AHL:ssä yhden kauden ennen kuin palasi Euroopan kaukaloihin. Ensi kaudeksi hän palaa Suomeen, tällä kertaa Tampereen Ilvekseen.

Silti Palve on nyt Stanley Cupin finaaleissa – katsojana, koska hänen kotinsa on Las Vegasissa.

Keskushyökkääjä elää finaaleissa Vegas Golden Knightsin mukana.

Ei vain kotipaikkansa takia vaan ennen kaikkea siksi, että hänen lankomiehensä William Karlsson on Knightsin tähtisentteri.

Palve tutustui AHL-vuotensa aikana yhdysvaltalaiseen Haley Fergusoniin, jonka kanssa hän meni viime kesänä vihille.

Haley on Pohjois-Amerikassa pienen luokan julkkis, sillä hän osallistui aikanaan sinkkunaisena Bachelor-tositv-ohjelmaan.

Haleyn kaksoissisko Emily puolestaan on aviossa Karlssonin kanssa. Myös Emily kilpaili Bachelorissa.

Karlsson, 30, kuvaili Sanomalle olevansa Palveen kanssa samanhenkinen, rento ihminen, jotka tulevat loistavasti toimeen.

Palve allekirjoittaa tämän.

”Ehkä sekin yhdistää meitä, kun olemme kaksi pohjoismaalaista Vegasissa. Olemme tulleet tosi hyvin toimeen alusta asti”, Palve sanoo.

”Vaimot ovat identtisiä kaksosia ja kuin paita ja peppu, niin aika paljon olemme nelistään tehneet kaikkea ihan päivittäin. Väkisinkin siinä tulee kuin yhdeksi perheeksi.”

Oula Palve (oik.) lähti TPS-paidasta maailmalle, tässä hän vääntää Tapparan Joona Luodon kanssa vuonna 2018.

Taitava keskushyökkääjä Palve marinoitui Suomessa liigatähdeksi pitkän kaavan kautta. Hän paukutti Mestiksen Jukureissa Antti Pennasen, nykyisen Ilveksen päävalmentajan, alaisuudessa hirmuisia pisteitä, viimeksi 71 (32+39) pinnaa 43 ottelussa kaudella 2015-16 ja pääsi sitten Pennasen joukkoihin HPK:hon.

Kerhossa hän nousi jo liigan eliittipelaajaksi ja lähti sitten TPS:ään, jossa takoi 51 pisteen liigakauden ennen NHL-sopimuksen saamista.

Palve pelasi AHL:ää ensin Pittsburghin ja sitten Dallasin organisaatiossa, johon hänet kaupattiin tammikuussa.

Jääkiekkoilullisesti vuosi Pohjois-Amerikassa jäi kismittämään, mutta rakkaus löytyi.

”Ei ole kaduttanut, että tulin. Varsinkin siksi, kun aukesi ihan uusi elämä: tapasin vaimon, ja nyt on täällä hänen takiaan koti. Kaikin puolin siis hieno reissu”, Palve sanoo.

”Minusta oli useampi NHL-seura kiinnostunut, kun pelasin vielä liigassa. Oli aika iso pettymys, että farmissa saamani mahdollisuudet jäivät silti vähiin.”

Palve kertoo, että kautta häiritsi rannevamma, jonka kanssa hän pystyi pelaamaan joten kuten.

Kauppa Texasiin tammikuussa 2020 nosti intoa. Palve muista aloittaneensa kolmosketjun keskellä mutta nousseensa yhtäkkiä kakkos- ja sitten ykkösketjuun.

”Ensimmäiset 5–6 peliä menivät tosi hyvin. Ajattelin, että helkkari. Tästähän tämä lähtee. Yhtäkkiä olinkin nelosketjussa.”

Palve ehti pelaamaan Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa 37 ottelua tehoin 1+7 ja sitten Texas Starsissa 23 ottelua (2+3).

”Sitten tuli korona ja sulki koko homman.”

Palve olisi lähtökohtaisesti halunnut vielä jäädä Pohjois-Amerikkaan tavoittelemaan unelmiaan jääkiekossa, mutta koronapandemian aiheuttama epävarmuus toi mutkia matkaan.

”Oli niin epävarma tilanne. Tiesin, että paikkani olisi varmaan AHL:ssä, mutta ei tiedetty yhtään, koska kausi alkaa.”

AHL-kausi 2020–21 alkoi vasta helmikuussa – ja pelaajat saivat alle puolet kokonaisen kauden lähtökohtaisesta palkasta.

”En vain voinut jäädä. Oli pakko lähteä.”

”Se oli vaikea ratkaisu. Varsinkin, kun olin juuri tavannut tulevan vaimoni ja halunnut jäädä, ja kiekon puolesta jäi niin huono maku. Se oli kuitenkin päätös, joka täytyi tehdä.”

Oula Palve tuoreessa kuvassa. Hän asuu Las Vegasissa.

Palve palasi Eurooppaan ja Ruotsiin. Koronapandemian aikana määrätyt matkustusrajoitukset sotkivat siviilielämää.

”Vaimo ei silloin päässyt Ruotsiin ennen kuin vasta marraskuun lopussa. Se oli vähän hankalaa, ja ensimmäiset pari vuotta olivat aika kikkailua. Ensimmäisen Ruotsin-kauden jälkeen minun piti mennä ensin Meksikoon kahdeksi viikoksi, että sain matkustaa tänne”, Palve muistelee.

Caesars Palace -hotellin edessä oleva Julius Cesarin patsas on puettu Golden Knightsin pelipaitaan.

Hän pelasi alkuun Linköpingissä ennen kuin siirtyi talvella 2021 Brynäsiin, jota edusti viime kauteen asti. Kausi päättyi sarjasta putoamiseen eikä Palveenkaan kausi ollut mikään nappiosuma.

”Linköpingissä peli kulki, mutta pinnoja ei tullut. Koko joukkue oli vähän tukossa. Koutsit saivat potkut ja halusivat yhtäkkiä minustakin eroon. Sitten menin Brynäsiin, jossa taas vaihdettiin koutsia.”

Kahden viime kauden ajan Brynäsiä valmensi Mikko Manner, joka tosin sai keväällä potkut ennen karsintoja.

”Toissa kausi oli tosi hyvä, vaikken ollut koskaan koutsien ykköshevonen. Viime kaudella oli tarkoitus vetää toinen hyvä kausi putkeen. Ajattelin, että siitä voisi päästä Sveitsiin tai johonkin.”

Palve sanoo, että kausi menikin ihan penkin alle. Kilpailu sentterin paikoista oli kovaa.

”Tilanne oli vähän kummallinenkin. Olin ollut joukkueen paras pistemies, mutta työrauhaa vietiin pois. Tietysti hävisimme alussa pelejä enkä pystynyt olemaan niin tehokas. Lopulta sain aika vähän peliaikaa. Kausi oli kokonaisuutena iso pettymys”, sanoo Palve, joka jäi 35 pisteen (11+24) kauden jälkeen 19 tehopisteeseen (7+12).

Oula Palve HPK:n paidassa 2018.

Ilveksessä Palve pääsee tuttuun valmennukseen Pennasen alaisuudessa.

Hän teki Tampereelle kaksivuotisen sopimuksen, joka sisältää hänen oman optionsa ulkomaille siirtymisestä ensi kesänä.

Pennasen joukkue tuntuu täydelliseltä valinnalta.

”Ihan täydellinen paikka. Tuttu koutsi ja varmasti saan ison roolin. Siellä on makea areena ja hirveä buumi.”

Palve arvelee, että olisi voinut päästä esimerkiksi Saksan liigaan johonkin pienempään seuraan ”jäähdyttelemään”.

”Minulle tuli sellainen ajatus, että kun viime kaudella tavallaan se iso rooli vietiin, että perkele. Haen vielä uutta vauhtia ja laitan kaiken likoon. Hyvä kausi Ilveksen kanssa, niin on ihan uudet näkymät sen jälkeen”, Palve uskoo.

”Olimme Pennasen kanssa Jukureissa ja HPK:ssa yli kolme vuotta. Se kouli minua kovalla kädellä urheilijana ja ihmisenä. Oli sellainen olo, että ehkä molemmille oli oikea ratkaisu lähteä eri suuntiin. Oli hirveä motivaatio mennä eteenpäin. Tuntuu, että nyt on taas oikea hetki palata.”

Ennen kuin Palve suuntaa takaisin pohjolaan, edessä on vielä pitkä kuuma kesä Las Vegasissa.

Syntien kaupunki on tunnettu turistirysä. Legendaarinen Strip ei koskaan nuku.

Paikallisten elämä ei ole Stripillä. Palveet asuvat Summerlinin lähiössä NHL-tähtien tapaan. Siellä ihmiset elävät omaa elämäänsä käyden paikallisissa kaupoissa ja ravintoloissa.

”Strip on totta kai todella makea paikka, ihan mieletön eläintarha. Mutta kun täällä asuu, niin Stripin valot näkyvät vain jossain kaukana. Normaalia elämää, vaikka joku voisi ajatella, että täällä ollaan koko ajan pelikoneen kahvassa kiinni”, Palve hymähtää.

”Tämä on yllättävän pieni kaupunki, jossa ihmiset tuntevat toisensa aika hyvin. Ei mikään sellainen suurkaupunki. Hyvä puoli on tietysti se, että jos haluaa viihdykettä ja aktiviteettia, niin joka päivä on kyllä tarvittaessa joku show tai keikka tarjolla.”

Palve on tänä kesänä ollut Vegasissa jo parisen kuukautta mutta kertoo haastatteluhetken Vegas–Florida-ottelun olevan hänelle arviolta viides kerta Stripillä.

”Tosi hyvät kelithän täällä on ja paljon hienoja golfkenttiä. Täällä asuu jonkin verran muitakin pro-kiekkoilijoita. Treenaamme kovaa”, Palve sanoo arjestaan.

William Karlsson kuuluu Vegas Golden Knightsin alkuperäispelaajiin. Karlsson siirtyi laajennusdraftissa Columbuksesta, jonka GM Jarmo Kekäläinen antoi vielä kaupanpäällisiksi ykkös- ja kakkoskierroksen varausvuorot sekä David Clarksonin, jotta Vegas valitsisi nimenomaan ruotsalaisen.

Pudotuspelien aikana hän on innostunut myös seuraamaan jääkiekkoa.

”En pariin vuoteen ole katsonut varmaan yhtään lätkää.”

”Nyt olen katsonut tosi paljon Vegasin pelejä. Heillä on tosi hyvä meininki. Williamin kautta tunnen aika monta pelaajaa, joiden kanssa olemme esimerkiksi golfanneet. Toivon todella, että he voittaisivat mestaruuden. Se olisi mahtava juttu.”

