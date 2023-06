Hiljainen suomalainen sai räiskyvästä tähdestä sielunveljen – sen ansiosta Aleksander Barkov tekee nyt historiaa

Stanley Cupin finaaleissa ei ole aiemmin nähty tämän luokan suomalaista johtohahmoa.

Aleksander Barkov on ensimmäinen suomalainen kapteeni Stanley Cup -finaaleissa.

Tamperelaiskiekkoilija Aleksander Barkov tekee tänä viikonloppuna komeaa kiekkohistoriaa. Hänestä tulee ensimmäinen suomalainen kapteeni Stanley Cup -finaaleissa.

NHL:n loppuotteluissa ei ole liioin nähty vastaavaa pelillistä johtohahmoa Suomesta. Barkov, 27, on Florida Panthersin ykkössentteri, joka pelaa hyökkääjistä eniten.

Vaikka joukkueen kovin pistehai ja tämän kevään armottomin ratkaisija on ollut laituri Matthew Tkachuk, Barkov tunnustetaan liigan tärkeimpien pelaajien eturiviin, koska hän on niin hyvä kahteen suuntaan.

NHL-tähdet itse tietävät, ketkä heistä ovat muita parempia. Alkukeväästä pelaajayhdistyksen kyselyssä Barkov nimettiin – taas kerran – liigan aliarvostetuimmaksi pelaajaksi.

Kollegat pitivät häntä myös kolmanneksi kokonaisvaltaisimpana pelaajana, edellä vain Sidney Crosby (Pittsburgh) ja Patrice Bergeron (Boston).

Ei siis ihme, että Florida maksaa Barkoville NHL:n suurimpiin kuuluvaa palkkaa. Tästä kaudesta alkanut kahdeksanvuotinen sopimus tuo hänelle kymmenen miljoonaa dollaria kaudessa.

Luonteeltaan räiskyvän, vastustajia ärsyttävän Tkachukin saapuminen täksi kaudeksi Calgarysta on ohjannut huomiota pois Barkovista, ja se taitaa sopia mainiosti tamperelaiselle, joka tunnetaan älykkään hillitystä olemuksestaan.

”Sivusta katsoen luulisi, että heidän luonteensa ovat aivan erilaiset, ja ymmärrän, miksi niin sanotaan. Toinen on hiljainen, toinen on juttelija. Toinen viilettää ympäri jäätä jokaiseen törmäykseen, toisen peli kumpuaa aivoista”, Floridan päävalmentaja Paul Maurice pohti hiljattain sanomalehti Miami Heraldille.

”Mutta pohjimmiltaan he ovat samanlaisia ihmisiä: molemmat uskomattoman nöyriä.”

Aiemmin toukokuussa Maurice kuvaili The Athletic -sivustolle, että Barkov on selväsanainen ja fiksu ja johtaa joukkuetta pääasiassa esimerkillään.

”Luulen, että Barkov todella nauttii Matthew’n läsnäolosta.”

Sen suomalainen myöntää itsekin.

”Heti hänen saavuttuaan tänne tuntui kuin olisimme tunteneet toisemme jo kymmenen vuotta”, Barkov sanoi Miami Heraldille.

Aleksander Barkov (vas.) ja Matthew Tkachuk juhlivat Carolinan kaatamista pudotuspelien edellisellä kierroksella.

Barkov on pelannut Floridassa kymmenen vuotta, pidempään kuin kukaan hänen joukkuetovereistaan. Kapteenina hän on toiminut viisi vuotta.

Florida nappasi Tapparan kasvatin 17-vuotiaana kesän 2013 varaustilaisuuden kakkosvuorolla, ja hän siirtyi heti NHL:ään.

Barkov on voittanut liigan herrasmiespelaajan palkinnon (2019) ja parhaan puolustavan hyökkääjän palkinnon (2021). Hänet on valittu tähdistöotteluun kahdesti (2018 ja 2023).

Maaliskuussa Barkov nousi seurahistorian pistekärkeen ohi kanadalaisen Jonathan Huberdeaun, joka aloitti Floridassa vuotta ennen Barkovia mutta siirtyi täksi kaudeksi Calgaryyn vaihtokaupassa yhdysvaltalaisesta Tkachukista.

Barkovin pitkän linjan erinomaisuutta on kuitenkin hieman laimentanut, että hän ei ole onnistunut johtamaan Floridaa mainittavaan menestykseen – siis ennen tätä kevättä.

Viime kuukausien nousukiito on ollut suuri yllätys.

Pudotuspelit alkoivat panttereilta kesysti, eikä moni muuta uskaltanut odottaakaan, kun ensimmäisellä kierroksella vastassa oli runkosarjan ylivoimainen ykkönen Boston Bruins.

” ”Hänessä ei ole tippaakaan halua nöyryyttää tai leveillä.”

Florida oli kuilun partaalla hävittyään ensimmäisestä neljästä ottelusta kolme, ja myös Barkoviin kohdistui rankkaa arvostelua otteiden hiipumisesta tosipeleissä.

Tämän jälkeen Florida on voittanut 11 peliä 12:sta ja kaikki seitsemän vierasotteluaan.

Se näyttää paperilla vakuuttavammalta kuin onkaan, sillä näistä 11 voitosta yhdeksän on tullut vain maalin erolla (kymmenen, jos mukaan lasketaan voitto, jossa viimeinen maali tuli tyhjiin). Kuusi voittoa on ratkennut vasta jatkoajalla.

Jotain kertoo sekin, että Floridan voitonmahdollisuuksia finaalisarjassa Vegas Golden Knightsia vastaan pidetään suurempina kuin etukäteen yhdelläkään aiemmalla kolmella kierroksella.

Menestysmarssi olisi ollut mahdoton ilman venäläisvahti Sergei Bobrovskin useita uskomattomia iltoja.

Floridan maalivahti Sergei Bobrovski venytti kilpikätensä Carolinan suomalaissentterin Sebastian Ahon laukauksen tielle konferenssifinaalien kolmannessa ottelussa.

NHL:n pudotuspelien arvaamattomuutta kuvastaa, että Floridan kevät on ollut kuin peilikuva viimevuotisesta. Silloin se tähtäsi kohti finaaleja runkosarjan piikkipaikalta parhaalla maalierolla, mutta jäi täysin aseettomaksi kakkoskierroksella Tampa Bay Lightningia vastaan.

Tällä kaudella Florida lämpeni runkosarjassa hyvin hitaasti, melkein liian hitaasti. Barkoviltakin oli lupa odottaa enemmän, vaikka hän kärsi loukkaantumisista ja sairastelusta.

Lopulta Florida pääsi pudotuspeleihin idän viimeisenä joukkueena. Se sai kiittää paitsi omaa kiriään myös Pittsburgh Penguinsin viime hetken sokkiromahdusta. (16 vuoteen katkennut Penguinsin pudotuspeliputki oli pisin Pohjois-Amerikan neljässä suurimmassa ammattilaisliigassa eli jääkiekon NHL:n lisäksi baseballin MLB:ssä, koripallon NBA:ssa ja amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä.)

” ”Kaikista valmentamistani pelaajista hän on ylivoimaisesti vähiten diivaileva.”

Barkov on koonnut pudotuspelien 16 ottelussa saldon 4+10=14. Pistekärki Tkachuk (9+12=21) on iskenyt nimenomaan ratkaisumaaleja, mutta myös Barkov on osoittanut kylmähermoisuuttaan.

Viime kierroksella Carolina Hurricanesia vastaan hän teki pudotuspelien ehkä ihastelluimman maalin. Tamperelainen Barkov jujutti Carolinan raumalaisen maalivahdin Antti Raannan uskomaan, että on laukomassa jalkojensa välistä (sitä Barkovilta on nähty ennenkin), mutta hän toikin kiekon takaisin eteensä ja nosti sen kaikessa rauhassa rystyltä sisään.

Tuskin kukaan olisi torjunut sitä.

Kaikkien aikojen jääkiekkoilija Wayne Gretzky ylisti kikkaa yhdeksi parhaista, joita hän on koskaan nähnyt pudotuspeleissä. Floridan valmentaja Paul Maurice vakuutti, että temppu oli aivan uusi hänellekin. Samalla hän painotti, että kyse ei ollut turhasta showhengestä.

”Hän teki niin, koska se oli ainoa, mikä siinä tilanteessa saattoi toimia. Hänessä ei ole tippaakaan halua nöyryyttää tai leveillä, se ei vain kuulu hänen luonteeseensa”, Maurice sanoi The Hockey Newsin mukaan.

”Kaikista valmentamistani pelaajista hän on ylivoimaisesti vähiten diivaileva.”

Barkov itse sanoi harjoitelleensa vastaavia liikkeitä lapsena luonnonjäillä ja ammattilaisena joukkueen aamujäillä.

”Se on takaraivossa, ja päätös pitää tehdä tyyliin puolessa sekunnissa”, Barkov kommentoi. ”Onneksi se tuli siinä kohtaa mieleen.”

Floridan edellisen finaalikevään 1996 jälkeen kului 26 vuotta ennen kuin joukkue voitti yhtä ainutta pudotuspelisarjaa. Se tapahtui viime keväänä ensimmäisellä kierroksella, mutta vielä joukkue ei ollut kypsä enempään.

Toistuvien pettymyskausien keskellä oli alettu puhua jopa kirouksesta.

Barkoviltakin vei yhdeksän vuotta maistaa jatkoonpääsyä pudotuspeleissä, mutta hän on tehnyt useasti selväksi, ettei ole taikauskoinen.

Kun Florida viime viikon keskiviikkona kaatoi viimeisen esteen eli Carolinan tiellään Stanley Cup -finaaleihin, kapteeni Barkov joukkuekavereineen tarttui kursailematta pokaaliin, joka heille myönnettiin itäisen konferenssin mestaruuden merkiksi.

Finaalivastustaja Vegas sen sijaan piti näppinsä erossa läntisen konferenssin mestaruuspystistä kaadettuaan Dallas Starsin tämän viikon maanantaina. Vuonna 2018 Vegas oli juhlinut välivaihetta pokaalin kanssa ja päätynyt häviämään finaalisarjan Washington Capitalsille.

”Tämä oli loistosaavutus, mutta tämä ei ole tavoitteemme”, Vegasin kapteeni Mark Stone perusteli The Athletic -sivuston mukaan.

Kumpikin finalistijoukkue on osa NHL:n viime vuosikymmenten etelälaajentumista (Florida 1993, Vegas 2017), eikä kumpikaan ole voittanut Stanley Cupia.

Toivoa sopii, että vaikka menestys pudotuspeleissä on tuoreempaa Barkoville ja Floridalle, heillä olisi jäljellä vähintään yhtä paljon nälkää kuin Vegasilla.

Asian merkityksen tietää myös Barkov.

”Emme saa innostua tästä liikaa”, hän sanoi lehdistötilaisuudessa finaalipaikan ratkettua.