Aleksander Barkovin kipparoima joukkue hakee nyt tasoitusta neljännessä finaalipelissä

Vegas yrittää järjestellä NHL-finaalien katkaisupaikkaa kotikaukaloon.

Florida Panthersin ja Vegas Golden Knightsin finaalipelit NHL-jääkiekkoliigassa saivat uuden suunnan Aleksander Barkovin kipparoiman Panthersin jatkoaikavoitosta. Sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattava neljäs ottelu joko tasoittaa voitot 2–2:een tai päästää Vegasin ratkaisupaikkaan.

Panthersin seitsemäs jatkoaika pudotuspeleissä tuotti seitsemännen täysosuman.

”Voitto jatkoajalla on mukava ja siitä nauttii enemmän. Sitä ei pidä kuitenkaan ylijuhlia. Arkeen palataan nopeasti”, Panthersin päävalmentaja Paul Maurice paalutti tilanteen.

Panthers pelastui kahden rökäletappion jälkeen 58. minuutilla Matthew Tkachukin 2–2-maalilla. Täpärä tasoitus mahdollisti hänet ekstra-ajalla alustamaan Carter Verhaeghen viimeistelemän 3-2-sinetin.

Vakiintunut kapteenikaksikko

Tkachuk on pelastanut Panthersin useampaan kertaan kevään pudotuspeleissä. Hänellä on 19 pudotuspeliottelusta 11 maalia ja 13 syöttöä. Hän on tehnyt otteluissa neljä voittomaalia, joista kolme jatkoajalla.

”Riveissämme on lukuisia ratkaisunhaluisia pelaajia”, Panthersin hyökkääjä Eric Staal todistaa.

Myös iki-Panthersit Barkov ja Aaron Ekblad ovat joukkueen keskiössä. Molemmat ovat 27-vuotiaita ja peräkkäisinä vuosina Panthersin ykkösvarauksia. Varakapteeni Ekblad aloitti NHL-uransa Miamissa suomalaista vuotta myöhemmin 2014.

”He ovat seuramme kasvot ja kulmakiviä. He saavat isoa palkkaa, mutta tuntevat vastuunsa ja roolinsa. He rehkivät ja antavat kaikkensa, myös faneille”, Maurice linjaa.

Ylivoimassa riittää pulmia

Knights teki kolmannen ottelun molemmat maalinsa Panthersin jäähyjen aikana. Panthersin ylivoima jäi viidellä yrittämällä nollille.

Las Vegasin kahdessa kamppailussa Panthers ei onnistunut yhteensä seitsemällä miesylivoimalla kertaakaan.

”Meidän aiemmat sarjat pudotuspeleissä osoittavat, että saamme tulosta aikaan ylivoimalla sen vaatiman säätämisen takia vasta muutaman pelin jälkeen”, Maurice muistuttaa.

Boston-sarjan kolmessa ensimmäisessä kamppailussa Panthers ei viimeistellyt kertaakaan Bruinsin seitsemän jäähyn aikana. Sitten maalijyvä löytyi. Panthers osui neljässä yhteenotossa viidesti 13 jäähyn aikana.

Torontoa vastaan ilmeni sama ylivoiman alkukankeus, mutta ylivoimaprosentti koheni lopulta 36,4:ään.

”Vastustajien pelitavoissa on valtavat erot”, Maurice korostaa.

”Ylivoimapelimme ei ole sekaisin, mutta siinä meillä on nyt kehitysvaraa.”