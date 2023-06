Teemu Selänne ehti pelata teini-ikäisen Aleksander Barkovin kanssa – vertaa johtajana NHL-legendaan

Teemu Selänteellä ja Aleksander Barkovilla on 25 vuoden ikäero. Sukupolviensa supertähdet ehtivät pelata yhdessä Leijonissa.

Las Vegas

Suomalaiset ovat viime vuosina rynnineet NHL:ssä eturiviin ennennäkemättömällä laajuudella.

Ensimmäinen 1990-luvulla syntyneistä todellisista supertähdistä oli Aleksander Barkov, joka varattiin kesän 2013 varaustilaisuuden kakkosena Nathan MacKinnonin jälkeen. MacKinnon juhli viime kesänä Stanley Cupia Colorado Avalanchen kanssa. Barkov taistelee nyt Cupista kipparoimansa Florida Panthersin kanssa.

Heti 18-vuotiaana NHL:ään lähtenyt Barkov ehti tulokaskaudellaan pelata myös olympialaisissa jääkiekkolegenda Teemu Selänteen kanssa. Selänne, silloin 43, johti kapteenina Suomen olympiapronssille. Leijonien keskikaistalla oli vajausta Koivun veljesten ja Valtteri Filppulan jäätyä pois kisoista, mikä avasi teini-ikäiselle Barkoville jättiroolin.

Barkov pelasi turnauksessa loukkaantumisensa takia vain kaksi ensimmäistä ottelua, joissa hän oli Selänteen ja 2010-luvun alussa uutta kipinää Suomi-kiekkoon tuoneen Mikael Granlundin sentterinä.

Selänne oli tavannut Barkovin maajoukkueen kokoontumisessa ennen kisoja, mutta ehti toden teolla viettää aikaa tämän kanssa ensi kerran Sotšissa.

"Hän oli silloin vielä nuori poika, mutta kyllä sen näki, että hänestä tulee vielä dominoiva pelaaja”, Selänne muistelee nyt puhelimitse koti-Suomesta.

"Hänellä ei tavallaan ole heikkouksia. Iso, vahva, viisas ja taitava pelaaja, joka on oppinut vähän tekemään maalejakin. Hänellä on hyvä laukaus, vaikka luonteeltaan Barkov on kuitenkin enemmän pelintekijä.”

Selänne sanoo, että jos hän oikein lähtee hakemaan heikkouksia, yksi asia tulee mieleen. Tosin perään hän pohtii, että ei tiedä, onko se lopulta heikkous vai vahvuus.

"Hän on henkisesti tosi tasainen – eikä varsinaisesti innostu oikein mistään. Even keel. Se on usein todella hyväkin asia varsinkin jään ulkopuolella, ettei kuvittele itsestään tai joukkueestaan liikoja. Tiettyä tappajanvaistoa haluaisin kuitenkin joskus nähdä enemmän”, Selänne luonnehtii.

"Mutta olen kuitenkin aina sanonut, että kaikki ovat erilaisia. Ei kannata muuttaa toimivaa reseptiä. Barkovista on kehittynyt ihan maailmanluokan huippupelaaja.”

Barkovin pudotuspelit alkoivat tänä keväänä hitaasti Bostonia vastaan. Floridan valmentaja Paul Maurice mainitsi jälkikäteen Barkovin olleen pudotuspelien alussa sairaana.

Selänteen mielestä Barkov on ollut paikoin vaisu kevään ja kesän peleissä.

"Kropan kanssa on varmasti ollut jotain ongelmia. Niistähän ei tähän vuodenaikaan puhuta. Sehän on ihan käsittämätöntä, millä kipukynnyksellä playoff-viidakossa mennään. Saa olla todella, todella rikki, jos ei pudotuspeleissä pelaa”, Selänne sanoo.

Barkovilta jäi viime kierroksella Carolinaa vastaan konferenssin finaalien kolmas ottelu kesken, mutta hän palasi askiin seuraavassa ottelussa.

Selänne näkee Panthersin kapteenissa tiettyjä yhtymäkohtia Scott Niedermayeriin, joka kipparoi Anaheimin Stanley Cupin voittoon 2007.

"Barkov on tosi hiljainen, ja hänen kapteeniuntensa on varmasti enemmän tekemistä kuin sanomista. Jokainen johtaa omalla tyylillään, ja kaikki eivät voi hössöttää kuten vaikkapa minä. Kun Niedermayer puhui, kaikki kyllä kuuntelivat. Auktoriteettia oli.”

"Hän on todella kiva joukkuepelaaja ja helppo ihminen, joka rakastaa jääkiekkoa. Barkov pysyi enemmän taka-alalla ja oli enemmän kuuntelijatyyppi, joka oli mukana nauramassa, muttei ottanut show’ta haltuun”, Selänne muistelee yhteisiä kokemuksia.