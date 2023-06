Aleksander Barkovin puhelin kuumana – viestien tulva Suomesta

Aleksander Barkovista ei näy tuskaa, vaikka Florida on ahtaalla NHL:n finaaleissa.

Sunrise

Florida Panthers on aloittanut NHL:n loppuottelusarjan kahdella tappiolla.

Jäähyminuutteja Panthers on ottanut 130. Kurittomuus ja hölmöt jäähyt leimasivat joukkueen esitystä etenkin toisessa ottelussa, jonka Vegas Golden Knights vei kotonaan nimiinsä 7–2.

Vaikka loppuottelut ovat tuloksellisesti ja pelillisesti alkaneet Floridan kannalta heikosti, kapteeni Aleksander Barkov jakoi harjoitusten jälkeen lausuntoja suomalaismedialle hyväntuulisena ja hymy kasvoillaan.

Hän nauttii ainutlaatuisesta mahdollisuudesta pelata Stanley Cupista. Siitä nauttivat myös perhe ja muut lähimmäiset.

”Veli on tulossa tänne huomenna, ja äitini on ollut jo pidemmän aikaa. Isä ei päässyt tulemaan”, Barkov kertoi.

Taskussa värisee jatkuvasti, kun linjat Suomesta ovat kuumana.

”Puhelin soi periaatteessa koko ajan, kun tsemppiviestejä tulee. Tämä on todella hienoa aikaa”, Barkov tunnelmoi.

Etelä-Floridaa ei tunneta jääkiekon mekkana, mutta tänä keväänä ja kesänä Panthers paistattelee poikkeuksellisessa valokeilassa.

”Kun laskeuduimme eilen, lentokentälläkin oli faneja. Kun ajoin kotiin, Panthersin lippuja näkyi joka puolella. Tämä on vuoden siisteintä aikaa.”

Se voi kuitenkin loppua pian, jos Florida ei saa kurssiaan käännettyä.

Koetko joukkueen kurittomuuden ongelmana?

”Olemme ottaneet liikaa jäähyjä. Emme missään nimessä halua aloittaa peliä 2–3 alivoimalla. Se kostautuu jossain kohtaa”, Barkov myönsi.

Barkovin kanssa Floridan joukkoja johtava supertähti Matthew Tkachuk on kuitannut finaaleissa jo 36 jäähyminuuttia.

Matthew Tkachuk on ottanut kolme käytöskymppiä.

Toisen ottelun päätöserässä Tkachuk sai sentään maalihanansa auki, mutta se oli lähinnä kosmeettinen kavennus.

Barkov sanoi, että Tkachuk on tietysti joukkueelle enemmän hyödyksi jäällä kuin jäähyaitiossa.

”Hän pelaa kovaa, mikä on juuri sitä, mitä häneltä haluamme. Kaikki tietävät, että hän pelaa kovaa, ja tuomarit ottavat sen vähän vakavammin. Mutta ei siinä mitään, me haluamme, että hän jatkaa kovaa pelaamista.”

Vegas on toistaiseksi vienyt finaalisarjan maalit 12–4. On hankala löytää pelistä osa-aluetta, jolla Panthers olisi ollut edellä.

Barkov sanoi, että Floridan pitää niin puolustaa kuin myös hyökätä paremmin.

”Vastustaja on päässyt ylittämään keskialueen aika hyvin keskikaistaa pitkin. Se on pakeille vaikeaa puolustaa. Meidän pitää antaa paremmin taka- ja sivupainetta. Hyökkäyspäästä lähtien pitää tehdä enemmän hommia, etteivät he pääse tulemaan niin vapaasti”, Barkov ruoti.

”Viime peli oli jo toisessa erässä 4–0. Sellaiseen tilanteeseen ei pitäisi missään kohtaa joutua.”